台南美食大蒐秘！在地美食、創意料理、甜食飲品等你來嘗
「固執捲餅」主打低澱粉高蛋白的捲餅，僅使用原型食材製作，調味簡單、用料實在，讓大家吃了沒負擔，2022年1月開始第一次擺攤，收穫許多民眾的良好回饋，餐點口味與品項也不斷改進，除了捲餅外，後來還研發出自製優格、使用天然酵母發酵的瑪芬堡、給選擇障礙吃的雙口味法式吐司和飽足感爆表的生菜沙拉盒，不僅廣受在地民眾喜愛，也成功吸引了許多饕客慕名而來。
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「文華碗粿」從民國75年開始營業至今，由第二代接手學習經營，希望能將這份古早味的美味傳承下去，一直秉持著新鮮現煮的原則，這裡不僅是食客們品嘗美味的地方，甚至有客人移民到國外，回台也必定光顧這裡，已然成為許多新店家無法取代的特殊滋味。
店家地址：台南市東區東興路42號
營業時間：07:30-14:00，賣完為止。(週一、週二公休)
藏身在台南東區街巷裡的【好味港覺】以經典的港式小點為主軸，從香酥脆口的脆脆起司西多士到鹹甜兼具的瑞士雞翅撈丁通通有，連在台灣較少看到的傳統港式烘焙雞肉派、叉燒派亦位列其中，每一道料理都讓許多在台灣的香港人直呼品嚐到家鄉的味道！如核桃酥跟腰果酥、港式絲襪奶茶和檸檬利賓納七喜等，讓客人可以在舒適輕鬆的環境中，自在的享受香港的美味風情。
營業地址：台南市東區東寧路538巷1號
營業時間：13:00–20:00（週二、三、四公休）
台南老字號義式料理─伊甸風味館，憑藉著真材實料的原物料、純手工製作的醬料以及數十載的料理經驗，烹飪出物超所值的異國美味，台式鍋物、義式料理、手作甜點、特色飲品一次滿足，成為台南民眾聚餐首選餐館。
店家地址：台南市北區和緯路三段397號
營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00(週一公休)
「男哥煮麵」主打新鮮現做的麵食，憑藉著獨特口味和精心調配贏得了眾多食客的喜愛。無論是單獨品嚐還是與親友相聚，這裡都是享受美食的絕佳去處！老闆將熱情與創意融入麵食之中，從古早味的麵食為出發點，自行研發出多種新創口味。他們相信，做有特色的麵食是一種生活態度，希望以獨特的口味和服務讓客人感受到家的溫暖。
店家地址：台南市中西區成功路435號
營業時間：11:00～13:00，17:00～21:00（週日公休）
台南超人氣中式料理品牌─玥圓坊，將道地粵式料理與台式風味結合，並融入創意新思維，打造出令人驚喜不斷的「招牌一鴨四吃」，肉質細緻、表皮酥脆的片鴨，搭配師傅獨家調配的甜麵醬，佐以蔥段、黃瓜絲，最後灑上焦糖粉與山楂凍，融合成清爽涮嘴的滋味！
店家地址：台南市東區光明街211號
營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30
「鄉村柴火雞」將來自四川成都的好味道帶到台南，主打原型食材、手作自製醬料製作的鐵鍋料理，透過中國進口道地辛香料，品嚐有別於重慶烤魚、麻辣鍋的香辣新滋味，主食鹹香入味，充滿辛香料的風采，搭配玉米餅、牛奶餅一同享用，顯得格外迷人！還有各式台灣少見小菜、配料可做搭配，盡情享受來自四川的好味道！
店家地址：台南市中西區民生路二段79號
營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00（假日營業至15:00，週二公休）
【LA時尚川菜】結合了時尚風格和精緻口味，成為當地美食新地標，將川菜改良成台灣人都能接受的口味，即使不敢吃辣的朋友也都能開心品嘗，將川菜的獨特風味和時尚元素相結合，帶給顧客不一樣的用餐體驗，展現出與眾不同的魅力。
店家地址：台南市安平區永華路二段520號
營業時間：11:00-14:00，17:00-21:30
