跟百貨公司一樣美！全台最美的國道休息站餐廳「田覓好食」，巨型玫瑰好浪漫

全台最美的國道休息站餐廳，裝潢的跟百貨公司一樣！連餐點都超美的！其中開設在古坑服務區2樓的【田覓好食】，8月才剛營運，已經被網友稱為必打卡的國道最美餐廳，也是古坑服務區必吃餐廳。這裡天花板有巨型紅色玫瑰高掛，餐點以質感韓系風格融合美學體驗的餐點為主，而且大多數是蔬食料理講究蔬食低碳，主打「豆腐麵不是麵」、「田覓出奇飯」、「法式田田酥」等特色餐點。

古坑服務區重新開幕 以花卉主題貫穿

古坑服務區在2023年重新開幕，耗時一年的裝潢，最大特色是將花卉意念貫穿裡外，戶外的金黃色黃花風鈴木跟大片綠色草地，配合兒童設施的佈置，還有專門提供給毛小孩的寵物公園，全區更著重在女性主題空間及服務、秉持溫柔守護關懷弱勢的意念，透過軟硬體全面升級並融入繽紛花卉意念，大門口就可以看見高掛的巨型花朵。

巨大的西洋棋成了這個公園的一大亮點，很多人來到這裡都會跟它們合影。

田覓好食｜所在位置

改裝後的古坑服務區美得驚人！每個踏進來的旅客，沒有一個不被眼前畫面給驚艷到，這個地方迅速成為旅客心中的熱門景點，因為這裡不僅提供了便利舒適的休憩場所，還擁有令人喜愛的美食體驗。特別是在二樓的輕食餐廳【田覓好食】，環境美得讓人流連忘返。餐廳以巨型玫瑰花燈飾為焦點，結合了韓系設計風格，寬敞明亮的空間像極了來到百貨公司一般，重點是完全不限時。

從一樓往二樓的玫瑰金旋轉樓梯走上去，有種柳暗花明又一村的fu，這根本就是偶像劇裡面女主角的家吧。

田覓好食｜韓系風格的美學空間

甜蜜，屬於家的溫度，田覓，只為給你最好。

歡迎回家，品嚐自在，這裡沒有城市喧囂，只有回歸大自然的美食。

【田覓好食】以家為出發點，空間設計考量了不同客人的需求，提供多樣化的座位選擇，從樓梯旁方便快速的立食區，到環形沙發區、四人方桌區，還有專為單獨用餐者設計的透明高吧區。用餐氛圍真的超棒！豬飛是第一次來！完全就超放鬆根本當自己家一樣自在。巨型玫瑰花燈飾所營造出的浪漫氛圍，更是成為拍照打卡的熱門場景，仿佛進入了另一個別緻的藝術空間，樓梯口的曲線設計和華麗燈飾都是值得拍下的美麗瞬間。

第一次在國道休息站看到這樣寬敞的獨立餐廳，跟印象中吵吵鬧鬧、人來人往的喧囂截然不同啊！

好多角度都能拍下這朵巨型玫瑰，超美的呀！

高腳椅吧台區適合一人用餐，也不顯得尷尬。

除了室內空間，餐廳還設有獨立的戶外露臺，無論是在室內享受浪漫燈光，還是在戶外沐浴陽光，我覺得空間都很舒適放鬆。不過目前戶外實在太熱啦！秋冬會比較適合在戶外用餐。

田覓好食｜菜單

餐點的選擇超多樣化！有出奇飯、豆腐麵、甜甜酥、潛艇堡、飲品、小點、甜點、冰棒⋯⋯等等。一拿到菜單我好難抉擇啊，好多種想要吃的，非常推薦熱門的豆腐麵、甜甜酥、潛艇堡。

餐廳採用自助取餐的方式，餐點都是現點現做，講究新鮮出爐的美味。開放式的透明玻璃廚房，讓客人能夠觀看餐點的製作過程，乾淨整潔真令人安心，而且服務的人員很親切。

看看這些餐點，配色繽紛讓人食慾大開，就是顏值爆表啊！你完全不會想到這個竟然是在國道休息站裡面的餐廳！豬飛把照片傳給姐妹，都一直被詢問在哪裡？哈哈哈，這裡已經成為我的秘密基地了，從精緻的主餐到輕鬆的下午茶，都讓人感受到用心與創意。

