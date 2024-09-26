台南美食大蒐秘！在地美食、創意料理、甜食飲品等你來嘗





│美食：





│固執捲餅





「固執捲餅」主打低澱粉高蛋白的捲餅，僅使用原型食材製作，調味簡單、用料實在，讓大家吃了沒負擔，2022年1月開始第一次擺攤，收穫許多民眾的良好回饋，餐點口味與品項也不斷改進，除了捲餅外，後來還研發出自製優格、使用天然酵母發酵的瑪芬堡、給選擇障礙吃的雙口味法式吐司和飽足感爆表的生菜沙拉盒，不僅廣受在地民眾喜愛，也成功吸引了許多饕客慕名而來。





▲品牌主打的捲餅系列多達7種品項，其中又以由味噌雞捲餅、薑燒豬捲餅最受饕客喜愛，用味噌醃製的雞胸肉鹹香宜人，與生菜、時蔬、捲餅打造出豐富口感，低卡高蛋白的組合，就連健身愛好者也愛不釋手；充滿濃濃日式風味的薑汁燒肉與捲餅的創意搭配，鹹甜醬汁帶點些許薑味，挑逗著饕客的味蕾！





【固執捲餅】

線上訂餐：https://linkbio.co/stubborn-roll





│文華碗粿





「文華碗粿」從民國75年開始營業至今，由第二代接手學習經營，希望能將這份古早味的美味傳承下去，一直秉持著新鮮現煮的原則，這裡不僅是食客們品嘗美味的地方，甚至有客人移民到國外，回台也必定光顧這裡，已然成為許多新店家無法取代的特殊滋味。





▲招牌碗粿每日限量直到賣完為止。風味道地的碗粿使用了新鮮在來米、頂級食材、經典肉燥秘方呈現豐富層次，每一碗都香氣撲鼻，還能感受到食材的新鮮與細膩。





【文華碗粿】

店家地址：台南市東區東興路42號

營業時間：07:30-14:00，賣完為止。(週一、週二公休)





│好味港覺





藏身在台南東區街巷裡的【好味港覺】以經典的港式小點為主軸，從香酥脆口的脆脆起司西多士到鹹甜兼具的瑞士雞翅撈丁通通有，連在台灣較少看到的傳統港式烘焙雞肉派、叉燒派亦位列其中，每一道料理都讓許多在台灣的香港人直呼品嚐到家鄉的味道！如核桃酥跟腰果酥、港式絲襪奶茶和檸檬利賓納七喜等，讓客人可以在舒適輕鬆的環境中，自在的享受香港的美味風情。





▲屬於傳統港式烘焙美食代表之一的雞肉派與叉燒派，保留最道地的香港味，從餅皮到餡料都是老闆純手工製成。餅皮是香港傳統曲奇皮，酥脆香口，裡面是自家烹調的雞肉 / 叉燒內餡，口感十足完美融合的滋味，簡直不要太驚艷！





【好味港覺】

營業地址：台南市東區東寧路538巷1號

營業時間：13:00–20:00（週二、三、四公休）





│伊甸風味館





台南老字號義式料理─伊甸風味館，憑藉著真材實料的原物料、純手工製作的醬料以及數十載的料理經驗，烹飪出物超所值的異國美味，台式鍋物、義式料理、手作甜點、特色飲品一次滿足，成為台南民眾聚餐首選餐館。





▲奶香酥脆雞肉起司焗蛋飯。義式餐館也很難吃到的起司焗蛋料理，可是品牌主打餐點，白醬燉飯舖上起司先焗烤一次，淋上蛋汁後二次烘烤，才能做出兩種層次的口感與風味，比起純粹的焗烤飯，鹹度與香氣更有層次感，包準一試成主顧。燉飯部分則是搭配各式時蔬跟酥脆唐揚雞，呈現出多層次的義式美味。





【伊甸風味館】

店家地址：台南市北區和緯路三段397號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00(週一公休)





