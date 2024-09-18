台南下午茶聚餐首選！ 藍晒圖文創園區「小覓秘」溫馨餐廳 玫瑰牛肉麵吸睛又美味

幸福製造所x小覓秘位於台南中西區的藍晒圖文創園區內，在榕樹圍繞的兩層樓日式宿舍裡，就是台南晶英酒店攜手的小覓秘麵食所。這裡白天亮眼，夜晚有情調，是適合約會，也適合放鬆的好地方。來到這裡建議大家可以點上一份吸睛的玫瑰牛肉麵，相信可以更發現幸福製造所x小覓秘的美好。

幸福製造所x小覓秘就在藍晒圖文創園區內，可是藍晒圖文創園區挺大的，該怎麼找呢？按照上面的地址就可以找得到，而且既然來到這裡，有時間就逛一逛園區內的文創特色店家，相信一定會有收穫的。

由於當天晚上的客人比較多，所以沒拍到用餐空間，文末直接把幸福製造所x小覓秘的菜單給大家。有茶也有酒精飲料，有麵也有點心，是一個適合品嘗正餐，也適合午茶的好去處。

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單-玫瑰牛肉麵 389元

用力推推個玫瑰牛肉麵，用牛肉片排列而成的玫瑰，看起來超賞心悅目的，加入高湯後，就是美味的牛肉麵了，這樣的吃法相當特別。

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單-和風甘醇味噌 289元

滿滿的味噌拉麵，很適合喜歡吃味噌的朋友，豆皮和海苔彷彿也充滿了味噌的香氣，不過味道比較台南甜一點，喜歡吃鹹甜的朋友應該會喜歡。

服務人員端上桌的時候，我們彷彿看到了鹹蛋超人，有點像對不對。

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單-麻油百菇豆漿麵 289元

之前在某間鍋燒意麵品嘗過豆漿麵，感覺味道特殊，這次來到幸福製造所x小覓秘，沒想到也有豆漿麵，還是加了麻油的，味道很獨特，做法很別出心裁，這道菜也適合蔬食者品嘗喔！

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單-咖哩炙燒豬五花拌麵 289元

咖哩搭配上炙燒五花肉，口感很是特別。更特別的口感是，咖哩搭配洋蔥、切絲的小黃瓜和麵條等，這樣的結合的確迸出了新滋味，有點像涼麵熱熱吃的口感。

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單-馬賽克水果慕斯 200元-任選2種口味

幸福製造所 小覓秘的甜點很厲害，慕斯蛋糕都很精緻，而且吃起來口感也好，是不會太過於甜膩的那種。本來還以為要配水喝，沒想到一口兩口就只溶妳口，秒殺了。超愛橙香白巧的香甜不死甜，在這裡把它推推給大家。

幸福製造所 小覓秘：精緻菜單

幸福製造所 小覓秘：店家資訊

￭電話：06-222-4970

￭地址：台南市南區西門路一段689巷17號

￭營業時間：11:30-19:30，周一周二公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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