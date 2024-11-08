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台南深夜美食必追！ 中西區「夜寐拉麵」從傍晚營業到凌晨3點 嚐熱騰騰的深夜拉麵太幸福

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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「夜寐拉麵」深夜拉麵

台南宵夜又有一家可以選擇，深夜來碗熱騰騰的拉麵真的太幸福了，這家夜寐拉麵從傍晚5:30營業到凌晨三點，拉麵提供內用及外帶，馬上來分享給大家啦~

台南宵夜「夜寐拉麵」外觀

夜寐拉麵店址鄰近海安路口，周邊還蠻熱鬧，有神農街、水仙宮市場，夜寐拉麵店門口是一個小餐車，之前騎過去有看了一下，後來才發現是賣拉麵的。

餐具及調味料自助區。

台南晚餐「夜寐拉麵」店內環境

夜寐拉麵也有提供內用，座位大約可以容納10位，店內簡單的佈置，用餐起來也算舒適。

台南海安路美食「夜寐拉麵」菜單

主要提供四種不同風味的拉麵，有鹽味拉麵、豚骨拉麵、味增拉麵及山椒拉麵，可以加價加麵、加叉燒肉及半顆糖心蛋。

台南中西區美食「夜寐拉麵」餐點介紹

當天和好友各點了鹽味拉麵及山椒拉麵，馬上來分享給大家。

鹽味拉麵 180元

拉麵搭配溏心蛋、玉米筍、叉燒肉及蔥花，湯頭鹹香，調味不會太重，清澈湯頭還挺清爽。

山椒拉麵 250元

如果吃重口味的朋友可以點這道，湯頭喝起來帶有鮮明的花椒香氣與辣味，還蠻不錯，搭配上炙燒過的叉燒肉，非常夠味!

我個人覺得整體來說比較偏台式風味，口味不會太死鹹，算是大家接受度比較高的口味，不過在深夜裡可以吃到一碗暖心又暖胃的拉麵，也是蠻幸福。

夜寐拉麵

電話：0954 127 093

地址：台南市中西區民權路三段126號

營業時間：17:30-03:00

店休：週一休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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