│男哥煮麵





「男哥煮麵」主打新鮮現做的麵食，憑藉著獨特口味和精心調配贏得了眾多食客的喜愛。無論是單獨品嚐還是與親友相聚，這裡都是享受美食的絕佳去處！老闆將熱情與創意融入麵食之中，從古早味的麵食為出發點，自行研發出多種新創口味。他們相信，做有特色的麵食是一種生活態度，希望以獨特的口味和服務讓客人感受到家的溫暖。





▲皮蛋醬拌麵是店裡的招牌，皮蛋醬使用皮蛋、香菜和辣椒，經過許多次的試吃、調整，讓口味平衡，許多不喜愛香菜或皮蛋的客人，來到這裡也吃的津津有味。





【男哥煮麵】

店家地址：台南市中西區成功路435號

營業時間：11:00～13:00，17:00～21:00（週日公休）





│玥圓坊





台南超人氣中式料理品牌─玥圓坊，將道地粵式料理與台式風味結合，並融入創意新思維，打造出令人驚喜不斷的「招牌一鴨四吃」，肉質細緻、表皮酥脆的片鴨，搭配師傅獨家調配的甜麵醬，佐以蔥段、黃瓜絲，最後灑上焦糖粉與山楂凍，融合成清爽涮嘴的滋味！





▲海皇脆米鴨泡飯。店內另一種創意十足的美食，將熟飯、鴨肉、海鮮在高湯搭配下完美融合，呈現出截然不同的泡飯料理，上桌時在灑上高溫油炸過的脆米，香氣十足！結合山珍海味的鮮美湯底與兩種不同風味的米粒挑逗饕客味蕾，每一口讓人回味無窮。





【玥圓坊】

店家地址：台南市東區光明街211號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30





│鄉村柴火雞





「鄉村柴火雞」將來自四川成都的好味道帶到台南，主打原型食材、手作自製醬料製作的鐵鍋料理，透過中國進口道地辛香料，品嚐有別於重慶烤魚、麻辣鍋的香辣新滋味，主食鹹香入味，充滿辛香料的風采，搭配玉米餅、牛奶餅一同享用，顯得格外迷人！還有各式台灣少見小菜、配料可做搭配，盡情享受來自四川的好味道！





▲滿滿辣椒的柴火雞，光是味道就讓人刺激感十足，辣度標準是以道地四川口味而定，推薦初來嚐鮮的饕客點微辣即可。





【鄉村柴火雞】

店家地址：台南市中西區民生路二段79號

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00（假日營業至15:00，週二公休）





│LA時尚川菜





【LA時尚川菜】結合了時尚風格和精緻口味，成為當地美食新地標，將川菜改良成台灣人都能接受的口味，即使不敢吃辣的朋友也都能開心品嘗，將川菜的獨特風味和時尚元素相結合，帶給顧客不一樣的用餐體驗，展現出與眾不同的魅力。





▲梅醬甜皮鴨由專業烤鴨師傅，以精湛的火候，耗時烤炙出外皮酥脆、肉質彈嫩的烤鴨，再以精湛的技藝，片出大小一致，薄厚適中的以鴨肉。精緻的鴨肉鴨皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，搭配特製的梅醬，包裹在薄如蟬翼的餅皮之中，搭配清爽的小黃瓜和蔥段，多層次的口感，令人回味無窮。





【LA時尚川菜】

店家地址：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:30





│覺丸拉麵





台南超人氣拉麵名店─覺丸拉麵，以濃郁的豚骨湯底和精心製作的叉燒聞名。老闆對食材和料理細節的堅持，使每道菜品都充滿了心意和美味，就連小菜也毫不含糊，自製泡菜、手工雲吞更是深受顧客喜愛。無論是拉麵還是飯食，都能滿足食客的味蕾需求。





▲招牌豚骨拉麵。湯頭濃厚而不膩，搭配店家每天限量供應的叉燒，都是使用當日現宰的溫體豬滷製，保持了肉質的鮮嫩，肉感絕佳、鹹香宜人讓人忍不住一口接一口，再嚐一口滑順的麵條，實在是太滿足了！





