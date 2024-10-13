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10月鮭魚富翁是你！ 台南知名日料店「初幸」 超狂指定系列「買一送一」 滿滿鮭魚吃個過癮
來台南千萬別錯過！ 台南知名日式料理專賣「初幸居食屋」，每到用餐時刻就高朋滿座，最新回饋6週年感謝祭推出「鮭魚指定系列買一送一」，超cp值日本料理享受，日料控絕對要追！
台南旅遊的朋友看過來，想實現鮭魚卵自由就趁這回，初幸居食屋府前店自即日起至10/31前，推出鮭魚指定系列，如火山丼、刺身、握壽司、軍艦、手卷，連鮭魚頭味噌湯統統都有買一送一(僅限內用)，讓大家成為鮭魚富翁，一次吃個過癮。
六週年感謝祭買一送一：
鮭魚火山丼 480元
鮭魚刺身3片 150元
鮭魚肚刺身3片 180元
鮭魚握壽司一貫 50元
鮭魚肚握壽司一貫 60元
炙燒鮭魚捲5顆 260元
鮭魚卵手卷 100元
鮭魚卵軍艦一貫 90元
炙燒鮭魚沙拉 220元
鮭魚頭味噌湯 120元
初幸居食屋 府前店
地址：台南市中西區府前路一段124號
電話：06-2233618
時間：11:30-14:00/17:30-21:30
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