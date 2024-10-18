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雞排飯只要65元！ 台南南區「8肚邀餐飲」超平價高CP值美食 連泰式椒麻雞也一樣超級佛心價

台南•逸恩•小鮮肉的美食日記／ 文、圖／台南•逸恩 TAINANIAN

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不要懷疑！！超大片雞排飯只要65元！泰式椒麻雞也一樣超級佛心價，一整片雞排切塊，直接蓋好蓋滿整個白飯，有夠平價CP值超高，大口吃雞排好幸福，建議事先打電話跟8肚邀餐飲預訂餐點才不會等太久！

【8肚邀餐飲】影片介紹

【8肚邀餐飲】環境介紹

位於健康路的8肚邀餐飲，鄰近於家齊高中跟台南高商，深受不少學生族群的喜愛，也是很多校友以前會常買的便當店！附近還有知名早餐吐司吐司跟可香巢～

8肚邀餐飲提供內用及外帶服務，但內用空間不多，隨時都是客滿的狀態！

【8肚邀餐飲】菜單介紹

8肚邀餐飲販售的品項選擇非常多！但是最夯的是香雞排飯跟泰式椒麻雞飯，另外也有家齊校友推薦她都吃蔥爆豬肉飯，有興趣的朋友也可以點來吃吃看。

【8肚邀餐飲】餐點介紹

香雞排飯 $65

炸到金黃酥脆的雞排～通通蓋在白飯上！塞滿整個便當盒的肉量，吃起來也太過癮。底下的白飯會淋上鹹香的肉燥，再配上一顆蛋，雞排的口感相當厚實，吃起來完全不空虛～

泰式椒麻雞飯 $65

白飯配上雞排！還會再附上泰式酸辣醬～淋上醬汁後，雞排會多了點清爽開胃的口感！吃起來微酸微辣，忍不住會多扒好幾口飯。

雞排控吃起來了！這麼平價高CP值的雞排飯跟泰式椒麻雞飯，真的不能錯過8肚邀餐飲～每口飯都能配上一口雞排超過癮，每天都吃荷包也不會痛！

8肚邀餐飲

粉專：8肚邀餐飲

地址：台南市南區健康路一段336號

電話：06-2145876

時間：10:00-14:00；16:00-20:00

公休：不定期公休，詳見店家粉專

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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