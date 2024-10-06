新港飴始祖！嘉義百年老店 傳承五代老鼠糖一包100元 復刻版包裝超好拍

只要掛上百年老店！都會激起我的購買慾！這間傳承五代金長利，聽說是新港飴始祖！1891年清光緖十七年創立，全台僅此這一家，除了榮獲在地十大好禮，連日本人也頒發和果子獎，招牌老鼠糖、芭蕉飴、桂圓飴、葡萄飴、梅仔飴、李仔飴⋯⋯都100元，多買幾包加購復刻版禮盒，送長輩當泡茶小點心～

百年老店 金長利 新港飴在哪？

金長利位在嘉義縣新港鄉新民路上！附近兩邊是透天民宅，可找適合地方臨停，離新港奉天宮不到100公尺。

地址：嘉義縣新港鄉新民路85號

聯絡電話：0988-278229

營業時間：8:00~21:00

果然是超過百年伴手禮！整個門面、招牌加上匾額都好復古！

百年古厝宅院

一走進去就被傳統古厝給吸引！整間透天厝好長！感覺這很有故事，牆面掛了好多明星合影與報章介紹，除了現場一包包伴手禮，聽說這也有DIY體驗，10人以上就可以開課，有興趣朋友可以自己詢問店家～

牆面照片真的很有歷史！年輕一輩朋友可能都不認識這些明星，除了國內得獎無數，還曾得過大正日本果子審查會金牌獎、昭和日本果子優秀技能賞⋯⋯等。

復刻禮盒包裝

新港飴都是使用台灣在地原料製作！很適合當成特色伴手禮，覺得塑膠袋包裝不好看？可以考慮這個「復刻包裝禮盒」，買三包以上新港飴，就能加購買這個復刻版禮盒喔～

新港飴鐵盒也挺有質感耶～

從第一代到五代堅持遵循古法！用在地真材實料製作，現代機械化控温控濕，同時不斷推出新口味～

現場除了多種新港飴口味，像是桂圓飴、葡萄飴、梅仔飴⋯⋯等！還有芝麻脆片、芝麻花生糖、青豆酥..可選購～

新港飴．芭蕉飴

應該很多人都沒吃過新港飴(老鼠糖)！每包100元室溫可放2個月，花生土豆裹上一層麥芽糖，再沾上一層粉，口感挺特別，有花生堅果香又有麥芽糖甜味，我覺得有點微量黏牙感，適合當泡茶點心～

芭蕉飴是常見的香蕉油點心！也是這的招牌商品之一，常溫可放到12天/冷凍30天，一包100元～

＊與現在服務型伴手禮來比，可能會覺得老店不是熱情！其實店員只是比較沒表情而已啦！新港飴很有自己特色，別的地方吃不到，就看自己喜不喜歡吃，反正都經過就順路買來送人啦～

百年老店金長利-新港飴

地址：嘉義縣新港鄉新民路85號

聯絡電話：0988-278229

營業時間：8:00~21:00

附停車場：無

官網：http://www.cclcandy.com.tw/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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