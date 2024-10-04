雲林斗六美食之旅！ 9間斗六好評小吃美食 咖啡、鍋物、甜點下午茶全收錄
別再說斗六是美食沙漠了！除了斗六人好評如潮傳統小吃外，還有許多咖啡、鍋物、甜點、下午茶等美食等你來嚐鮮透過美食了解在地口味與歷史文化。
復古風滿點的【臺米菜飯】，將菜飯美味與懷舊感十足的裝潢設計融為一體，讓你內用吃飯就像是回到60、70年代！店家提供的套餐品項多元，除了招牌的臺米菜飯外，還有厚切紅糟豬排、豆腐乳雞腿排、豆豉醬燒排骨、法式燉豬尾、紅燒酸豆鯛魚等的主餐選擇，只要任選上述其中一份特色簡餐，即可同時擁有豐盛配菜、飲料、蟹黃魚翅羹和甜點，另外還有提供給團體客人的無菜單桌菜，僅須提前預約即可。
營業地址：雲林縣斗六市愛國街124號
營業時間：11:00–19:00
深植當地人心的【斗六大西洋】，還有多款雪花冰系列、特調飲品及現打果汁系列，在每個悶熱的天氣裡，讓來店的客人消暑一番！並推出多款份量十足的風味簡餐，為的就是讓讓客人吃飽、吃得過癮，用最真材實料的餐點與冰品，成功擄獲一票忠實粉絲。
營業地址：雲林縣斗六市民生路207號
營業時間：10:00-20:00
藏身於雲林科技大學旁龍潭路上的【灰色維度早午餐咖啡廳】為當地的隱藏版美食，結合早午餐和咖啡廳的概念打造，餐點主要分成米食、麵食、點心、飲品四大類，推出像是韓式泡菜豬肉飯、私房青醬雞肉焗烤飯、日式職人牛丼、甜薯雞腿肉義大利麵、蕃茄培根火腿義大利麵、香蒜培根熔岩起司帕尼尼、厚片土司等各式各樣的異國風味佳餚，從日式、韓式、義式口味應有盡有，還有特調飲品任君挑選！
營業地址：雲林縣斗六市龍潭路1-28號1樓
營業時間：11:00–20:30
【雲鮮牛鍋物】是在地人經常光顧的溫體牛火鍋專賣店，不僅擁有多種嚴選食材、頂級肉品、精熬湯頭，產地直送的新鮮蔬菜還能任人吃到飽！除了鎮店之寶的溫體牛之外，還有手切超嫩頂級霜降、澳洲和牛M9頂級霜降、日本和牛A5頂級霜降、頂級霜降無骨牛小排、澳洲和牛M9三叉等頂級牛肉通通吃的到，絕對是冬天暖心滋補的不二之選！
營業地址：雲林縣斗六市成功路222號1樓
營業時間：平日11:00-14:00、17:00-22:00；假日11:00-22:30
斗六超人氣鍋物品牌【雨田鍋物】，店內有經典柴魚湯底、小濃南瓜湯底、菌菇濃湯底、南洋叻沙湯底、素食藥膳湯底，推出肉品選擇分為美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬梅花、美國安格斯特選霜降牛、美國精選牛五花、美國精選雪花牛、國產精選五花豚，還有豐富的海鮮等著你。
營業地址：雲林縣斗六市成功路242號
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00
【耀武羊威羊肉爐吃到飽－斗六店】不僅食材品項多元，顛覆傳統羊肉爐在大眾心中的形象外，品牌在湯底的準備上也是下足了工夫，除了經典的藥燉和清燉湯底之外，還特別推出全台獨創的山神種子口味、嗜辣者們最愛的川味香辣湯底及廣受好評的鮮蒜羊肉湯，每種湯頭風味都獨樹一格，帶給熱愛享受美食的饕客們截然不同的羊肉爐體驗。
營業地址：雲林縣斗六市忠永樂街99號
營業時間：16:00–23:00
斗六在地人氣咖啡廳【Honey Honey咖啡】，由原先在中餐經驗豐富的老闆加入許多雜揉的創意手法，後與老闆娘共同探討、設計而成。菜單主要提供義大利麵、燉飯、焗烤系列、炸物系列、鬆餅與其他甜點系列，還有多款風味絕佳的特調飲品，多元化的選擇讓人每道都想品嘗看看！
營業地址：雲林縣斗六市中堅西路262號
營業時間：11:00-20:30
【第五大道Fifth Avenue】餐點品項以輕食、甜點為主，如鹹食、甜食、異國料理等為品牌美食，除了招牌的皇家三層架系列之外，還有多款結合當季新鮮水果製成的舒芙蕾、蒙布朗蛋糕等甜點，像是已然到來的大湖草莓季，便會因應時節推出季節限定草莓系列糕點，每款甜點都是師傅精心製作而成，從甜美外觀到內在酸甜滋味，都讓不少人的少女心噴湧而出！
營業地址：雲林縣斗六市大同路250號、252號1樓
營業時間：11:00–18:00
「一力果汁＆老街鯛魚燒」是斗六人下午茶首選，飲品種類相當繁多，除了主打的果汁系列、牛奶系列外，原茶、冬瓜、多多、蜂蜜、特調系列也通通都有，滿足每位饕客的喜好，老街鯛魚燒有兩種外皮樣式，分別為傳統日式、可頌酥皮，選完外皮系列再選擇喜好口味，餅皮採用嚴選麵粉與牛乳混合而成，使外皮口感更加綿密。
營業地址：雲林縣斗六市太平路117號
營業時間：10:30–19:00
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