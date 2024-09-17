韓國部落客朝聖《想見你》知名景點 向韓國推廣「台南府城之美」

臺劇《想見你》在韓國熱潮不減，近年持續吸引不少韓國劇迷來到《想見你》主要拍攝地臺南，朝聖劇中小吃、景點。為把握經營韓國旅遊市場的機會，臺南市觀光旅遊局不僅找來韓國最美模特兒金寶拉，亦邀請韓國部落客體驗臺南魅力，期待藉由金寶拉以及部落客的口碑推廣，向韓國行銷臺南觀光。

臺南市長黃偉哲表示，根據交通部觀光署觀光統計資料庫，今(113)年上半年韓國旅遊人次已突破50萬大關，僅次於日本及香港，且相較去(112)年同期的31萬人次，成長達60%以上。另112年來台旅客消費及動向調查摘要中顯示，韓國旅客在臺消費力以平均每人每日212.14美元位居第一，表示韓國旅客正穩定增長，且能活絡觀光經濟。為了將逐年成長的韓國旅客吸引至臺南，創造更多商機，今(113)年8月特別邀請韓國最美模特兒金寶拉來臺南踩點，9月再邀請韓國最大搜尋引擎網站NAVER的資深部落客，透過多元社群媒體平台的宣傳發酵，激發漫遊臺南的旅遊興趣。

部落客遊安平古堡，推廣府城之美。（圖／臺南市觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局林國華局長表示，韓國一直是臺南推展國際觀光的重點市場之一，今(113) 年響應臺南400，推出「高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，邀請韓國高球職業好手徐秀娟體驗臺南球場及高球觀光遊程魅力，面向韓國精準行銷運動觀光。不只運動觀光，臺南市觀光旅遊局也致力發展主題旅遊，看準臺劇《想見你》在韓國的超高人氣，邀請在韓國最大搜尋引擎網站NAVER經營部落格的資深部落客「JEONG HAEJIN」和「KIM SUNOK」，由臺南市觀光旅遊局帶路，為粉絲呈現《想見你》經典場景與府城風情。

兩天一夜的行程包括妙壽宮白糖粿、漁光島、閒情茗品屋等拍攝地點，亦搭配神農街、安平老街、河樂廣場等特色景緻；米其林小吃阿村牛肉湯、特色酒吧赤崁中藥行、大東夜市等美食行程，期待藉由其超過十年的旅遊經驗與文筆，書寫獨具韻味的臺南面貌。觀光旅遊局團隊也特地前往探班，送上媽祖賜芙(台南限定版泡芙)、東山咖啡、芒果乾與臺南400明信片，分享臺南豐富的在地物產與人情味。

臺南觀光旅遊局送上媽祖賜芙(台南限定版泡芙)、東山咖啡、芒果乾與臺南400明信片，分享臺南豐富的在地物產與人情味。（圖／臺南市觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局致力經營國內外旅遊市場，透過多元管道行銷臺南，同時營造更舒適、友善的旅遊環境。歡迎國內外旅客造訪臺南，沉浸府城風采。更多最新的臺南觀光景點與活動，請上臺南旅遊網，並請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/301952