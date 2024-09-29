鹽水小鎮打卡一日遊！ 台南百年古宅「月之美術館」 穿越時空欣賞新銳藝術家展覽

你應該沒有聽過，美術館是一座小鎮吧？國旅結合生態博物館，讓旅行不只吃喝玩樂，還能深入體驗當地文化歷史，沉浸於藝文活動帶給我們心靈療癒的滿足感。今天跟大家分享的是位於台南鹽水，很特別的美術館！還可以順道安排打卡景點一日遊喔！

台南鹽水小鎮以「月津港燈節」聞名，與周圍景點、多處藝文場域結合搖身一變成為「月之美術館」，這座美術館突破我們傳統印象中的藝術殿堂，而是走入生活中，讓我們透過旅行踩點的方式，體驗鹽水小鎮的文化與歷史。

【 月之美術館遊客服務中心｜月津故事館】

週一休館‧ 開放時間│09：00~17：30

「月津故事館」(月之美術館展覽空間)

首先第一站，就是「月津故事館」(如果你自行搭車轉乘小黃或是自行開車，可以直接導航這個地標)

月津故事館除了提供旅客參觀資訊、周邊景點導覽、藝文活動訊息，重點這邊也提供展覽自由參觀喔！每個檔期展出內容不同，大家可以參考月之美術館官網資訊。

參展藝術家都是台灣新銳藝術家為主，在傳統老屋建築中，欣賞現代感作品，很有趣衝擊的體驗。

此次展覽「FANTASY 藝享世界」-愛麗森個展，展期為113年9月14日至11月10日，展出作品以立體感極強的肌理畫為主，風格浪漫多變，題材從風景到動物各式主題都有，作品上的解說牌還有QR-Code可連結到創作過程的影片、作品的詳細解說，即使非導覽時間，也能自助賞畫。

有趣的動物系列浮雕畫，是用壓克力顏料結合輕黏土製作，栩栩如生的萌樣讓藝術品變得親切可愛。

幸運的話，遇上展覽開幕茶會，還可以享用茶點，現場聽藝術家本人導覽作品，與藝術家交流，即時發問與交換心得，很難得的經驗。

藝術家作品也有推出周邊商品，當作旅行的伴手禮也很有紀念意義喔！另外這場展覽還有一個有趣的活動，寫下自己的觀展心得投入回憶儲存箱，之後藝術家就會以大家的靈感，創造一幅作品。如果你也有機會去逛展，記得一定要留下你的回憶喔！

「月津客舍」

逛展累了，可以到隔壁遊客中心「月津客舍」，這棟百年老建築也十分值得參觀，裡面提供了建築本身的導覽，還可以喝杯咖啡休憩片刻，也有周邊的景點資訊，打破以往遊客中心的印象，這棟建築本身就是一件藝術品，值得細細品味。

「鹽水八角樓」

如果你對老建築有興趣，那更加不能錯過，獲選臺南縣歷史建築十景、臺灣歷史建築百景之一的「鹽水八角樓」，就在月津故事館走路可到的距離，是鹽水重要歷史地標，由著名糖郊「葉連成」商號富商葉開鴻興建。建築特色是樑、楹、門、窗全都是榫接法完成！二樓部分是用木造迴廊做出八角形，是台南少有的完整精緻木構建築，非常值得一看！愛好老宅攝影的朋友一定會喜歡這個地方！

「永成戲院」

由碾米廠倉庫改建而成的「永成戲院」，當時不只放映電影，還有各類戲劇表演，在早期農業社會，電視尚未普及的年代，戲院就是大眾最受歡迎的娛樂之一了，戲院周遭總是商店林立，車水馬龍，人潮爆滿的狀況可以想見，也許就像現在的西門町？坐在戲院想像當時的氣氛，就像是坐上時光機，有種進入復古電影的穿越感。

門口放著復古海報，與現代的藝術裝置成為有趣對比。

觀眾席座椅是聘請鹽水木匠特製，以台灣檜木製造，椅背符合人體工學，雖然是木造，坐起來相當舒適喔！

周圍也設置了文物展示區，包括放映機、放映證、電影膠捲等等相關放映設備，更能了解早期戲院的樣貌。

「鹽水天主堂」

接下來帶大家去一個隱藏版的超特別天主堂！中西風格合併的「鹽水天主堂」。 裝飾著屋瓦、斜屋頂與紅色樑柱，看似傳統廟宇建築風格，然而走進內部，會讓你感到非常衝擊的視覺體驗！

比如穿著中國傳統服飾的外國神父？原來這位是1955年來自德國的首任神父胡國臨，在門口看到這幅畫像跟廟宇風格的建築，真的感覺非常衝擊，讓人想一探究竟！

最讓人印象深刻的就是壁畫上的著名主題《最後的晚餐》，食物被替換成包子，人物穿著與髮型都是中國風格，原來是因為當時為了更融入鹽水小鎮，在建築內外都採用了中國傳統元素，希望拉近民眾的距離，因此誕生中西合併風格的天主堂，可以說是中西文化融合的藝術，非常特別！

抬頭看上方拱頂還可以看到中國的雙龍搶珠紋飾，以中國風格的人物，呈現西方教義的精神，也是在當時歷史背景下誕生的文化，既衝突又相互融合，時至今日，中西文化也在彼此相互影響融合，在設計、時尚產業也可見到中西風格的混搭應用，或許藝術就是世界共通的載體，任何形式、文化都能被傳遞。

如果你想要體驗一趟特別的藝文之旅，更深入在地文化的行程，不妨參考這篇文章，加入你的旅行清單！小提醒！「FANTASY 藝享世界」-愛麗森個展，展期到113年11/10止，週一休館，不要撲空喔！

月之美術館遊客服務中心｜月津故事館

週一休館 ‧ 開放時間│09：00~17：30

地址｜臺南市鹽水區中山路23號

「FANTASY 藝享世界」-愛麗森個展

展期：2024.9.14-11.10

地點：月津故事館1F

展覽資訊

月之美術館官網

月之美術館FB粉專

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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