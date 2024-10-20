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台南平價義式餐廳！ 義式料理美味滿分 享受美食好食光

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


主打平價義式風味的【數到3義式餐廳】，店家提供多種義式料理與炸物小點，無論是想要品嘗主食或是下午茶的餐廳相當適合，與常見講求精緻、氛圍感的義式餐廳有所不同，老闆更希望將品牌的義式料理以媽媽的家常菜方式呈現，希望來此用餐的你，不僅吃得飽還能找到充滿歸屬感的口味。

櫃台與廚房結合在內場空間，有效節省空間利用，餐具與調味料則在下方的餐桌上，若想調整餐點口味的朋友都能自行取用。

用餐區空間雖然不大，但裝潢擺設有如在家的餐廳般簡潔又舒適，讓人特別有股溫馨的感受，氣氛相當放鬆愜意。

菜單

茄汁海鮮燉飯

撲鼻而來的番茄香氣，讓茄汁海鮮燉飯一上桌就令人垂涎欲滴，一入口海鮮的香甜瞬間充盈舌尖，淡淡的番茄酸感平衡紅醬的濃郁，濃而不膩的美味，一吃就愛上！

奶油松露野菇燉飯佐溫泉蛋

以白醬為基底的野菇燉飯，搭配上松露醬與多種蕈菇的香氣，每口都能嘗到獨特松露香氣，再將溫泉蛋劃開流淌出的陣陣蛋香，融入燉飯裡面吃起來別有一番層次，越吃越順口。

香蒜蛤蜊墨魚麵

蛤蜊天然海味搭配上香蒜清炒的醬汁，讓墨魚麵直接吸附醬汁的香鹹風味，一口下去格外順口誘人，淡雅鮮美的味覺享受，喜歡蒜香或海鮮風味的饕客肯定不容錯過！

青醬海鮮義大利麵

以義式香料與九層塔製作的青醬，上桌就能聞到到青醬的香氣，入口帶有海鮮香甜鹹感令人垂涎三尺！吸收海鮮與醬汁的麵條香氣十足，濃郁中散發九層塔豐富的氣味，濃而不膩的滋味讓人難忘！

奶油培根義大利麵佐溫泉蛋

以奶油熬煮出白醬濃郁風味，讓義大利麵充分吸附醬汁的香醇口感，增添上培根獨特的煙燻氣息，與溫泉蛋的蛋香，呈現出一道滋味豐富的餐點，喜愛奶香濃稠的朋友，絕對是你不可抗拒的美味！

炸物

店內不僅有豐富的主食可以選擇，炸物也是相當多元，不但是小朋友們的最愛，饕客也可以單點品嘗。除此之外，還能將餐點升級成套餐，搭配湯品、飲料、焗烤等，麵體也能換成直管麵更加划算！

【數到3義式餐廳】用餐環境相當放鬆，也能品嘗到用心的義式美食，美好的滋味與親民的價格，更是品牌的主旨，趕快來嘗鮮看看這份獨家的美味吧！

數到3義式餐廳

店家地址：台南市東區府連東路3號

營業時間：11:30-15:00 、17:30-20:15

店家電話：0903607363

粉絲專頁：https://bit.ly/3MQZulV


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