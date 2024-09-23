台灣放棄不了諧音梗！台南市場「菜奇鴨」爆紅引萬人熱議

台灣永遠放棄不了諧音梗！日前台南沙卡里巴公有市場吉祥物「菜奇鴨」近日成為網路熱議的焦點，甚至吸引眾多遊客前來拍照打卡。這隻巨大的黃色鴨子呆萌地坐在屋頂上，憑藉討喜的外型和趣味的名字，菜奇鴨成功引起上萬名網友熱烈討論，號稱已經成為台南旅遊的新亮點。

圖／翻攝自threads

「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍，象徵著傳統市場的熱鬧與多元文化。牠穿著市場圍裙、提著菜籃，頭戴斗笠，設計理念源自台南市場的豐富歷史，並融入了當地的特色元素，這回在社交平台threads上的爆紅，意外成為遊客在市場內外捕捉絕佳美拍瞬間。

圖／翻攝自「台南市場巡禮」粉專

不過，其實除了「菜奇鴨」，另一個吉祥物「菜籃仔」也不容錯過。這個亞軍得主以傳統菜籃為造型，象徵市場的親切與人情味。兩大吉祥物的登場，讓台南傳統市場成為美拍打卡的必訪景點，顛覆傳統市場的形象，預計將吸引更多遊客前來觀光。