【覺丸拉麵】

店家地址：台南市東區東興路275號

營業時間：11:00-14:00，17:00-20:00





│究SHO石燒火山拉麵-永康肆店





以料多味美著稱，沈浸式享受日式石燒拉麵的「究SHO石燒火山拉麵-永康肆店」，帶給你一場視覺與味覺的雙重震撼，主打湯頭到麵條，從配料到調味都選用高品質的食材去製作，尤其是當濃郁沸騰的高湯，倒入拉麵瀰漫而出的香氣，不但為饕客帶來一場視覺與嗅覺的饗宴，更是點燃了顧客的味蕾！





▲豚骨究SHO炙燒叉燒拉麵。用獨家秘方醃製入味的叉燒肉，經過烤炙後逼出豬肉的香氣，使得口感多了一股酥脆焦香的風味，不會太過重口的湯頭配著鮮嫩的肉質，恰到好處的鹹甜口感，相當美味！搭配溫潤順口的豚骨高湯風味更加濃郁。





【究SHO石燒火山拉麵-永康肆店】

店家地址：台南市永康區中山南路261號

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30





│本寓食堂-府前店





【本寓食堂-府前店】深耕在地多年，憑藉著用料實在的餐點與匠心獨運的料理手法，成功在美食之都台南闖出一片天，不僅如此，老闆也不斷研發出新菜品，6吋壽司蛋糕、紫芋泥握壽司都是廣受民眾喜愛的創意料理，來台南旅遊想體驗日式風情，不妨來此大啖美食吧！





▲焦糖炙燒鮭魚握壽司。老饕必點的招牌料理，油花均勻的鮭魚、焦糖、起司醬經過炙燒處理，將風味徹底釋放！先品嘗到外層焦糖的脆與甜，鹹香起司醬帶出魚肉的鮮美，粒粒分明的酸甜醋飯又將各種風味完美融合，讓人一吃就上愛！





【本寓食堂-府前店】

店家地址：台南市中西區府前路二段28號

營業時間：11:00–20:00，公休日依粉絲專頁公告





│天塩川和室鍋物





【天塩川和室鍋物】品項主要為套餐，分成以肉品、海鮮為主軸的套餐方案，肉品部分包含日本A5和牛板腱、日本A5和牛紐約客、澳洲巧克力純血和牛、澳洲純血肩小排、美國安格斯黑牛沙朗、美國安格斯無骨牛小排、伊比利黑毛豬、伊比利松阪豬等多種品項，海鮮方面則有蟳の盛合、龍の盛合、鮮魚の盛合等豐富的主食選擇任君挑選，若吃不夠，也可再自由加點各式海鮮盤或肉盤，打造專屬的鍋物大餐。





▲一頭牛當中僅能取出少量的板腱部位，同時也是油脂分布最均勻的日本A5和牛板腱，下鍋滾煮後除了能嘗到飽滿的牛肉與油花的香氣之外，還能吃到獨有的脆彈口感，令人欲罷不能！





【天塩川和室鍋物】

營業地址：台南市安平區華平路49號1樓

營業時間：12:00–21:00（週一公休，目前僅提供來電預約）





│捲捲米Sushi Bar 美式壽司





【捲捲米美式壽司店】已在當地經營5年多的時間，憑藉著獨有日式壽司、美式壽司兼併的特色菜單，以及店內師傅淬鍊多年的專業功力，打造出一道道精緻又美味的壽司料理，新鮮的食材與絕佳的口感，幾年的時間裡，不僅在當地居民間享有高人氣，好口碑更是吸引到許多旅客們慕名而至！





▲可謂是全台首創的壽司口味蒜香虱目魚卷，來台南才吃的到！在主廚將虱目魚搭配蒜香調味，並細膩的將其煎煮至微焦後，切塊放至壽司上方，再鋪上滿滿的蟹味沙拉、魚卵與奶油乳酪，層次感十足的品味體驗，直接列入必點名單！





