浪漫古蹟裡品嘗火鍋！ 台南知事官邸「T-Bar 茶薈知事官」 牛肉麵、咖哩飯、漢堡排多元選擇 二樓還有驚奇器皿

臺南知事官邸可以說是台南地區漂亮，也是相當重要的一棟歷史建築。這幢建築於日治時期（1911年）興建，原本是為台南州知事的官邸。走在其中可以看見西式洋樓和傳統日本的建築元素，沒錯，它就是採和洋折衷風格的紅磚瓦建築，感覺特別的不一樣。如果能在這麼漂亮的古蹟裡用餐那就太好了，哈哈，願望實現，現在就一起來做一場視覺饗宴吧！

臺南知事官邸：相關歷史

臺南知事官邸建築本身就很漂亮，而這整棟建築的設計可以說是展示了日治時期政府機構對空間規劃和建築美學的發想。在這裡我們可以在戶外看見環境優雅的花園，也能在室內看到日式與西式兼具的佈局與格局等。

一樓為用餐區，有著西式建築裡才會看見的吧台座椅等。而二樓則為器皿的展示區，陳設乃採現代西式家具與日式家具的融合，意外的好看。

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸

目前這裡由晶英酒店所經營，整個空間不僅散發著悠閒的氣息，也有著滿滿的藝術感，因為這裡有著像是有田燒等知名器皿，有些價格雖然不斐，然而也有親民的杯子等，每一只看了都好賞心悅目，能在這麼有氣氛且有氣質的地方用餐真的很棒，這就是歷史建築的獨特氛圍啊！

這裡的設計都很別緻，像是地板上透明玻璃下的綠色植物等，來到這裡得慢慢欣賞才是。

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單

茶薈知事官邸所提供的菜單相當的多樣化，有酒精和非酒精飲品，也有點心，想喝個午茶也是可以的。正餐有美味的咖哩，也有國人很喜歡吃的火鍋等等，各式各樣創意滿滿的料理，光是看就覺得賞心悅目。在這裡把菜單給大家，讓大家自行決定是要喝午茶是吃正餐吧！點這裡看更詳細的菜單茶薈知事官邸菜單

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單-冰淇淋蘇打 150元

T-Bar 茶薈知事官邸的調酒，承襲了台南晶英的調酒特色，提供有各式酒類、果汁，還有台灣各地的好茶，選擇性很多。看看這杯漂亮的冰淇淋蘇打，像極了天空的顏色，搭配火鍋一起吃，很舒活啊！

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單-特別的咖哩 298元

特別的咖哩果然很特別，肉超大塊，一點點甜一點點鹹，口感恰到好處的美味。還有一旁的太陽蛋，吃了好滿足。

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單-知事壽喜牛 538元

品嘗壽喜牛的朋友說，牛肉好吃（沒拍到牛肉），鍋的湯頭也好，她想要推薦給大家。

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單-味噌廣島牡蠣鍋 528元

一靠近這一鍋，就聞到滿滿海洋的味道，沒錯，就是這個廣島牡蠣，超大超肥美，吃了也讓人直呼過癮。

臺南知事官邸：T-Bar 茶薈知事官邸-美味菜單-和風鐵板牛肉漢堡排 298元

這這這牛肉的漢堡排擁有太超過的美味，手打的就是不一樣，好吃。吃肉也吃蔬菜，一整個大滿足。

臺南知事官邸：2樓商品展出

在剛才的用餐區，想必大家都看到了類似雜貨舖的風格，有不少器皿和文創商品等，來到二樓，也同樣有驚奇。滿滿的器皿，令人看了眼花撩亂，這想買，那個也想買。在臺南知事官邸不僅可以品嘗佳餚，也能享受購物的樂趣。

T-Bar 茶薈知事官邸是間有著古典美感餐廳，就讓親朋好友來這裡享受不一樣的風味氛圍吧！在這裡就把獨一無二的臺南知事官邸分享給大家囉！

T-Bar 茶薈知事官邸

電話：06-209-7579

地址：台南市東區衛民街1號

營業時間：11:00-00:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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