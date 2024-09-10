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台南也有道地重慶美食！鮮香爽麻酸菜魚必嘗 百款佳餚吃不膩

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台南市北區西門路上的小魚兒重慶烤魚，鄰近台南知名赤崁樓、武廟等熱門景點，地理位置交通相當便利，是當地專賣重慶料理的中式餐廳。

店家除了招牌的烤魚料理必嘗之外，各種熱炒、鍋類以及功夫菜也非常適合喜愛嘗鮮的消費者，對於團體客來說更是一間十分推薦的餐廳，多款菜品能夠一次品嘗到各種重慶菜的絕佳風味！

醒目的招牌與舒適的內用環境，營造出中式獨有的樸素典雅的風格，店裡的重慶菜，味道鮮明、麻辣辛爽不僅口味道地，讓以嗜甜聞名的台南美食，增添一份辛香麻辣的全新選擇，更讓許多首次嘗鮮的遊客一試成主顧。

2樓提供包廂座位區，假日建議提早預約才不用現場候位。

菜單

店家除了主打的烤魚料理之外，重慶菜系更是有近乎百種以上的選擇，老闆娘希望讓消費者們每次來到店裡都能嘗到不同的美食佳餚，無論是團體客或者一般消費者都能夠選擇到自己喜愛的料理，餐點的份量也是相當實在，讓消費者不僅能品嘗到美味的料理也能吃得飽。

跳水蘿蔔

重慶特色的開胃菜品「跳水蘿蔔」，客人入座之時都會附上一小盤，酸鹹脆爽帶點咀嚼的Q彈口感，令人眼前一亮，在炎熱夏日來上一盤相當開胃。

辣子雞

兼具香麻、爽辣、鮮嫩風味的重慶名菜，對於喜愛吃辣的饕客，看到辣子雞鮮豔十足的外觀，已經是垂涎三尺了！但是辣子雞不是僅有辛辣的滋味而已，拌炒過後的乾辣椒、以及炸過的雞腿肉結合的酥脆口感，尾韻散發香麻的花椒香氣，味道厚實令人胃口大開，不禁大呼過癮！

麻婆豆腐

花椒結合店家自製豆瓣醬的「麻婆豆腐」，帶有麻辣辛勁的風味，香氣豐富濃厚，是一道重口味卻相當下飯的料理。

酸菜魚

酸菜魚是店裡目前相當熱門的料理之一，湯頭由獨家特製酸菜煮出，帶有花椒的香麻，讓滑嫩的魚肉充分吸附湯汁，佐以小黃瓜、木耳等配菜增添口感以及蔬果的鮮甜，交融出鮮酸爽麻、辛香無比的濃郁滋味，卻不會過於鹹口，令人回味無窮！

手抓排骨

將醃製過排骨先滷後炸，搭配上新疆的孜然增添香料的風味，一口咬下肉質干香酥嫩，對於喜愛大口吃肉的饕客絕對是難以抗拒的美味，也是店裡相當知名的下酒菜之一！

土家紅燒肉

土家紅燒肉是重慶當地少數民族的特色菜品，也是店家獨家美食之一，外皮滑嫩充斥醬香，肉質彈牙鮮甜，類似東坡肉的口感，非常可口很下飯。

乾鍋花椰菜

重慶料理另一個特色就是乾鍋系列了，利用乾辣椒、青蔥等辛香料油煎過後，將花椰菜拌炒出焦香增添鮮甜以及酥脆口感，讓整盤菜品鍋氣滿滿，香氣十足吃起來相當涮嘴！

「小魚兒重慶烤魚」以中國重慶的特色料理為主打的中式餐廳，更是為台南當地的美食界，增添截然不同的辛香風味，對於喜愛吃辣、品嘗美食的你，下次來到台南旅遊一定要親身體驗這份無與倫比的美味！


小魚兒重慶烤魚


店家地址：台南市北區西門路3段19、21號

營業時間：11:00-14:00 17:00-22:00

店家電話：0968253008

粉絲專頁：https://bit.ly/3xO27Ba


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