【捲捲米美式壽司店】

營業地址：台南市中西區赤嵌街21號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30（週一公休）





│衫樽串燒居酒屋





深受在地人喜愛的日式料理「衫樽串燒居酒屋」，主打串燒料理，丼飯、烏龍麵以及日式道地的關東煮更是饕客最愛，也有提供多樣的酒水、飲料讓你暢飲，搭配店家精心準備的美味料理！濃烈熱情的日式氛圍，與客人建立良好互動，下班後想吃點日式料理與培養人際關係的最佳去處！





▲「起司雞腿肉串」炭火烤制後雞腿肉串香嫩多汁，表層誘人的焗烤，濃郁的起司香氣在口中與鮮嫩的雞肉碰撞，超豐富的味覺享受；「鹽蔥雞腿肉串」滿滿的鹽蔥撒在雞腿肉串上，撲鼻而來的香蔥氣味就讓人口水直流，讓雞肉串的風味提升更多層次；經典不敗的「鹽烤雞腿肉串」，皮香脆，只需要加上一點鹽調味，能吃出雞肉的鮮甜口感，肉串中的香蔥嗆鼻味更凸顯鹽烤雞肉的風味。





【衫樽串燒居酒屋-海安店】

店家地址：台南市中西區忠明街10號

營業時間：17:30-01:00（週五、六營業至02:00）





│念水町日式再生酒場





「念水町日式再生酒場」以炸物、烤物與關東煮為主，烤物為各種手工製作的串燒，搭配自煮燒烤醬、特製辣椒粉等調味，豐富的風味堪稱下酒良伴；關東煮則是使用蔬果熬製的高湯，搭配日本昆布、海帶、炒洋蔥與日本清酒，打造出層次十足的輕甜湯底，一碗下肚暖心又暖胃。





▲湯鮮味美的關東煮是品牌歷久不衰的人氣品項，歡迎程度幾乎是每桌必點，不論冬季還是夏季總能吸引大批饕客前來品嚐，豐富多樣的配料任君挑選，還有加點麵食增加份量，作為湯品或是主食都很合適。





【念水町日式酒場】

店家地址：台南市中西區海安路二段42號

營業時間：18:00–01:00（週二公休）





│花火日本料理





在地人力推超人氣的【花火日本料理】，店家就藏身在台南知名國華街裡！除了有精心布置的日系氛圍色彩，讓人看著目不轉睛之外，新鮮現做的日本料理以及「瓶の丼」更是不容錯過！店內憑藉著生丼、熟丼、握壽司、刺身、手卷、捲壽司、沙拉、揚物與湯品，豐富的菜單品項，讓人每種都想點來吃吃看！





▲「瓶の丼」來自日本東北的全新菜色，為了保存海鮮的鮮度，會在瓶中加入些許海水進行保存，不讓氣味跑掉。吃的時候可依序將瓶中海鮮鋪在飯上，呈現出生魚片丼飯獨有的視覺與口感！





【花火日本料理】

營業地址：台南市中西區國華街3段273號1、2樓

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00（週二、四公休）





│谷哥鹽水雞





炎熱難耐的天氣，盛夏中最開胃爽口的台南美食小吃，「谷哥鹽水雞」一定榜上有名！是台南老字號的鹽水雞品牌，獨家口味搭配各種豐富且新鮮的菜品，冰涼脆口的極致美味，又能依造個人喜好選擇不同的食材去調味，喜愛吃雞的你肯定不容錯過。





▲歡樂全雞餐內容有2隻雞腿、2看雞胸、2隻雞翅、9份小菜可以選擇，份量又足又多樣，可以跟朋友家人一起分享，對於喜歡大口吃肉、配菜的消費者既划算又能夠讓你大快朵頤。





