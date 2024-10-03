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網譽全台最好吃！台南百年老店「季節限定煎年糕」開賣了 軟糯帶Q「厚切年糕」一片20 回訪必買整袋才夠吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rose__foodlife授權、摘自金水冷飲部粉專
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夯到排一小時都甘願！台南冬季限定甜品來了，位於新化區信義路的排隊美食「煎年糕」被譽為全台最好吃，現煎出鍋熱熱吃超軟Q，不另外沾粉吃都很涮嘴，滿滿古早味加上佛心銅板價，不論是在地人還是遊客都會想一訪再訪。

圖／IG@rose__foodlife授權
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又能吃到最好吃的煎年糕啦！台南新化的必吃銅板美食「煎年糕」限定開賣，在Google Map上搜尋「金水冷飲部」就能找到，不少人買了好幾次都沒注意到店名，算是一種另類的隱藏版人氣老店。這間店創立於民國10年，冬季限定的「煎年糕」一片20元，厚切現煎香噴噴，剛出鍋趁熱吃特別軟糯帶Q，單吃或沾花生粉都很讚，網友吃過後分享「超級好吃」、「不管是冷的還是熱的都很推薦」。

圖／摘自Google地圖（網友sc H分享）
圖／摘自Google地圖（網友sc H分享）

有人第一次慕名朝聖買了5、6個，卻發現排他前後的顧客都一次買10個以上，吃了之後才發現自己買少了，二訪直接帶走15個，可看出這家煎年糕有讓人吃到欲罷不能的魔力。值得一提的是，煎年糕是期間限定販售的，記得口訣「夏天粉粿、冬天年糕」把握開賣期開吃喔。

圖／IG@rose__foodlife授權
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金水冷飲部

地址：台南市新化區信義路227號

營業時間：7:00-12:00

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古早味 台南美食 必吃 排隊美食 銅板美食

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