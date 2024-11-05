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台南美食界小清新！中西區傳統古早味 「香菇飯湯」令人意猶未盡

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

台南老店～開山路上的傳統古早味！！開春是珍妮版上運動圈的姊姊推薦。在台南美食資訊爆炸的時代～開春可以說是一股小清新，整體清爽簡單讓人回味無窮！！

開春的位置就在開山路上，小小的店面位置提供內用外帶（沒有冷氣）。櫥櫃雖然很舊但看得出店裡阿嬤很愛乾淨，整個桌面乾乾淨淨～

販售的品項很簡單只有四樣～雞腿飯、排骨飯、香菇肉飯和香菇飯湯。

香菇飯湯 90元

米飯做底蓋上筍絲、香菇、肉絲和二隻蝦子，湯頭很香，鹹淡適中喝起來很順口，蝦子是新鮮彈牙的口感。新鮮筍子刨成絲狀入口爽脆，肉絲感覺是稍微用醬油抓醃過有味道好吃的。

把餡料辦進米飯湯裡加上少許胡椒～天氣雖然有點熱但入口很順，會想一口接一口的好吃香菇飯湯！！

吃完香菇飯湯後覺得爽口好吃有點意猶未盡，又外帶了一份香菇肉飯。

香菇肉飯 90元

香菇肉飯我是稍晚才吃，香菇很大朵很香～可以感覺店家很捨得用料。鹹香的湯汁拌入米飯～加上配菜和滷蛋，整體是好吃的！！

開春古早味排骨飯 香菇飯湯

電話：06-2282764

地址：台南市中西區開山路64號

營業時間：上午10點半～下午8點

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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古早味 台南美食 外帶 排骨飯 老店

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