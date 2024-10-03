長榮文苑酒店（嘉義） 　金級環保旅館享受茶香慢旅

【圖／文：行遍天下】

長榮文苑酒店設計時導入嘉義山水意象和故宮南院文藝氣息，挑高的酒店大廳，以典藏的古物裝飾，氣派又高雅。酒店近年致力推動綠色環保、永續發展，全館263間客房不再供應瓶裝水和一次性的清潔用品，成為嘉義縣第一家擁有金級環保旅館認證的飯店，停車場配備多支裕電「YES！來電」充電樁，讓電動車主安心充電。

由於阿里山山腳的地緣關係，酒店為推廣茶文化，一樓大廳特別設置「品茗室」，並陳列收藏級的普洱茶柱，有機會不妨在此沏一壺茶，飲一室香。也可以在一樓大廳酒廊享用英式雙人下午茶，品嚐主廚特製的三層式茶點與水果，附贈的深蘊茗茶則有阿里山雲端冷泡茶和阿里山烏龍茶可選擇，能細細品味滋味甘醇、獨特的山頭氣。迎接秋日到來，呼應故宮南院10月舉行的亞洲藝術節主題「沖繩」，酒店於9月至11月中旬推出沖繩美食，主廚特別研製的料理包含：水雲鮪魚冬粉沙拉、涼拌沖繩苦瓜、梅菜黑糖燉豬肉、沖繩豬肉蛋飯團以及沖繩香檸果汁、沖繩調酒，讓味覺也換季一下。





旅宿資訊

長榮文苑酒店（嘉義）

地址：嘉義縣太保市故宮大道777號

電話：05-366-9988

住房專案：1.「青春好七淘」樂齡優惠泊食：50歲以上入住，每位2,495元起，提供一泊二食，再贈好禮二選一：KHTOY絨毛玩偶(12吋)2隻或文苑經典骨瓷馬克杯+陶瓷杯墊組。2.文苑假期一泊一食：每位2,150元起，暢玩飯店周邊的國立故宮南院、咩咩上樹盟寵樂園、棒棒鯨奇樂園。(訂房專線05-366-9977)





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」