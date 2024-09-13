台南鹽水雞推薦！無骨鳳爪超涮嘴　超值套餐任你選





位於台南市中西區金華路上的「谷哥鹽水雞(金華店)」，是台南老字號的鹽水雞品牌，獨家口味搭配各種豐富且新鮮的菜品，以及店家營業時間到早上五點，儼然成為在地老饕晚餐以及宵夜的首選，品牌推出的套餐、以及舒肥料理也為小資族、健身人士增添更優惠、多樣的選擇，是你來到臺南一定不能錯過的獨家好味道。

「谷哥鹽水雞」除了食材多樣之外，品牌也考量到食材的衛生安全、客戶口味，因此許多食材都是當日現做再以低溫保存，讓消費者都能享受到最美味的鹽水雞料理！

口味方面有原味（椒鹽）、泰式青醬、四川麻辣、鮮榨檸檬、海鹽、和風釀等風味可供選擇。





菜單





除了套餐外，其他菜色都是銅板價格，若是喜愛吃肉配菜的客人，也有五種套餐的選擇：帶骨胸套餐、半雞、全雞、歡樂全雞餐、舒肥套餐。另外店家的調味是以雞高湯、胡椒、蔥蒜等黃金比例調味食材加上客人選擇的口味，讓肉品與小菜吃起來更多汁且清爽入味，是專屬於谷哥才有的獨家味道。

歡樂全雞餐內容有2隻雞腿、2看雞胸、2隻雞翅、9份小菜可以選擇，份量又足又多樣，可以跟朋友家人一起分享，對於喜歡大口吃肉、配菜的消費者既划算又能夠讓你大快朵頤。

帶骨胸套餐則是有雞胸、雞翅以及3種小菜可以挑選，雞肉口感都是鮮嫩不柴，對於喜愛扎實Q嫩口感的客戶，配上各種小菜一起品嘗，口感更有層次。

雞胸/雞腿都是當日新鮮處理後，再進行冰鎮處理，品嘗起來更容易吃到Q彈扎實的美味，簡單調味就相當涮嘴。

內臟類處理相當乾淨，完全不會有異味，口感緊實帶點冰鎮過後嚼勁，搭配上醬汁後一起品嘗十分入味。

店家私房菜的無骨鳳爪是招牌菜之一，入口微甜帶點燻香，香味十足相當涮嘴！適合追劇看電影時來上一份。

蔬菜類也不會有軟爛的情況，都保留冰鎮過後的脆度，吃起來清新又爽口，讓宵夜的罪惡感大幅降低。

谷哥鹽水雞(金華店)的獨家口味的魅力，清爽開胃不失特色的鹽水雞料理、香鹹誘人的雞肉以及讓人特別有記憶小菜、餐點，令人一吃就愛上，愛吃雞的你相信一定會喜歡！





谷哥鹽水雞(金華店)





店家地址：台南市中西區金華路三段8號

營業時間：18:30-05:00

店家電話：062226551

粉絲專頁：https://bit.ly/3YiMWuj





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