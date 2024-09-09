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台南人盼到了！南部最大「未來圖書館」亮點搶先看 與自然共存打造「活的博物館」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
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「未來的圖書館」在台南！各地新地標引發熱議，位於台南新營的「國家圖書館南部分館暨典藏中心」結合自然、建築與學習空間，藏書量多達1500萬，打造「南部最大的圖書館」，同時也是南台灣唯一的國家級公共圖書館。

模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
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台南人有福了！由義大利建築師卡爾洛·拉蒂、九典聯合建築師事務所共同設計的「國家圖書館南部分館暨典藏中心（國圖南館）」預計於2025年底完工、2026年開館。國圖南館為地下1層、地上5層的質感建築，以「大圖小鎮、小鎮大圖」為靈感，融合圖書館、博物館和典藏中心等主要空間及南北向的公共軸線連接，連結周遭社區形塑能夠自由來去有如小鎮般的場域感。

模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網

國圖南館藏書量驚人，更將被視為一座「圖書博物館」，參訪動線自公共軸線開始，展示自動化倉儲系統(ASRS)，同時慢慢進入被樹木環繞的博物館區，在博物館內經過了書籍修復、保存及數位化的後場空間。圖書館大廳則重新定義為「知識沙龍（Salon）」，提供靈活的學習及活動空間；還有在太陽能棚下設計了「市民廣場（Agora）」，不僅能適應當地氣候，更能供民眾舉辦活動、親近自然。

模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
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模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
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此外，國圖南館更保存了近60％的基地老樹，打造自然與建築共榮共存的新場域，除了有高聳的雨豆樹群及阿勃勒林蔭道外，花季時還能一覽金色花海，成為其最具指標性特色。種種亮點與獨有設計，都吸引了台南人的關注與期待。待啟用後，更將是台南不可不訪的文青新地標。

模擬示意圖。圖／摘自九典聯合建築師事務所官網
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