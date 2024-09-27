在地人公認必排！台南最名符其實的「美味小籠包」超大顆 「嚼感厚皮+爆汁蔥肉餡」獲讚：全台南最好吃

超厲害的有嚼感小籠包！台南美食百百種，銅板價+十足份量是在地美食取勝的關鍵。位於台南市安南區的排隊小籠包店，主打厚皮且個頭大，一顆料滿吃得到麵香只要14元，光看店裡的「超狂蒸籠山」就知道有多熱賣。

圖／IG@foodife_mo授權

一開門就排隊的台南小籠包店「美味小籠包」，有別於印象中的小籠包，不僅很大一顆，蔥肉餡很飽滿、味道單純，趁熱吃還會爆汁，而包子外皮有Q度不軟爛，屬於厚皮款、麵香特別明顯，一顆14元很有份量。有在地網友評價「全台南最好吃的小籠包子」、「吃完會想念啊」、「根本就是『小籠肉包』」，其知名度穩居在地美食排行榜。

圖／摘自Google地圖（網友文宏分享）

不少懂吃的饕客都推薦，有買他們家小籠包一定要搭配附的特製醬油及辣豆瓣醬一起吃，滋味更難忘，就跟店名一樣「美味」。想吃建議早點來排隊，一次多買一點還能放冰箱囤著當早餐、點心都合適。

圖／IG@foodife_mo授權

美味小籠包

地址：台南市安南區同安路366號

營業時間：5:30-10:00（週六日公休）