快訊

限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

鎖定真主黨…以色列空襲黎巴嫩300處 至少百人喪命、400多人傷

台灣放棄不了諧音梗！台南市場「菜奇鴨」爆紅引萬人熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自threads
圖／翻攝自threads

台灣永遠放棄不了諧音梗！日前台南沙卡里巴公有市場吉祥物「菜奇鴨」近日成為網路熱議的焦點，甚至吸引眾多遊客前來拍照打卡。這隻巨大的黃色鴨子呆萌地坐在屋頂上，憑藉討喜的外型和趣味的名字，菜奇鴨成功引起上萬名網友熱烈討論，號稱已經成為台南旅遊的新亮點。

圖／翻攝自threads
圖／翻攝自threads

「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍，象徵著傳統市場的熱鬧與多元文化。牠穿著市場圍裙、提著菜籃，頭戴斗笠，設計理念源自台南市場的豐富歷史，並融入了當地的特色元素，這回在社交平台threads上的爆紅，意外成為遊客在市場內外捕捉絕佳美拍瞬間。

圖／翻攝自「台南市場巡禮」粉專
圖／翻攝自「台南市場巡禮」粉專

不過，其實除了「菜奇鴨」，另一個吉祥物「菜籃仔」也不容錯過。這個亞軍得主以傳統菜籃為造型，象徵市場的親切與人情味。兩大吉祥物的登場，讓台南傳統市場成為美拍打卡的必訪景點，顛覆傳統市場的形象，預計將吸引更多遊客前來觀光。

編輯推薦

台南旅遊 吉祥物 必訪

相關新聞

台灣放棄不了諧音梗！台南市場「菜奇鴨」爆紅引萬人熱議

台灣永遠放棄不了諧音梗！日前台南市場吉祥物「菜奇鴨」近日成為網路熱議的焦點，甚至吸引眾多遊客前來拍照打卡。這隻巨大的黃色鴨子呆萌地坐在屋頂上，憑藉討喜的外型和趣味的名字，菜奇鴨成功引起上萬名網友熱烈討論，號稱已經成為台南旅遊的新亮點。

台南下午茶聚餐首選！ 藍晒圖文創園區「小覓秘」溫馨餐廳 玫瑰牛肉麵吸睛又美味

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 幸福製造所x小覓秘位於台南中西區的藍晒圖文創園區內，在榕樹圍繞的兩層樓日式宿舍裡，就是台南晶英酒店攜手的小覓秘麵食所。這裡白天亮眼，夜晚有情調，是適合約會

深夜吃甜點 快樂更加倍！台南中西區木質裝潢咖啡廳，醇香咖啡、精緻甜點都滿足

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「叁沌Sandun Coffee」台南深夜咖啡 叁沌 終於找時間來了，空間充滿文藝氣息，還有美味的蛋糕及咖啡，從下午開始營業到午夜，內用環境也美美的，木質

韓國部落客朝聖《想見你》知名景點 向韓國推廣「台南府城之美」

臺劇《想見你》在韓國熱潮不減，近年持續吸引不少韓國劇迷來到《想見你》主要拍攝地臺南，朝聖劇中小吃、景點。為把握經營韓國旅遊市場的機會，臺南市觀光旅遊局不僅找來韓國最美模特兒金寶拉，亦邀請韓國部落客體驗

台南散步甜點！ 國華街義式美食「AIC冰淇淋」口味超豐富 用料實在的開心果冰淇淋好吃又好拍

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「AIC冰淇淋Artisan Ice Cream」開心果冰淇淋好好吃 喜歡吃冰淇淋的朋友，來台南國華街可以來試試這家「AIC冰淇淋」店外觀繽紛的顏色，路過

浪漫古蹟裡品嘗火鍋！ 台南知事官邸「T-Bar 茶薈知事官」 牛肉麵、咖哩飯、漢堡排多元選擇 二樓還有驚奇器皿

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 臺南知事官邸可以說是台南地區漂亮，也是相當重要的一棟歷史建築。這幢建築於日治時期（1911年）興建，原本是為台南州知事的官邸。走在其中可以看見西式洋樓和傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。