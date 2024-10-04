雲林斗六美食之旅！ 9間斗六好評小吃美食 咖啡、鍋物、甜點下午茶全收錄

別再說斗六是美食沙漠了！除了斗六人好評如潮傳統小吃外，還有許多咖啡、鍋物、甜點、下午茶等美食等你來嚐鮮透過美食了解在地口味與歷史文化。





│臺米菜飯





復古風滿點的【臺米菜飯】，將菜飯美味與懷舊感十足的裝潢設計融為一體，讓你內用吃飯就像是回到60、70年代！店家提供的套餐品項多元，除了招牌的臺米菜飯外，還有厚切紅糟豬排、豆腐乳雞腿排、豆豉醬燒排骨、法式燉豬尾、紅燒酸豆鯛魚等的主餐選擇，只要任選上述其中一份特色簡餐，即可同時擁有豐盛配菜、飲料、蟹黃魚翅羹和甜點，另外還有提供給團體客人的無菜單桌菜，僅須提前預約即可。





▲深受附近饕客們喜愛的厚切紅糟豬排，與常見的紅糟肉不同，一般都使用五花肉作為料理選擇，但店家為帶給客人截然不同的美食體驗，特別採用成本更高的梅花豬，且皆為現點現炸，才能製作出外層酥脆，內在肉質鮮嫩無比的模樣，以最真材實料的賞味型態呈現給客人們。





【臺米大飯店】

營業地址：雲林縣斗六市愛國街124號

營業時間：11:00–19:00





│斗六大西洋冰城





深植當地人心的【斗六大西洋】，還有多款雪花冰系列、特調飲品及現打果汁系列，在每個悶熱的天氣裡，讓來店的客人消暑一番！並推出多款份量十足的風味簡餐，為的就是讓讓客人吃飽、吃得過癮，用最真材實料的餐點與冰品，成功擄獲一票忠實粉絲。





▲品牌的起點、人氣絲毫不減當年的招牌彎豆冰，以綠豆口味的冰為基底，加入大量的香甜彎豆，再加上香檳牛奶與草莓口味的冰淇淋球點綴冰品，每口都能嘗到濃郁的冰品滋味，是附近居民必點的消暑聖品。





【斗六大西洋冰城】

營業地址：雲林縣斗六市民生路207號

營業時間：10:00-20:00





│灰色維度早午餐咖啡廳





藏身於雲林科技大學旁龍潭路上的【灰色維度早午餐咖啡廳】為當地的隱藏版美食，結合早午餐和咖啡廳的概念打造，餐點主要分成米食、麵食、點心、飲品四大類，推出像是韓式泡菜豬肉飯、私房青醬雞肉焗烤飯、日式職人牛丼、甜薯雞腿肉義大利麵、蕃茄培根火腿義大利麵、香蒜培根熔岩起司帕尼尼、厚片土司等各式各樣的異國風味佳餚，從日式、韓式、義式口味應有盡有，還有特調飲品任君挑選！

▲甜薯雞腿肉義大利麵選用雲林水林在地產的地瓜搭配白醬混合調配而成，在主廚精心炒煮之下，將地瓜本身擁有的的天然甜味與香氣和奶油香完美交織，厚實的雞腿肉更使用特製的香料醃製後才會進行煎煮，並貼心地切至塊狀，方便入口，每一口都吃的店家滿滿的用心！





【灰色維度早午餐咖啡廳】

營業地址：雲林縣斗六市龍潭路1-28號1樓

營業時間：11:00–20:30





│雲鮮牛鍋物





【雲鮮牛鍋物】是在地人經常光顧的溫體牛火鍋專賣店，不僅擁有多種嚴選食材、頂級肉品、精熬湯頭，產地直送的新鮮蔬菜還能任人吃到飽！除了鎮店之寶的溫體牛之外，還有手切超嫩頂級霜降、澳洲和牛M9頂級霜降、日本和牛A5頂級霜降、頂級霜降無骨牛小排、澳洲和牛M9三叉等頂級牛肉通通吃的到，絕對是冬天暖心滋補的不二之選！

▲品牌主打的超人氣活力溫體牛，特別挑選來自全台頂級的牧場牛每日新鮮現宰，下入滾燙的鍋中涮上幾下便可大口吃下，入口瞬間那嫩中帶脆、肉質鮮甜的口感滋味，讓人直呼超過癮！





