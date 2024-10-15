佐登妮絲「萬聖南瓜搗蛋趴」開跑囉！亡靈節造景、變裝派對





一年一度的萬聖節即將到來，到歐風、充滿節慶氣氛的城堡拍照最對味。佐登妮絲城堡「萬聖南瓜搗蛋趴」開跑，大量表情各異的傑克南瓜佔領城堡！幸福鐘塔變身充滿節慶氣氛的南瓜基地，日沐小舖更化身可愛的「南瓜薑餅屋」，節慶氣氛直接拉滿！

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

幸福大草原則充滿墨西哥亡靈節風格布置，一踏入這個區域，就像進入「可可夜總會」場景。由楓葉堆砌成的鄉村風花藝南瓜馬車，配上穿著墨西哥風繽紛服飾的可愛骷髏，姿勢搞怪、神秘感十足！充滿萬聖節氣氛！限定的打卡拍照場景，快呼朋引伴來城堡拍創意的搞怪照，讓你不用出國，就能體驗墨西哥亡靈節繽紛又溫馨的獨特浪漫。

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

室外美景超好拍，室內也千萬別錯過，期間限定萬聖版佐美喵已經在館內等著大家一起「妝」神弄鬼，城堡內也布置了多個打卡點，享受萬聖節氣氛千萬別錯過！小朋友最愛的城堡樂園中也有南瓜闖入！有萬聖節造型氣球、南瓜娃娃們等待「萌鬼」們一起遊戲。

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

「萬聖南瓜搗蛋趴」少不了變裝活動，今年度城堡也號召粉絲變裝蒞臨、發揮創意！10/1起至10/31，只要身上的萬聖特殊裝扮元素超過50%，即可享入園兩人同行一人免費優惠！（打扮不可為polo衫、T恤、襯衫等常服）

小朋友最愛的「trick or treat」討糖活動，也不可錯過，「萬聖南瓜搗蛋趴」檔期間，10/5至10/27每周末六、日，只要是12歲以下小朋友變裝入園，就可免費領取限量南瓜討糖桶，數量有限，領完為止。

既然都已變裝入園，一定要拍照打卡！10/5至11/1期間與城堡內萬聖節裝置創意合照，並於佐登妮絲城堡粉絲專頁「萬聖打卡人氣賽」專屬貼文下方上傳包含人物、景物的打卡照，按讚數前三名就有機會獲得「樂憶皇家平日雙人房住宿券」、龍血玻尿酸保濕精華、龍血求麗修護霜、龍血求麗精華等好禮！

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

【佐登妮絲城堡】喜迎2周年，祭出多重優惠活動！為回饋嘉義好鄰居，10/1起至12/31止，只要是嘉義縣、嘉義市民眾，憑證件即可享好鄰居入園優惠票價100元。於城堡購買國民好評保濕產品龍血玻尿酸保濕精華，就送龍血傳明酸美白精華！消費滿千還可獲得滿額禮。

沒時間到城堡也沒關係，「佐登妮絲城堡東山服務區」門市歡慶開幕！即日起至10/31止，每日東山服務區門市，靠櫃前100名即贈城堡暢銷保濕面膜乙片，消費滿千也能將滿額禮帶回家！

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

10/30前可於城堡參觀《會動的文藝復興》、《她們的美麗重生相片故事展》。來到城堡別忘了體驗宮廷服！大人、小朋友的尺寸都有，不僅可以優美逛花園，現在還能與世界名勝合影！佐登妮絲城堡將五大世界名勝通通搬來「嘉」，包含英國白金漢宮、法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩斜塔、荷蘭阿姆斯特丹、土耳其熱氣球等知名景點一把抓，都能在佐美館拍個夠！

▲圖片來源：佐登妮絲城堡

【佐登妮絲城堡 萬聖南瓜搗蛋趴】

活動地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

活動時間：2024/9/27至2024/11/3 (週三公休)

城堡週年慶同歡萬聖，變裝特別優惠：10/1至10/31，期間限定以萬聖特殊裝扮入園，全票兩人同行一人免費！(打扮不可為polo衫、T恤、襯衫等常服，全身目視需要50%以上變裝元素)

萌鬼入園好康：12歲以下好評免費入園，10/5至10/27每周六、日變裝來城堡，還可獲得限量可愛南瓜討糖桶(每日限量100個，數量有限發完為止)。

兒童遊戲區：凡2~12歲兒同童都能進入，基本清潔費100元；如於園區消費金額滿千，清潔費可折抵50元。





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