【谷哥鹽水雞(金華店)】

店家地址：台南市中西區金華路三段8號

營業時間：18:30-05:00





│甜點、飲品、冰品：





│小孩大酥





來台南觀光旅遊一定要買的伴手禮，你知道哪幾間？沒吃過近年最夯【小孩大酥】手作餅乾就太落伍啦！來到當地遊玩之餘，可別忘了來此選購伴手禮，曲奇餅乾共有四種口味，分別為高人氣的柚子胡椒口味、抹茶控們最愛的抹茶口味、搭配茶飲品嘗最搭的黑可可口味，以及會隨機更換的當週限定口味，且餅乾的部分均為每日早晨定量製作，晚點來可能就買不到想要的口味，建議前往店裡之前，可先來電詢問！





▲被譽為鎮店之寶的柚子胡椒，「胡椒(日語：こしょう)」是完全不含有胡椒哦！是日本九州地方特產。青柚皮與青辣椒熟成製成，融入餅乾中，在爽脆的口感中吃得到柚子清香氣息，細細品味還能感受到青辣椒帶來的微微辛辣感，層次分明的滋味令人驚豔！





【小孩大酥】

店家地址：台南市中西區公園路10號1樓

營業時間：11:00–18:30（週日、週一公休）





│加熊賀羅宋專賣





近年台南最夯的伴手禮非羅宋莫屬，「加熊賀羅宋專賣」以羅宋麵包、奶露麵包為主打，羅宋的部分共有奶油、巧酥、酸甜人生、明太子、夢幻草莓、黃金起司六種口味，奶露則有原味和芋頭兩種，另外也有提供像是葡式蛋塔、高鈣小乳酪蛋糕、手工餅乾、銅鑼燒、香蕉條等形形色色的美味選擇，無論是想找正餐還是飯後甜點的選項都能一次購足！





▲選用大甲芋頭為主軸製成的芋見奶露，不僅內餡綿密，香氣也極佳！與相對較為濕潤的麵包體搭配起來，渾然天成！





【加熊賀羅宋專賣】

店家地址：台南市北區文賢一路43號

營業時間：11:30–19:30





│Loha甘丹簡單茶飲台南西門店





位於台南市北區的一家新開手搖飲品店，「Loha甘丹簡單茶飲台南西門店」以簡單、天然、健康為特色。店內每款飲品都經過精心製作，無咖啡因選項也很多。這裡的飲品不僅口感豐富，而且注重健康，深受顧客喜愛，是享受美味和愉悅時光的好去處。





▲鴉片檸檬。採用兩種不同品種的檸檬，再加入自家秘方，將檸檬汁調製成讓客人清爽入口的口味，維持酸甜平衡，再經過特別的碎冰處理，使其口感更為清爽。無咖啡因的特點使得它成為夏季解渴的理想選擇。清新的檸檬香氣和微甜的口感，讓人喝了一口就停不下來。





【Loha甘丹簡單茶飲台南西門店】

店家地址：台南市北區西門路三段59號1樓

營業時間：10:00-21:00





│陳氏城市職人手作飲品





台南國華街美食口袋名單再加一！一開幕就引起話題性的人氣茶飲品牌─陳氏城市職人手作飲品，不僅有嚴選茶葉製作的風味茶飲，還有時下年輕人喜愛的特調飲品以及風靡台灣的「可朗芙」甜點，品好茶吃美食的願望一次滿足！





▲近年最夯！風靡台灣、韓國的「可朗芙」在這裡也能吃到，有原味、焦糖、蜂蜜、楓糖、煉乳、巧克力6種口味，每份3個份量剛剛好，可朗芙同時帶有帶著可頌的酥脆、鬆餅的彈性，搭配香甜醬料風味更上層樓，甜蜜滋味令人吃完只想再來一份！





【陳氏城市職人手作飲品】

店家地址：台南市中西區府前路二段40巷11號

營業時間：平日10:30-20:30

假日11:00-20:30，週日公休





│日森冰沙製造所





坐落於台南市安南區安和路上的【日森冰沙製造所】，由老闆娘跟姐姐攜手創立的冰沙品牌，招牌綠豆沙與獨門黑豆沙更是許多饕客魂牽夢縈的好滋味，嚴選優質食材製作，並強調味道天然純粹，讓孩子們也能放心享用，深受民眾青睞。





