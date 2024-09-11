到台南過中秋！活動一次看 「熱氣球ｘ烤肉套裝ｘ在地燈會ｘ音樂會ｘ觀光工廠ｘ親子市集」超豐富

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年中秋節沒有連假，台南市長黃偉哲說免煩惱，台南一年四季都好玩、有無連假都精彩。中秋節前夕9/14、9/15有哪些精彩活動、哪些好康優惠、哪些親子市集，台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）讓你一次了解不錯過，還有觀光工廠推薦路線，任君挑選。

龜丹溫泉九月敬軍月也有優惠。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局局長林國華表示，今年中秋前夕，台南除了有「濱海韶光季」－熱氣球活動、虎頭埤風景區烤肉套餐攢便便（準備好）、永康公園中秋燈會、後壁黃家古厝中秋音樂會、「臺南400」系列活動－結合農業、客家文化以沉浸式科技帶給民眾不同體驗外，還有九月敬軍月優惠、關子嶺溫泉早鳥優惠、適合親子闔家歡的熱鬧市集，再加上8條觀光工廠推薦路線，豐富精采。

▲虎頭埤虎哩輕鬆烤。 圖：西拉雅戶外活動中心／提供

◉ 精彩多元活動－濱海韶光季、虎哩中秋輕鬆烤

由觀旅局首度辦理的「2024濱海韶光季」，即將於9/14、9/15兩天在將軍漁港登場，規劃熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、濱海小旅行、韶光市集、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅及濱海集章巡禮等豐富精彩內容，本次活動特別與台南14家在地旅宿、餐飲業及觀光工廠等業者合作推出優惠好康，民眾可憑活動相關文宣如海報或集章卡（電子或紙本）於9/1-9/30到配合店家消費享優惠。

虎頭埤風景區首度與專業業者西拉雅戶外活動中心合作，推出「虎哩中秋輕鬆烤」中秋烤肉套裝活動，於9/14（六）-9/17（二）陪你輕鬆爽爽過中秋，免準備食材，免攜帶桌椅餐具，就能與親朋好友坐擁湖濱山色，享受烤肉美食，同時可以體驗水彈槍對戰、太陽能船體驗、腳踏船遊湖、精選闖關活動等多項戶外遊憩活動，每人只要339元起，烤肉套餐依人數提供4-10人的超值豐富美食，採預先網路報名，即日起開放活動報名至9/12止，前50組報名者還加贈日本生食級生蠔。

▲客星人的多重宇宙－特展。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

◉ 「臺南400」系列活動不停歇

「臺南400城市食力」37區巡迴移動展，由觀光旅遊局舉辦，首場9/1於安平區遊憩碼頭啟動、第二站於麻豆區結合9/7麻豆文旦季，第三站將於9/15舉辦「鵝香嘉年華」在下營區中山路登場，另外，37區巡迴移動展中觀旅局還精心打造獨一無二的移動式展場宣傳車，以3D科技的方式，讓民眾於專車室內空間身歷其境，五感體驗沈浸於台南山海美景中品嘗美食的魅力，歡迎大家9/15來下營大啖鵝肉美食、認識台南的美食記憶。

「臺南400農漁地景藝術節」－數位科技農業劇場（7/17-11/16），由台南市政府農業局攜手初上石（穿越式沉浸體驗專業建置公司），在蕭壠文化園區（A13館）建置「永續農業穿越劇場」，結合最新科技，透過沉浸體驗，以嶄新的方式認識臺南農業的發展與成就，除了穿越劇場，園區內還有多項展覽可參觀，且鄰近佳里糖廠、蕭壟兒童圖書館，適合親子共遊。

客星人的多重宇宙－「臺南400客家大展」（6/29～11/30），本展覽搭配主題性的互動設計包含心理測驗、沉浸式漫畫世界、生活客語多媒體互動、職人故事等等，在展覽中融入客家語言體驗，希望打造出當代的臺南客家及最好玩的客家主題特展，完成特展中的集點任務還可兌換小獎品。

「臺南400」運動運動嘉年華（9月每週六、日），由台南市政府體育局舉辦，在台南市立田徑場－體育之心廣場，9月每週假日舉辦不同主題活動，如9/14親子運動同樂會，9/21、9/22虛擬運動競賽（包含 AR 躲避球及虛擬自由車競速），9/29街舞競賽等適合幼兒、親子、青少年及樂齡者等各種不同族群民眾前來參加。

