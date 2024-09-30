還有2週！「插畫家聯合市集」快閃新光三越台南新天地 記得衝現場拿「限量簽繪」

在新光三越台南新天地、從9/20開始到10/13的「2024插畫家聯合市集」，已經過了兩個禮拜，由各個可愛到翻過去、認真搞笑的角色帶來的週邊商品，粉絲們有記得朝聖了嗎？接下來還有兩位作者聯手的簽繪活動，要拿到限量的酷卡，可得記好時間以免扼腕！

圖／新光三越 台南西門店臉書

圖／新光三越 台南西門店臉書

有「醜白兔」領銜演出，還有「緩緩 WHO」N、「河童先森 PCKLT STUDIO」、「恐龍的房間 Dinosaur’s Room」等26個IP在「2024插畫家聯合市集」聯合展售，比起其他「大拜拜」擠到爆炸的盛況，在這可以更悠閒的挑選自己喜歡的週邊，在接下來的日子為自己好好加油！從娃娃到貼紙，或是立牌、吊飾等各種商品，絕對讓想要補貨或是更新的粉絲們買得過癮～

圖／新光三越 台南西門店臉書

插畫家聯合市集更安排了邀請作者親臨現場的簽繪活動，首場由「恐龍的房間」和「日頭」打頭陣，接下來還有第二場，將由「緩緩」與「河童先森」接力簽繪活動，在10/5於活動廣場登場，屆時只要憑週邊的購買單據，就能拿到限量的、作者現場簽繪的酷卡，想入手的要記得排好時間手刀衝一波！

圖／新光三越 台南西門店臉書

新光三越台南新天地

地址：中西區西門路一段658號

電話：06-3030999

營業時間：11：00～22：00

「2024插畫家聯合市集」展售IP：

小喵WE、山東饅頭 Sentimental、双猫大藥房、方坊 Square Studio、日頭、包大姊、灰黑集白、

河童先森 PCKLT STUDIO、查高、倒呱、恐龍的房間 Dinosaur’s Room、茶包先生、茶浣熊 Tanukii、

起司貝爾 CHiiZ BEAR、暖羊 warm sheep、緩緩 WHON、醜白兔、蘇蘇島 Susu Island、CHIH HSIN 小寧、

doudle studio、my girl aiko、MYAOWL 喵喔、nozomii、Vivianshen、可愛卡薯、研達國際 YENDAR