台南超人氣拉麵名店─覺丸拉麵，以濃郁的豚骨湯底和精心製作的叉燒聞名。老闆對食材和料理細節的堅持，使每道菜品都充滿了心意和美味，就連小菜也毫不含糊，自製泡菜、手工雲吞更是深受顧客喜愛。無論是拉麵還是飯食，都能滿足食客的味蕾需求。
店家地址：台南市東區東興路275號
營業時間：11:00-14:00，17:00-20:00
以料多味美著稱，沈浸式享受日式石燒拉麵的「究SHO石燒火山拉麵-永康肆店」，帶給你一場視覺與味覺的雙重震撼，主打湯頭到麵條，從配料到調味都選用高品質的食材去製作，尤其是當濃郁沸騰的高湯，倒入拉麵瀰漫而出的香氣，不但為饕客帶來一場視覺與嗅覺的饗宴，更是點燃了顧客的味蕾！
店家地址：台南市永康區中山南路261號
營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30
【本寓食堂-府前店】深耕在地多年，憑藉著用料實在的餐點與匠心獨運的料理手法，成功在美食之都台南闖出一片天，不僅如此，老闆也不斷研發出新菜品，6吋壽司蛋糕、紫芋泥握壽司都是廣受民眾喜愛的創意料理，來台南旅遊想體驗日式風情，不妨來此大啖美食吧！
店家地址：台南市中西區府前路二段28號
營業時間：11:00–20:00，公休日依粉絲專頁公告
【天塩川和室鍋物】品項主要為套餐，分成以肉品、海鮮為主軸的套餐方案，肉品部分包含日本A5和牛板腱、日本A5和牛紐約客、澳洲巧克力純血和牛、澳洲純血肩小排、美國安格斯黑牛沙朗、美國安格斯無骨牛小排、伊比利黑毛豬、伊比利松阪豬等多種品項，海鮮方面則有蟳の盛合、龍の盛合、鮮魚の盛合等豐富的主食選擇任君挑選，若吃不夠，也可再自由加點各式海鮮盤或肉盤，打造專屬的鍋物大餐。
營業地址：台南市安平區華平路49號1樓
營業時間：12:00–21:00（週一公休，目前僅提供來電預約）
【捲捲米美式壽司店】已在當地經營5年多的時間，憑藉著獨有日式壽司、美式壽司兼併的特色菜單，以及店內師傅淬鍊多年的專業功力，打造出一道道精緻又美味的壽司料理，新鮮的食材與絕佳的口感，幾年的時間裡，不僅在當地居民間享有高人氣，好口碑更是吸引到許多旅客們慕名而至！
營業地址：台南市中西區赤嵌街21號
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30（週一公休）
深受在地人喜愛的日式料理「衫樽串燒居酒屋」，主打串燒料理，丼飯、烏龍麵以及日式道地的關東煮更是饕客最愛，也有提供多樣的酒水、飲料讓你暢飲，搭配店家精心準備的美味料理！濃烈熱情的日式氛圍，與客人建立良好互動，下班後想吃點日式料理與培養人際關係的最佳去處！
店家地址：台南市中西區忠明街10號
營業時間：17:30-01:00（週五、六營業至02:00）
「念水町日式再生酒場」以炸物、烤物與關東煮為主，烤物為各種手工製作的串燒，搭配自煮燒烤醬、特製辣椒粉等調味，豐富的風味堪稱下酒良伴；關東煮則是使用蔬果熬製的高湯，搭配日本昆布、海帶、炒洋蔥與日本清酒，打造出層次十足的輕甜湯底，一碗下肚暖心又暖胃。
店家地址：台南市中西區海安路二段42號
營業時間：18:00–01:00（週二公休）
在地人力推超人氣的【花火日本料理】，店家就藏身在台南知名國華街裡！除了有精心布置的日系氛圍色彩，讓人看著目不轉睛之外，新鮮現做的日本料理以及「瓶の丼」更是不容錯過！店內憑藉著生丼、熟丼、握壽司、刺身、手卷、捲壽司、沙拉、揚物與湯品，豐富的菜單品項，讓人每種都想點來吃吃看！
營業地址：台南市中西區國華街3段273號1、2樓
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00（週二、四公休）
炎熱難耐的天氣，盛夏中最開胃爽口的台南美食小吃，「谷哥鹽水雞」一定榜上有名！是台南老字號的鹽水雞品牌，獨家口味搭配各種豐富且新鮮的菜品，冰涼脆口的極致美味，又能依造個人喜好選擇不同的食材去調味，喜愛吃雞的你肯定不容錯過。
店家地址：台南市中西區金華路三段8號
