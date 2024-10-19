台南最美茶屋！ 超chill峇里島風「THE CARGO茶屋」 生乳酪蛋糕很厲害 更是台南伴手禮首選

被法國時尚雜誌ELLE譽為台南最美茶屋的【THE CARGO茶屋】！是正興街商圈及國華街商圈必去的茶屋蛋糕店，除了職人等級的原生島嶼茶外，還有結合台灣高山茶製成的生乳酪蛋糕也很厲害！兼具長相及口感的乳酪蛋糕，更是台南伴手禮的推薦首選！

【THE CARGO茶屋】環境介紹

THE CARGO茶屋位於台南熱門景點國華街美食中心的正興街上，茶屋和排隊名店 蜷尾家冰淇淋 及 泰成水果 店毗鄰，附近尚有布萊恩紅茶丶拾參馬卡龍丶子龍點鴨等店家。

「品茗台灣高山茶之所｜台灣茶生乳酪蛋糕專賣｜下午茶｜深夜甜點」

CARGO茶屋是在老城區慢步美食時中途歇腳及體驗台南夜晚魅力的必訪名店！

2022年榮獲法國時尚雜誌 ELLE評為台灣最美8大茶屋之一，是來台南必訪的最美茶屋。

內用的空間有分室內及室外，空間超大！多人聚餐閒話家常喝個茶都很適合。

二樓的空間也是超美！光線充足很好拍照打卡。

【THE CARGO茶屋】菜單介紹

HE CARGO茶屋招牌必點的餐點品項有T原生島嶼茶及T乳酪蛋糕，甜點還有禮盒可以購買，適合當作台南伴手禮！另外還有很適合拿來配茶的拼盤～可以說是正興街美食及國華街美食的必吃名單！

【THE CARGO茶屋】餐點介紹

THE CARGO茶屋的原生島嶼茶很厲害！茶葉都是由店家的契作茶園提供，市價約3千元的台灣高山茶

＞琥珀紅茶、橘霞烏龍選用阿里山石棹茶葉

＞紅玉出露、朝暮烏青、炭迎烏金選用南投松柏嶺有機茶園

•琥珀紅茶 $160

全發酵中烘培的蜜香紅茶，最特別的是茶葉經過小綠葉蟬叮咬「著涎」，有著天然的獨特蜜香，茶感圓潤滑順，尾韻微澀回甘

•橘霞烏龍 $150

中發酵重烘培，清爽茶香伴隨著茉莉花香！喝起來非常舒服

•紅玉初露 $160

最知名的冠軍茶【台茶18號紅玉紅茶】！原茶味最明顯的一款茶飲，入口就能感受到木質薄荷香氣

•朝暮烏青 $150

輕發酵輕烘培，口感輕盈，茶感較淡，喝起來最為清爽！

•炭迎烏金 $180 (附冰球)

使用朝暮烏青相同茶葉，經過中發酵重烘培，醞釀出獨特咖啡香氣的茶款，入口就能感受到厚茶炭香，適合加上冰球進行品嚐。

生乳酪蛋糕皆使用法國及日本頂級奶油乳酪製作，造型吸睛又可愛！

甜甜圈造型的生乳酪蛋糕超可愛！結合台灣經典好茶製作而成～

•熟香 $210

熟香使用阿里山熟香烏龍，每一口都能感受到清香茶韻！吃起來不膩口令人驚豔。

•琥珀 $210

琥珀使用阿里山蜜香紅，入口就能感受到熟悉的紅茶香氣！溫潤茶香伴隨乳酪奶香，不膩口很適合配茶一起享用。

•慕藍 $220

使用阿里山蜜香紅茶作為基底製作！搭配藍莓乳酪的內餡，切面超美，迷人茶香伴隨淡雅藍莓味，互不搶味非常和諧。

長條狀的生乳酪蛋糕是潛艇堡系列

不含茶的甜點口味！

•巧戀濃情 $230

巧克力控必點！使用黑巧克力製作，吃起來不只香醇迷人還超濃郁，每一口都能感受到滿滿幸福。

•野生OREO $230

搭配原味乳酪製作出放大版的OREO，味道還原度非常高，經過減糖處理！吃起來不死甜也不膩口。

•橙香 $230

加入台灣在地柑橘果肉製作，微酸甜的口感讓整體吃起來清爽許多，吃多也不膩非常爽口！

•墨玉 $230

使用台南將軍區在地黑芝麻融入生乳酪甜點裡，一入口就能感受到芝麻香氣，搭配在甜點裡超搭無違和。

•澎湃私房滷味拼盤 $280

最適合配茶的鹹食小點心！綜合滷味拼盤有5種品項，雞胗、豬耳、小方豆干滷到相當入味！鹹香微辣很唰嘴！一口滷味配一口茶超級搭，毛豆口味較清淡，單吃或配泡菜都很適合。

•手作茶點拼盤 $240

店家烘製的果乾香甜濕潤不會太乾，特別適合配頂級無糖茶，芒果乾選用台灣芒果，口感Q軟有嚼勁，鳳梨乾選用金鑽鳳梨，甜度較高吃的到水果纖維，另外還有南瓜酥跟小方干可以配著吃。

【THE CARGO茶屋】從白天營業到凌晨12點！想吃夜間甜點也沒問題。白天晚上都有不同的用餐氛圍～點杯茶吃個乳酪蛋糕甜點就是最Chill的生活享受！工作累了就來放鬆休息一下吧。

THE CARGO 茶屋

地址：台南市中西區正興街76號

電話：06-2219696

時間：13:00-24:00

公休：週三、四

官網：https://www.cargo-tea.com.tw/

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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