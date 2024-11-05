台南美食界小清新！中西區傳統古早味 「香菇飯湯」令人意猶未盡
udn走跳美食／大阿姨珍妮
台南老店～開山路上的傳統古早味！！開春是珍妮版上運動圈的姊姊推薦。在台南美食資訊爆炸的時代～開春可以說是一股小清新，整體清爽簡單讓人回味無窮！！
開春的位置就在開山路上，小小的店面位置提供內用外帶（沒有冷氣）。櫥櫃雖然很舊但看得出店裡阿嬤很愛乾淨，整個桌面乾乾淨淨～
販售的品項很簡單只有四樣～雞腿飯、排骨飯、香菇肉飯和香菇飯湯。
香菇飯湯 90元
米飯做底蓋上筍絲、香菇、肉絲和二隻蝦子，湯頭很香，鹹淡適中喝起來很順口，蝦子是新鮮彈牙的口感。新鮮筍子刨成絲狀入口爽脆，肉絲感覺是稍微用醬油抓醃過有味道好吃的。
把餡料辦進米飯湯裡加上少許胡椒～天氣雖然有點熱但入口很順，會想一口接一口的好吃香菇飯湯！！
吃完香菇飯湯後覺得爽口好吃有點意猶未盡，又外帶了一份香菇肉飯。
香菇肉飯 90元
香菇肉飯我是稍晚才吃，香菇很大朵很香～可以感覺店家很捨得用料。鹹香的湯汁拌入米飯～加上配菜和滷蛋，整體是好吃的！！
開春古早味排骨飯 香菇飯湯
電話：06-2282764
地址：台南市中西區開山路64號
營業時間：上午10點半～下午8點
文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言