營業時間：18:30-05:00
來台南觀光旅遊一定要買的伴手禮，你知道哪幾間？沒吃過近年最夯【小孩大酥】手作餅乾就太落伍啦！來到當地遊玩之餘，可別忘了來此選購伴手禮，曲奇餅乾共有四種口味，分別為高人氣的柚子胡椒口味、抹茶控們最愛的抹茶口味、搭配茶飲品嘗最搭的黑可可口味，以及會隨機更換的當週限定口味，且餅乾的部分均為每日早晨定量製作，晚點來可能就買不到想要的口味，建議前往店裡之前，可先來電詢問！
店家地址：台南市中西區公園路10號1樓
營業時間：11:00–18:30（週日、週一公休）
近年台南最夯的伴手禮非羅宋莫屬，「加熊賀羅宋專賣」以羅宋麵包、奶露麵包為主打，羅宋的部分共有奶油、巧酥、酸甜人生、明太子、夢幻草莓、黃金起司六種口味，奶露則有原味和芋頭兩種，另外也有提供像是葡式蛋塔、高鈣小乳酪蛋糕、手工餅乾、銅鑼燒、香蕉條等形形色色的美味選擇，無論是想找正餐還是飯後甜點的選項都能一次購足！
店家地址：台南市北區文賢一路43號
營業時間：11:30–19:30
位於台南市北區的一家新開手搖飲品店，「Loha甘丹簡單茶飲台南西門店」以簡單、天然、健康為特色。店內每款飲品都經過精心製作，無咖啡因選項也很多。這裡的飲品不僅口感豐富，而且注重健康，深受顧客喜愛，是享受美味和愉悅時光的好去處。
店家地址：台南市北區西門路三段59號1樓
營業時間：10:00-21:00
台南國華街美食口袋名單再加一！一開幕就引起話題性的人氣茶飲品牌─陳氏城市職人手作飲品，不僅有嚴選茶葉製作的風味茶飲，還有時下年輕人喜愛的特調飲品以及風靡台灣的「可朗芙」甜點，品好茶吃美食的願望一次滿足！
店家地址：台南市中西區府前路二段40巷11號
營業時間：平日10:30-20:30
假日11:00-20:30，週日公休
坐落於台南市安南區安和路上的【日森冰沙製造所】，由老闆娘跟姐姐攜手創立的冰沙品牌，招牌綠豆沙與獨門黑豆沙更是許多饕客魂牽夢縈的好滋味，嚴選優質食材製作，並強調味道天然純粹，讓孩子們也能放心享用，深受民眾青睞。
店家地址：台南市安南區安和路五段16號
營業時間：10:00-20:00，公休日依粉絲專頁公告
【漫曼泰式厚奶茶】是台南少見泰式奶茶專賣店，透過道地的泰奶風味及多元化調配而成的繽紛口味特調，在經典的泰式奶茶中融入豐富的元素，創新的飲品滋味，一推出便成功吸引到許多客人們特意前往朝聖一番！
店家地址：台南市仁德區中正路二段952號
營業時間：11:00–19:00（週一公休）
【佛都愛玉】招牌阿里山野生愛玉系列與七彩芋圓系列更是一大特色，還有像是全國獨賣的杏仁豆腐冰、展現台南古早味的府城香蕉清冰等熱門品項，另外還有懷舊鮮奶特調系列的飲品都可自由選擇，不僅深受在地人喜愛，就連外地旅客也為之著迷！也是炎炎夏日解渴消暑的最佳首選！
店家地址：台南市中西區友愛街223號1樓
營業時間：11:00–22:00
「洪大福古早味剉冰」配料都是老闆和老闆娘每日耗時製作，其中老闆推薦一定要品嘗的配料，就是以古法製作的芋圓和湯圓。真材實料的芋圓口感Ｑ彈並帶有芋頭的香氣，運氣好還可以吃到整塊芋頭！只用糯米和水製作的湯圓，材料單純，做工繁複，需耗時兩日才可完成，湯圓遇到刨冰，仍然軟糯，甚至像麻糬一樣可以拉絲，喜歡湯圓的你絕對不能錯過！
店家地址：台南市安平區健康三街192號
營業時間：12:00-22:00（週三公休）
台南老字號【黃火木舊台味冰店】早已成為台南人記憶中的味道，不僅是地人的消暑解饞首選，真材實料的好滋味更是吸引了許多饕客不遠千里而來。店家把傳承90年的經典口味結合創新想法，推出創意冰條、古早味零食，不僅是許多台南人的共同回憶，也吸引了許多外地饕客前來嚐鮮。
店家地址：台南市北區海安路三段55號
營業時間：12:30–22:30（週一公休）
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