越吃越喜歡！台南精緻美味的泰式料理小店 「蝦醬空心菜」好吃到要回訪
udn走跳美食／大阿姨珍妮
崇善路上的日寧餐廳珍妮耳聞很久，但我一直沒有認真研究～沒想到日寧就在我家附近？？我還每天經過都沒發現。
上週六中午運動完就突然很想吃泰式，中午一點多估夠了一下日寧的營業時間～不確定會不會影響店家休息，珍妮過去前先打電話確認後對這間店的印象很有好感，一直到我進店消費⋯⋯整個就是客氣有禮貌。
日寧菜單的設計很有趣，主要是個人簡餐～另外還有提供單點菜色。不管你是一個人或多人都很適合來用餐！！
我們二個人來用餐，點了二份套餐後再加點一道招牌蝦醬空心菜。套餐升級加60元附上當日湯品和飲品任選！！
日寧菜單
部分人氣菜色附有照片可以參考點菜。
套餐附上的小菜是醃漬蘿蔔和毛豆。
新加坡肉骨茶湯～我沒記錯是這個。湯品很有特色但珍妮自己喝不太習慣⋯⋯跟我印象帶點胡椒香氣的肉骨茶湯不太一樣。
單點的蝦醬空心菜（炒辣）
好吃～醬香味濃⋯⋯很開胃也唰嘴。120元來講我覺得很親民是我下次必回訪的主要之一。
紅咖哩乾燒蝦
周邊配了一點很有味的蔬菜，乾燒蝦有開背，不用剝殼直接吃很有味～不喜歡吃到脆香脆香蝦殼的人可以從背部直接咬開。
梅子雞
這應該是台式料理？不知道店家對自己的定位是放在那⋯⋯但都無所謂～好吃最重要！！
梅子雞的醬汁是微酸帶著甜香味，也是很開胃的一道料理。雞肉切的小小一塊一口白飯一口雞肉的好開胃⋯⋯是一間會越吃越喜歡的小店！！
飲品 烏梅汁和可爾必思
飲品和湯品我覺得看個人，我自己還好～我對他家的其他菜品興趣更多一點。
文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊
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