豆腐麵不是麵-酥醒梅干金針菇豆腐麵（蔬食）

這款「酥醒梅干金針菇豆腐麵」可不是普通的麵！金黃酥脆的金針菇、鴻禧菇，配上獨家特調酸香開胃的梅干醬，好開胃。主角的麵條居然是用豆腐製作的耶，純白的色澤、滑順口感吃起來超乎想像，每一口都充滿驚喜。每款豆腐麵都搭配獨特的醬料或湯底，既減少碳水化合物又能吃得飽足，我吃不完一份(笑)。

堆成金字塔的豆腐麵底下還藏有多種川燙蔬菜，滿滿一大盤豆腐麵，不僅健康還超有料，讓你從頭到尾都感受到滿滿的滿足感！吃法很簡單，先品嚐原味，再淋上梅干醬，把豆腐麵跟醬汁、炸金針菇攪拌一起，就可以大口享用囉，滑順酸溜的豆腐麵吃得到炸菇的香氣，很是特別。

田覓出奇飯-香草雞腿排出奇飯（葷食）

每款「出奇飯」都是一道驚喜！不同主餐搭配不同顏色的長方形的飯，還有滿滿的新鮮蔬菜和豆腐，不僅保留了食材的原始風味，還帶來豐富的口感層次。

最受歡迎的就是這款「香草雞腿排出奇飯」了！義式風味的香草雞腿排，鮮嫩多汁，去骨的雞腿排口感軟嫩，肉的份量很足夠。飯的部分則是用紅藜麥和毛豆拌飯，蛋白質滿滿，一口下去很有口感。

田覓出奇飯-未來打拋豬出奇飯（蔬食）

粉紅色的飯女生絕對會點，好美呀！打拋豬使用未來肉，口感酸甜微微辣，搭配粉紅色藜麥飯一起享用視覺味覺都有。旁邊的烤蔬菜讓飽足感大大提升。

停不下來潛艇堡-鹹香未來打拋潛艇堡（蔬食）

這款泰式打拋風味的潛艇堡真的是一吃就停不下來！使用未來肉，經過蕃茄、檸檬葉和香茅的拌炒，鹹香中帶著開胃的酸甜，搭配新鮮生菜、苜蓿芽、牛番茄、蘋果、小黃瓜，不僅滿足感十足，還美味的讓人懷疑這真的是素食嗎？

法式田田酥–酸甜莓果冰淇淋田田酥

餐後甜點不能少！法式田田酥吃到的都說厲害！製作的時候空氣中瀰漫著濃郁熱壓可頌香，太犯規了。用鬆餅機熱壓酥脆可頌，配上色彩繽紛的莓果冰淇淋和莓果脆片，配上口感酥脆鬆軟的扁可頌，酸酸甜甜滋味好吃的連盤子都想舔乾淨。

高顏質飲品 覓氣泡系列

左-玫瑰荔枝覓氣泡：粉色系玫瑰荔枝手工冰棒與氣泡水組合而成的氣泡飲品，可以先選擇氣泡飲，在選擇冰棒口味，自由搭配度高，兼顧顏值與品質的飲料讓人愛不釋手。

右-海風檸檬覓氣泡：藍色系的夏季風個冰棒，配上涼爽氣泡飲，喝下去把夏天的悶熱都趕跑了。

玫瑰荔枝覓氣泡跟巨型玫瑰合照，是不是超搭的！

玫瑰花茶覓氣泡：以玫瑰花茶做成的飲品，加入氣泡水再擺上一顆粉色玫瑰花冰磚，整杯充滿浪漫幸福感。

低卡自由霜淇淋–香草口味

櫃檯前方有一台投幣式霜淇淋機，選用低卡的香草優蛋白為原料，讓大家實現霜淇淋自由！不用計算熱量也能安心品嚐香濃滑順的霜淇淋。櫃檯上有配料自由拿取，推薦再加價購買扁可頌，就是完美又邪惡的甜點啦。

田覓好食meethouse

地址：雲林縣古坑鄉五鄰新興100號（古坑服務區2樓）（google map導航）

電話：0966 012 820

營業時間：每日10:30-20:00

Facebook

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」