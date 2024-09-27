傳統中藥行變身咖啡館 還有咖啡籤太有趣！巷弄老宅咖啡館推薦必訪

杏源珈琲位於台南小西門圓環「下大道良皇宮」旁的巷弄內非常隱密，原址是一間在地老店「杏源蔘藥行」，後來由荃荃、露露夫婦買下店面，延用”杏源”名號開設「杏源珈琲(Sing yuan coffee)」。

杏源珈琲保留「杏源蔘藥行」與「下大道良皇宮」的傳統元素，將藥碗拿來盛拿鐵、藥櫃裡面裝的是咖啡濾掛包，古早時期的「藥籤文化」則轉變為「咖啡籤」，仔細看店內的鑰匙圈還都是平安符模樣，非常有特色。

杏源珈琲 地址位置

杏源珈琲地址是「台南市中西區府前路一段342巷2號」，巷口處就是小西門圓環很熱鬧，要找杏源珈琲導航保生大帝廟「良皇宮」，再從左手邊小巷進去就會看到。

杏源珈琲 城市文化走讀

杏源珈琲有開設文化走讀的導覽團，帶你深入了解台南在地歷史文化，除了3條常態導覽路線，還能客製化行程非常有趣，6人就可以開團，詳情看這邊👉杏源珈琲文化走讀

藥籤文化

「下大道良皇宮」主祀保生大帝，以前人生病會來求藥籤，流程和平常寺廟求籤一樣，然後根據籤文的指示取得草藥治療建議，現在的「下大道良皇宮」都還有藥籤喔，有到台南玩可以來祈求拜拜。

杏源珈琲 店面環境

杏源珈琲店面設計同樣很像中藥行，外帶的點餐櫃檯長得跟取藥區一樣，金古椎～

咖啡籤流程

來來來~到杏源珈琲，看著菜單的各種咖啡拿不定主意要點什麼，不妨來抽個「咖啡籤」吧！

我抽到了「第二十四首」，”簡簡單單．純粹原味．問老闆啦”

杏源珈琲店內保留了中藥行的藥櫃，現在裡頭裝得不是中藥，而且咖啡濾掛包，既傳統又新潮很有意義呀~

杏源珈琲其實內用座位不多，蠻容易客滿的，假日人多可以直接外帶咖啡。店內環境有著濃濃的復古氛圍，各種小巧的老物件都好懷舊啊～

杏源珈琲 菜單

杏源珈琲菜單如下，咖啡單杯在70-110元左右，另外也有非咖啡類飲品。很貼心的是，杏源珈琲竟然還備有英文、日文、台語菜單，好國際化。

杏源珈琲 餐點

杏源珈琲的咖啡杯上都有可愛標語，像是「你沒事吧，我美式」、「咖啡不苦，上班才苦」、「拿鐵要趁熱，享樂要趁早」⋯⋯。我們這次點的咖啡有「青草美式」與「拿鐵」。

青草美式，一杯90元。喝得到青草茶真材實料的微苦回甘，而美式本身也是香醇微苦，兩種苦香莫名蠻搭滴，入喉後香醇回甘，不過怕苦的不適合選這杯。

拿鐵，一杯85元。這杯香醇不苦澀，很順口。

內用的話可以看到傳說中的「藥碗裝拿鐵」，其實蓋子拿起來不注意看，還沒發現是藥碗呢，很酷～

杏源珈琲 評價

杏源珈琲的咖啡籤、咖啡標語、藥碗藥櫃…充滿傳統文化的各種設計非常有巧思，而且拿鐵香醇，青草美式則是甘苦有特色，是讓人印象深刻的特色老宅咖啡館。有到台南旅遊的話，不妨到杏源咖啡來抽個咖啡籤吧！

杏源珈琲Sing yuan coffee

電話：06 222 9505

地址：700台南市中西區府前路一段342巷2號

杏源珈琲Sing yuan coffee FB粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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