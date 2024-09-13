週末精彩開幕！ 走入嘉義北香湖璀璨「光織影舞」 夢幻桃花源登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年中秋節最受市民及遊客矚目的「光織影舞」光影藝術展將於9/14-9/29期間，每日18:00-22:00（市集16:00開始）登場。日前嘉義市長黃敏惠偕各界貴賓共同參與市府前舉行的啟動記者會，邀請遊客把握展期，來到北香湖公園體驗以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意的光影桃花源。記者會由「即將成真火舞團」搶鮮帶來9/14當天將於湖面上展現的火舞演出，精采表演讓現場貴賓讚嘆，更加期待開幕當天的演出。

「光織影舞」以逐月光影為主題，打造光影桃花源。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

▲日前市長黃敏惠偕各界貴賓共同參與「2024光織影舞」啟動記者會。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市光織影舞自2020年首次舉辦以來，今年已經來到了第5屆，期間汲取日本等海內外頂尖光影藝術展精華，導入藝術、美學及設計力，轉化並融入在地元素。現在「光織影舞」已成為全國民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期，家家扶老攜幼前來、深受全齡喜愛的光影藝術展演。

▲「2024光織影舞」將於9/14登場。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

光織影舞年年有令人驚豔的突破，從第1年開始打造地表最大月亮、最大蛋黃酥，到去年的全台首創湖面走秀及芭比粉月亮，市府團隊不斷的創新，以創意主題搭配多元的表演活動，持續創造觀光旅遊亮點，擦亮嘉義市城市 IP 及觀光旅遊品牌。

今年光織影舞首次在湖面搭設 10ｘ8 公尺大型舞台，並邀請帶來精采開場演出的「即將成真火舞團」及亞洲首屈一指、享譽國際的「優人神鼓」躍上湖上舞台表演，引領觀眾於湖光月色中，進入如桃花源般的時光旅程。

▲記者會開場「即將成真火舞團」的演出。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

今年市府再度跨界邀請華裔新銳設計師 Daniel Wong（黃偉豪），與 Daniel 及工作團隊攜手，為嘉義市注入創意藝術能量。今年光織影舞以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的《桃花源記》意境，打造八大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源。期待今年的光織影舞如《桃花源記》般，帶領遊客走進展區，在光影中感受幸福和諧氣氛，這正與嘉義市「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的願景不約而同，相信會是送給今年建城滿320週年的嘉義市最特別的獻禮。

嘉義市政府觀光新聞處（簡稱觀光新聞處）張婉芬處長說，「光織影舞」發想初衷是將活動與節慶連結，讓所有人想到中秋佳節就想到《光織影舞》、想到嘉義市，為城市創造 IP，以活動增加留客率，點亮嘉義市的夜經濟。活動選於北香湖公園辦理，在以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館的同時，也讓北香湖古名「北香秋荷」的美麗記憶流存。北香湖過去曾因城市興建排水，水源枯竭而一度美景不再，直到黃敏惠市長2011年以工程「再現北香湖」，才找回美麗湖景，更為城市增添綠意與日夜皆美的休憩空間。

▲「光織影舞」圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

今年光織影舞運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，並設有8處光影藝術展區，分別為「桃花林」、「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等裝置藝術，帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。

除了八處光影藝術展區，9/14開幕19:00有「即將成真火舞團」，9/17有中秋節「優人神鼓」精采表演，另外活動期間各假日20:00在「彎月聚星」舞台規劃大同國小黑光劇、特技、馬戲及 LED 等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。

觀光新聞處特別提醒，為保障旅客有更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針方向遊園，最新活動資訊請至官方網站、「嘉市好旅行」臉書及IG粉絲專頁查詢。

另外，歡迎遊客使用嘉義市便利快捷的大眾運輸交通工具－台灣好行「光林我嘉線」及公共自行車（Youbike2.0）前往北香湖公園，即日起至今年12/31止，民眾使用電子票證，免費搭乘市區公車，詳細時刻表可至「嘉義市政府交通處」網站查詢。公共自行車 Youbike2.0 部分，民眾持已註冊之悠遊卡、一卡通或於 YouBike 2.0 APP 內綁定信用卡使用掃碼功能借車，即可享騎乘前30分鐘折10元優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），超過30分鐘則依原定費率收取。高鐵嘉義站下車者，請搭乘 BRT 至嘉義市轉運中心，再轉乘台灣好行「光林我嘉線」至北香湖公園站下車或轉乘計程車。

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