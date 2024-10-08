市井物事再發現！「嘉義美物圖鑑」走讀舊城區體驗八大特色之美

「嘉義美物圖鑑」日前於嘉邑城隍廟辦理記者會。 圖：嘉義市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市工策會去年舉辦「嘉義美街圖鑑」，深獲好評、獲獎不斷。今年工策會再度延續「美」的品牌精神，日前於嘉邑城隍廟辦理記者會，由嘉義市市長黃敏惠宣布「嘉義美街圖鑑」於10月份正式回歸。黃敏惠市長更親自帶領市府團隊並邀請市議員等各界貴賓一同夜覽走讀嘉邑城隍廟、雙忠廟，還有東市場及勝安堂百草舖等串聯店家，體驗嘉義舊街區夜間之美，邀請全國遊客來嘉義市感受小城風格及人文魅力。

市長黃敏惠表示，為鼓勵更多遊客走訪充滿歷史文化的嘉義市舊城區，工策會去年推出「嘉義美街圖鑑」，串聯店家讓民眾走訪好店，尋訪舊城並創造美好新回憶，獲得第十一屆台灣景觀大獎「溝通傳播類傑出獎」及 2023 台灣設計 BEST 100「年度概念展演活動」肯定。今年延續好評，再度以「美」為品牌，推出嘉義美物圖鑑，「讓美不再只是形容詞，而是把美看成動詞」，由市府帶領、產業店家協力，透過設計整合、科技創新引領遊客走訪嘉義市蘭井街一帶的街區、店家，看見信仰、店家間新舊文化的傳承。

▲「嘉義美物圖鑑」透過串聯店家的「技藝」，帶給更多遊客美好「記憶」。 圖：嘉義市政府／提供

活動選定蘭井街一帶的原因，因蘭井街命名源自街區上的「紅毛井」，紅毛井又名蘭井，推測是荷西時期1657年至1661年間由荷蘭人所開鑿。蘭井街一帶昔日為嘉義舊城的信仰、民生、商業重要核心區，鄰近包含歷史悠久的嘉邑城隍廟、雙忠廟，還有東市場及勝安堂百草舖等。街區建築經由市府《舊屋力》、《老屋卸妝》、《嘉有木屋》計劃整修後，在每日晚間點亮燈光後形成別具特色的街道。嘉義市不缺少美，而是缺少發現，相信「嘉義美物圖鑑」正是讓遊客發現城市之美、更深入了解這座城市文化傳承的途徑。

▲「嘉義美物圖鑑」讓遊客發現城市之美、更深入了解文化傳承。 圖：嘉義市政府／提供

工策會總幹事許燿宏表示，今年「嘉義美物圖鑑」延續數位應用，在活動內容設計上更有溫度感，串聯20間店家推出集章刊物，當遊客掃描刊物 QRcode 便能體驗線上運勢指南，除了介紹店家「物件」也行銷商品資訊。同時，活動也邀請弘義燈籠師傅鄒弘義手繪燈籠，以「橘燈籠運動」推出消費集章贈禮帶動店家共榮、共好！計畫內容還有竹編燈籠、薰香藥包、城隍廟展區、懸浮投影、夜覽走讀等8個特色，創造遊客來嘉新體驗。期待「嘉義美物圖鑑」能延續「嘉義美街圖鑑」好評，工策會也將持續以「美」這個品牌計畫與民眾溝通，讓去年獲台灣景觀大獎溝通傳播類傑出獎的意義延續。希望「美就像一股風，吹過去讓人有感覺」，透過串聯店家「技藝」，帶給更多遊客美好「記憶」，創造屬於嘉義市美的風格、美的生活態度，讓更多人想起嘉義市的年度品牌活動，就能想起「美」這個品牌。

嘉義美物圖鑑－市井物事再發現呈現新舊世代交融，有老故事也加入新活水，串聯青銀世代，讓嘉義故事被看見。集章刊物集滿20間店家可獲得限量周邊紀念品，詳情可查「嘉義市工商發展投資策進會」、「嘉義美街圖鑑」臉書或IG粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野