快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

在地人公認必排！台南最名符其實的「美味小籠包」超大顆 「嚼感厚皮+爆汁蔥肉餡」獲讚：全台南最好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@foodife_mo授權
圖／IG@foodife_mo授權

超厲害的有嚼感小籠包台南美食百百種，銅板價+十足份量是在地美食取勝的關鍵。位於台南市安南區的排隊小籠包店，主打厚皮且個頭大，一顆料滿吃得到麵香只要14元，光看店裡的「超狂蒸籠山」就知道有多熱賣。

圖／IG@foodife_mo授權
圖／IG@foodife_mo授權

一開門就排隊的台南小籠包店「美味小籠包」，有別於印象中的小籠包，不僅很大一顆，蔥肉餡很飽滿、味道單純，趁熱吃還會爆汁，而包子外皮有Q度不軟爛，屬於厚皮款、麵香特別明顯，一顆14元很有份量。有在地網友評價「全台南最好吃的小籠包子」、「吃完會想念啊」、「根本就是『小籠肉包』」，其知名度穩居在地美食排行榜

圖／摘自Google地圖（網友文宏分享）
圖／摘自Google地圖（網友文宏分享）

不少懂吃的饕客都推薦，有買他們家小籠包一定要搭配附的特製醬油及辣豆瓣醬一起吃，滋味更難忘，就跟店名一樣「美味」。想吃建議早點來排隊，一次多買一點還能放冰箱囤著當早餐、點心都合適。

圖／IG@foodife_mo授權
圖／IG@foodife_mo授權

美味小籠包

地址：台南市安南區同安路366號

營業時間：5:30-10:00（週六日公休）

編輯推薦

包子 台南美食 在地美食 小籠包 排行榜

相關新聞

傳統中藥行變身咖啡館 還有咖啡籤太有趣！巷弄老宅咖啡館推薦必訪

udn走跳美食／涼子是也 杏源珈琲位於台南小西門圓環「下大道良皇宮」旁的巷弄內非常隱密，原址是一間在地老店「杏源蔘藥行」，後來由荃荃、露露夫婦買下店面，延用”杏源”名號開設「杏源珈琲(Sing

在地人公認必排！台南最名符其實的「美味小籠包」超大顆 「嚼感厚皮+爆汁蔥肉餡」獲讚：全台南最好吃

超厲害的有嚼感小籠包！台南美食百百種，銅板價+十足份量是在地美食取勝的關鍵。位於台南市安南區的排隊小籠包店，主打厚皮且個頭大，一顆料滿吃得到麵香只要14元，光看店裡的「超狂蒸籠山」...

台南美食大蒐秘！在地美食、創意料理、甜食飲品等你來嘗

台灣美食之都─台南，不僅有著各種古色古香的傳統小吃外，也有許多特色美食等你來發掘，文章精選台南在地人、網友大力推薦的美食口袋名單，作為前來台南旅遊時的參考依據。

台灣放棄不了諧音梗！台南市場「菜奇鴨」爆紅引萬人熱議

台灣永遠放棄不了諧音梗！日前台南市場吉祥物「菜奇鴨」近日成為網路熱議的焦點，甚至吸引眾多遊客前來拍照打卡。這隻巨大的黃色鴨子呆萌地坐在屋頂上，憑藉討喜的外型和趣味的名字，菜奇鴨成功引起上萬名網友熱烈討論，號稱已經成為台南旅遊的新亮點。

台南下午茶聚餐首選！ 藍晒圖文創園區「小覓秘」溫馨餐廳 玫瑰牛肉麵吸睛又美味

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 幸福製造所x小覓秘位於台南中西區的藍晒圖文創園區內，在榕樹圍繞的兩層樓日式宿舍裡，就是台南晶英酒店攜手的小覓秘麵食所。這裡白天亮眼，夜晚有情調，是適合約會

深夜吃甜點 快樂更加倍！台南中西區木質裝潢咖啡廳，醇香咖啡、精緻甜點都滿足

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「叁沌Sandun Coffee」台南深夜咖啡 叁沌 終於找時間來了，空間充滿文藝氣息，還有美味的蛋糕及咖啡，從下午開始營業到午夜，內用環境也美美的，木質

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。