▲炎熱的夏天最適合來杯沁涼消暑的綠豆沙，口感綿密絲滑相當順口，搭配職人鮮乳味道更是一絕，濃郁奶香與清新豆香完美融合，在口腔散發出恰到好處的甜韻，是生津解渴、清涼退火的首選飲品。





【日森冰沙製造所】

店家地址：台南市安南區安和路五段16號

營業時間：10:00-20:00，公休日依粉絲專頁公告





│漫曼泰式厚奶茶





【漫曼泰式厚奶茶】是台南少見泰式奶茶專賣店，透過道地的泰奶風味及多元化調配而成的繽紛口味特調，在經典的泰式奶茶中融入豐富的元素，創新的飲品滋味，一推出便成功吸引到許多客人們特意前往朝聖一番！





▲初次來訪的客人可以先從泰式厚奶茶開始嘗試，以泰國手標茶葉沖煮而成的茶湯為基底，搭配三花煉乳以冰奶泡形式添加進飲品中，濃厚的茶香與綿密的層次口感，風味極佳！





【漫曼泰式厚奶茶－仁德厭世店】

店家地址：台南市仁德區中正路二段952號

營業時間：11:00–19:00（週一公休）





│佛都愛玉





【佛都愛玉】招牌阿里山野生愛玉系列與七彩芋圓系列更是一大特色，還有像是全國獨賣的杏仁豆腐冰、展現台南古早味的府城香蕉清冰等熱門品項，另外還有懷舊鮮奶特調系列的飲品都可自由選擇，不僅深受在地人喜愛，就連外地旅客也為之著迷！也是炎炎夏日解渴消暑的最佳首選！

▲榮獲全國冠軍愛玉甜品的桂花鳳梨愛玉，一直是店裡的熱銷排行榜前幾名！淡雅的桂花香與鳳梨的果酸香簡直渾然天成，搭配滑嫩無比的愛玉一同品嘗，吃下去的每一口都有著幸福的滋味！





【佛都愛玉】

店家地址：台南市中西區友愛街223號1樓

營業時間：11:00–22:00





│洪大福古早味剉冰





「洪大福古早味剉冰」配料都是老闆和老闆娘每日耗時製作，其中老闆推薦一定要品嘗的配料，就是以古法製作的芋圓和湯圓。真材實料的芋圓口感Ｑ彈並帶有芋頭的香氣，運氣好還可以吃到整塊芋頭！只用糯米和水製作的湯圓，材料單純，做工繁複，需耗時兩日才可完成，湯圓遇到刨冰，仍然軟糯，甚至像麻糬一樣可以拉絲，喜歡湯圓的你絕對不能錯過！





▲麵茶刨刨冰可是店裡的人氣之選！可以任選五種配料，店家以古早製冰手法，保證口感Q彈不會變硬，讓你享受到豐富多樣的口味組合。





【洪大福古早味剉冰】

店家地址：台南市安平區健康三街192號

營業時間：12:00-22:00（週三公休）





│黃火木舊台味冰店





台南老字號【黃火木舊台味冰店】早已成為台南人記憶中的味道，不僅是地人的消暑解饞首選，真材實料的好滋味更是吸引了許多饕客不遠千里而來。店家把傳承90年的經典口味結合創新想法，推出創意冰條、古早味零食，不僅是許多台南人的共同回憶，也吸引了許多外地饕客前來嚐鮮。

▲招牌「八寶冰」可謂來店必吃的人氣冰品，冰涼的剉冰上可以任選配料，食材不限樣數，可以自由搭配自己喜歡的配料，粉粿、豆類、芋泥等通通有，最後淋上店家引以為傲的糖水，一碗下肚消暑又滿足，喜歡吃冰的朋友可別錯過了！





【黃火木舊台味冰店-總店】

店家地址：台南市北區海安路三段55號

營業時間：12:30–22:30（週一公休）





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