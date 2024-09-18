合作Pokémon GO！ 台南「關子嶺溫泉美食節」9/21開幕 夜祭巡行盛典再現

關子嶺戶外泥漿溫泉。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）舉辦邁入第20屆的「2024台南關子嶺溫泉美食節」，將於9/21-10/20盛大開幕，活動精心規劃一系列主題活動及在地商家優惠，邀請遊客到關子嶺作客。

市長黃偉哲表示，台南關子嶺溫泉是世界三大礦泥溫泉之一，也是全台開發最早的泥漿溫泉，擁有「天下第一靈泉」之美譽。台南一年四季都適合旅行，上山下海都可以到處玩，且關子嶺四季都非常適合泡湯，邁入第20屆的關子嶺溫泉美食節，是台南重要的觀光慶典，觀光旅遊局精心規劃一系列的活動及優惠，誠摯邀請民眾在入秋時節來趟關子嶺溫泉之旅，安排2日以上遊程，還可以順遊周邊景點如後壁菁寮老街、新營天鵝湖、柳營德元埤荷蘭村、鹽水小鎮等觀光勝地。

▲日前舉行的2024台南關子嶺溫泉美食節記者會。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，今年活動的主題為「和與食」，除了開幕暨夜祭巡行、祭典市集外，還將推出2場創意主題活動，且為了營造關子嶺溫泉區內的夜間光影藝術展示，打造了6大夜間光影藝術作品。此外，今年還特別與《Pokémon GO》合作，參與活動的遊客若在指定合作店家消費累績至指定金額，即可於活動服務台兌換限量禮物卡以獲得遊戲道具。

▲關子嶺溫泉美食節的夜祭巡行隊伍（歷史照片）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【開幕週】9/21 開幕暨夜祭巡行

邁入第9年的開幕暨夜祭巡行將於9/21 18:30展開，是每年民眾必參加的盛典，以在地神祇「不動明王」打造的大型祭典燈車領頭，帶領民眾一同參與的發光夜巡、及專業的夜巡團體，共計超過百人的發光隊伍打造而成的祈福巡行盛典，一路從寶泉橋公園為起點，沿著溫泉區一路步行巡遊至終點大成殿廣場，壯觀大器又飽含意義的活動，邀請大家共襄盛舉，成為夜巡隊伍的主角之一，與不動明王一起來場祈福巡行！

【開幕週】9/21-22 祭典市集

9/21及9/22兩天，11:00-18:00於嶺頂公園舉辦祭典市集（9/21開幕當天，特別延長至20:30），結合在地攤商及西拉雅觀光產業協會攤商，廣邀具國內質感、文青美食超過20個攤商一起共襄盛舉；另外，還有街頭藝人表演、趣味闖關遊戲、免費浴衣租借、限定付費手作體驗。

【主題活動週】10/19 咖啡潮玩派對

以「東山咖啡」為題材，結合在地農特產品、咖啡調酒、單品咖啡打造3種特色主題吧檯，讓民眾體驗咖啡多種面貌的變化，享受「東山咖啡」的味蕾魅力。另外，還規劃以鬥智趣味的 CASINO 遊戲，讓民眾可以有機會免費兌換咖啡調飲，現場還有浴衣體驗、舞台演出等夜間精彩活動。

▲關子嶺美食－桶仔雞。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【主題活動週】10/20 美食打牙祭

以關子嶺知名的美食「桶仔雞」為主角，結合浴衣及野餐，並安排創意餐桌體驗，打造桶子雞的創意料理吃法，還規劃有「野餐達人布置比賽得獎金」活動，以及精采的舞台演出及周邊遊戲，歡迎一起來吃美食拿獎金。

【夜間燈飾】9/21-10/20 光影藝術

結合關子嶺溫泉區量身打造6大夜間光影作品，從下溫泉區的寶泉橋溫泉公園為起點，沿著新好漢波、閒雲橋、溫泉老街、終點來到上溫泉區的大成殿，感受光影妝點後溫泉區的日、夜間不同的景區之美，活動期間每日傍晚5點30分至晚間9點30分亮燈，歡迎民眾一起來美拍關子嶺夜間燈飾。

【優惠好康】9/21-10/20 活動合作店家

開幕週及主題活動週共4天，民眾至16家指定合作店家消費滿300元以上，即可至服務台參加「福引抽獎」，現場準備關子嶺住宿、泡湯、龜丹泡湯、祭典市集消費券、關子嶺文創紀念品等多項好禮，等著民眾現抽現領。還有憑當天住宿證明，每張可免費兌換「關子嶺溫泉泥香氛泡澡球」30名，以及憑當天泡湯、用餐收據或發票，每張可兌換2杯東山咖啡，每日限量50杯，換完為止。

【特別企劃】9/21-10/20 泥好．歡迎關嶺與《Pokémon GO》合作

今年活動特別與《Pokémon GO》合作，活動期間於16家合作店家消費，消費滿額即可憑發票或收據於開幕週9/21及9/22在嶺頂公園服務台、主題活動週10/19及10/20在大成殿廣場服務台，兌換《Pokémon GO》遊戲禮物卡。消費滿600元，即可獲得《Pokémon GO》1個超級孵化器的禮物卡乙張；消費滿900元則可獲得《Pokémon GO》2張特級對戰入場券和1個孵化器的禮物卡乙張，數量有限，換完為止。

▲關子嶺泥漿溫泉。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

最後，觀旅局特別提醒，因應關子嶺溫泉美食節開幕巡行活動，9/21當日17:00-20:00於市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制，欲參加活動或前往關子嶺旅遊的民眾避開管制時段進出關子嶺溫泉區。更多「關子嶺溫泉美食節」內容，請密切關注活動官網、「台南旅遊網」、「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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