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一口回到小時候！嘉義老字號「9元紅豆餅」 必吃古早味「紅豆、奶油」強到沒朋友

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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不用10元還大爆餡！原來嘉義隱藏版美食這麼多，在地經營30年的「9元紅豆餅」不僅價格超佛、有多種口味，老闆放料不手軟，一口咬下就能炸出來的十足份量，難怪會被在地人稱作「良心店家」、「一口回到小時候」，甚至有網友說是特地繞去買都值得。

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俗又好吃的在地點心！位於嘉義西區的排隊老字號「陳媽媽紅豆餅」是不少嘉義人的點心良伴，除了最基本但也最經典紅豆、奶油外，巧克力地瓜、芋頭、花生等人氣甜口味及青菜鹹口味都吃得到。雖然隨著物價調整，但到現在一個也只要9元，被部落客讚是「做功德」。別小看這個超級銅板價，每一個口味的餡料都超爆多，帶脆度的餅皮搭配紮實餡料，一口真的能滿足。

圖／IG@tw_eating授權
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老主顧激推「青菜口味」，滋味鹹香、蔬菜清脆，口感很豐富；甜口味紅豆和奶油不用猶豫，各先夾一個再說。而芋頭控絕對不能錯過「芋頭口味」，還沒咬下就能聞到清甜芋頭香，更吃得到芋頭塊，料好實在非浪得虛名。網友實際評價「從國小吃到現在 唯一神店」、「價錢便宜，餡料不含糊！CP值超級高」、「強到沒朋友的紅豆餅」，記得先列入嘉義必吃美食清單喔。

陳媽媽紅豆餅

地址：嘉義市西區興達路92號

營業時間：12:30-17:45

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