【雲鮮牛鍋物】

營業地址：雲林縣斗六市成功路222號1樓

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-22:00；假日11:00-22:30





│雨田鍋物





斗六超人氣鍋物品牌【雨田鍋物】，店內有經典柴魚湯底、小濃南瓜湯底、菌菇濃湯底、南洋叻沙湯底、素食藥膳湯底，推出肉品選擇分為美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬梅花、美國安格斯特選霜降牛、美國精選牛五花、美國精選雪花牛、國產精選五花豚，還有豐富的海鮮等著你。

▲含有國產鮮白蝦、蛤蠣、花枝、鯛魚片的綜合海鮮拼盤。





【雨田鍋物】

營業地址：雲林縣斗六市成功路242號

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00





│耀武羊威羊肉爐吃到飽 斗六店





【耀武羊威羊肉爐吃到飽－斗六店】不僅食材品項多元，顛覆傳統羊肉爐在大眾心中的形象外，品牌在湯底的準備上也是下足了工夫，除了經典的藥燉和清燉湯底之外，還特別推出全台獨創的山神種子口味、嗜辣者們最愛的川味香辣湯底及廣受好評的鮮蒜羊肉湯，每種湯頭風味都獨樹一格，帶給熱愛享受美食的饕客們截然不同的羊肉爐體驗。





▲從招牌的手撕羊肉、羊排肉、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉到羊嫩筋等多樣化的主食肉品通通有，以及各式各樣的火鍋料和牛、豬肉片、丸子類等食材應有盡有，可謂是一應俱全，均可自由搭配出專屬的鍋物饗宴！





【耀武羊威羊肉爐吃到飽－斗六店】

營業地址：雲林縣斗六市忠永樂街99號

營業時間：16:00–23:00





│Honey Honey咖啡





斗六在地人氣咖啡廳【Honey Honey咖啡】，由原先在中餐經驗豐富的老闆加入許多雜揉的創意手法，後與老闆娘共同探討、設計而成。菜單主要提供義大利麵、燉飯、焗烤系列、炸物系列、鬆餅與其他甜點系列，還有多款風味絕佳的特調飲品，多元化的選擇讓人每道都想品嘗看看！

▲橙香炸雞排焗烤飯當中的橙香醬為店家自製，屬於主廚精心特調而成的風味醬，嘗起來有獨特的酸甜滋味，還不會感到膩口，是在外面很難吃到的口味，配上外酥內嫩的雞排，咬上一口，實在是人間美味！餐點上方放上巴西里葉、小豆苗作為裝飾，使料理顯得十分美觀，瞬間成為網美們必點的特色美食。





【Honey Honey咖啡】

營業地址：雲林縣斗六市中堅西路262號

營業時間：11:00-20:30





│第五大道Fifth Avenue





【第五大道Fifth Avenue】餐點品項以輕食、甜點為主，如鹹食、甜食、異國料理等為品牌美食，除了招牌的皇家三層架系列之外，還有多款結合當季新鮮水果製成的舒芙蕾、蒙布朗蛋糕等甜點，像是已然到來的大湖草莓季，便會因應時節推出季節限定草莓系列糕點，每款甜點都是師傅精心製作而成，從甜美外觀到內在酸甜滋味，都讓不少人的少女心噴湧而出！

▲義式嫩煎果香雞腿三層架。分別由法式布丁吐司、普羅旺斯烤食蔬拼盤和義式嫩煎果香雞腿三種甜食、鹹食、異國料理組成，幾乎是來店必點的特色美食。





【第五大道咖啡】

營業地址：雲林縣斗六市大同路250號、252號1樓

營業時間：11:00–18:00





│一力果汁＆老街鯛魚燒





「一力果汁＆老街鯛魚燒」是斗六人下午茶首選，飲品種類相當繁多，除了主打的果汁系列、牛奶系列外，原茶、冬瓜、多多、蜂蜜、特調系列也通通都有，滿足每位饕客的喜好，老街鯛魚燒有兩種外皮樣式，分別為傳統日式、可頌酥皮，選完外皮系列再選擇喜好口味，餅皮採用嚴選麵粉與牛乳混合而成，使外皮口感更加綿密。





▲傳統日式鯛魚燒的餅皮酥脆、內餡香甜，簡單樸實的味道令人一再回味；可頌酥皮鯛魚燒正反兩面都是酥皮，酥脆口感搭配飽滿內餡，口感層次相當豐富！越吃越涮嘴！





【一力果汁／老街鯛魚燒】

營業地址：雲林縣斗六市太平路117號

營業時間：10:30–19:00





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