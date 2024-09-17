深夜吃甜點 快樂更加倍！台南中西區木質裝潢咖啡廳，醇香咖啡、精緻甜點都滿足

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「叁沌Sandun Coffee」台南深夜咖啡

叁沌 終於找時間來了，空間充滿文藝氣息，還有美味的蛋糕及咖啡，從下午開始營業到午夜，內用環境也美美的，木質調空間好有質感，馬上來分享給大家啦～

台南咖啡廳「叁沌」店址位於公園路上，我覺得是台南少數咖啡甜點會開在大馬路上，通常都是巷弄內比較多，相對的「叁沌」也比較好找，就在肉伯火雞肉飯對面，還有威秀影城也在附近呦～

台南深夜咖啡「叁沌」店內環境

叁沌分別有三個樓層，一樓是吧台也有提供1-2桌，但主要的座位在3樓，整棟已大量木質裝潢很有質感呢～

二樓有點像小藝廊，會擺放藝術品可以參觀。

三樓為主要的客席區，相對的座位數會比較多，有2-4人座位，帶有日式襌風的感覺，整體環境很舒適。

「叁沌Sandun Coffee」餐點介紹

檸檬氣泡美式

非常清爽的一杯飲品，酸酸甜甜的滋味與咖啡完美融合，帶有檸檬的清香，還有微微的氣泡感很消暑。

法式乳酪葡萄流心巴斯克

巴斯克看起來就好誘人！吃起來口感綿密，帶有奶香，有入口即化的感覺。而且蛋糕的擺盤也好美。

小山圓抹茶

這杯抹茶好美，喝起來濃郁不苦澀，還蠻好喝。

台南美食「叁沌Sandun Coffee」菜單

以上分享給大家囉～

叁沌Sandun Coffee

地址：台南市中西區公園路61號

營業時間：週三～六15:30-23:30；週日15:30-20:30

公休日：周一、二休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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