▲隆田 chacha。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

◉ 熱鬧市集來報到－歪腰市集ｘ新鎮線生活藝術節、隆田 Cha Cha文化資產教育園區低碳市集、童趣月光市集

在台南怎麼少得了市集？告別炎炎夏日，來自左鎮的歪腰市集這次將前進南紡，結合新鎮線－左鎮+新化地方特色文化產品，邀請親子來一起當小老闆，認識左鎮與新化，活動時間為9/14（六）、9/15（日）14:00-20:30，活動地點在台南市南紡購物中心前廣場（台南市東區中華東路一段366號 草皮區）「報名連結」。

今年中秋假期9/14（六）-9/17（二）隆田 Cha Cha 文化資產教育園區主打「會發電的中秋節」，以低碳生活主題辦理系列活動，除低碳市集外，9/15（日）將有各國精彩的藝術表演，包括非洲鼓、馬來西亞24節令鼓及與漂流木樂器創作樂團（國樂），9/15當日重頭戲為設置腳特車發電設施與零廢棄綠色展覽，親子可報名體驗踩腳踏車發電競賽，前三名民眾可獲得精美小禮物，邀請民眾「吃烤肉前先甩肉」！

正統鹿耳門聖母廟也舉辦「童趣月光市集」，除了市集外，還有讓孩子化身消防及海巡英雄的任務體驗，以及泡沫派對、闖關遊戲、滾滾樂抽獎，各種好吃、好玩、好逛都在這裡！

◉ 在地氣質饗宴－「臺南400」永康中秋燈會、後壁黃家古厝音樂會

以永康公園為展示場地的「永康燈會」在不同於元宵節的中秋時節舉辦，採用奶粉罐等容器為燈籠並加以創意彩繪，邀請各年齡層的民眾共同創作，展後還可環保回收或長久裝飾，將以競賽成果展的方式共享中秋佳節、歡慶「臺南400」的喜悅和意義。

後壁黃家古厝辦理中秋音樂會已是第二十七個年頭，今年將於9/14 19:00邀請 TASO 台灣藝術家交響樂團、王裕文、泰武古謠傳唱、秀琴歌劇團、十鼓擊樂團等在地聲音，攜手共慶中秋。

▲柳營尖山埤渡假村21週年慶也有優惠。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

◉ 多樣優惠省荷包－九月敬軍、關嶺泡湯、柳營尖山埤週年慶

九月除了有中秋節，還有九三軍人節，為表對國軍敬意，台南市政府聯合各局處邀請超過410家優惠業者提供敬軍優惠，優惠期間原則至9/30（依各店家公告為主），優惠涵蓋旅宿業、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠及商圈等類別，國軍憑藉軍人證明於活動期間前往貼有活動標章「我敬軍，我優惠」的店家消費，即可享有多樣化的優惠措施，歡迎國軍弟兄姊妹前往消費。

入秋愈來愈想泡溫泉？觀旅局與台南市溫泉協會攜手合作，邀請大家來關子嶺享受世界級礦泥溫泉，推出超值早鳥泡湯優惠，精選關子嶺溫泉區3家優質旅宿，包括沐春湯宿、儷泉溫泉館及湯泉美地溫泉會館，即日起至9/20，推出壽星禮「當月壽星平日湯屋享5折優惠」、晚鳥票「平日晚上9至12點，湯屋加1元，多1間（限下次使用）」等超值優惠，讓民眾搶先安排享受身心放鬆之旅。

柳營尖山埤渡假村歡慶21週年！自9/1至9/30止舉辦週年慶活動，推出「住宿買2送1、門票買2送1」、闔家歡烤肉專案」、「訂餐免收服務費」、「醫護軍警消及教師優惠」及「週年慶住宿專案」，並於中秋節前的周末夜9/14（六）晚間舉辦「露天電影院（18:30-21:30）」及「中秋音樂晚會（19:30-21:30）」，邀請遊客一同歡樂。

▲雙春濱海遊憩區也是九月敬軍月優惠店家之一。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

◉ 8條觀光工廠推薦路線都好玩

台南觀光工廠22家為全國之冠，由台南市政府經濟發展局提出8條觀光工廠推薦路線，每條路線均可安排2天1夜遊程走訪，包括「食在好味－悠活走逛」、「好吃好玩－知識健康」、「趣味科技－綠色環保」、「徜徉酒香－生技體驗」、「時尚養生－生活品味」、「元氣保養－品牌尋根」、「創意工業－健康舒活」及「夢幻醫美－人文行腳」等8條路線，可輕鬆體驗南市觀光工廠魅力外，還可到鄰近商圈逛逛與品嚐台南在地小吃美食，飽覽台南特殊多元的旅遊風情。

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