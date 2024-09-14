台南散步甜點！ 國華街義式美食「AIC冰淇淋」口味超豐富 用料實在的開心果冰淇淋好吃又好拍

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「AIC冰淇淋Artisan Ice Cream」開心果冰淇淋好好吃

喜歡吃冰淇淋的朋友，來台南國華街可以來試試這家「AIC冰淇淋」店外觀繽紛的顏色，路過會想多駐留一眼，而且每款冰淇淋風味都很獨特，開心果冰淇淋很好吃！

台南國華街美食「AIC冰淇淋Artisan Ice Cream」外觀

AIC冰淇淋店址位於台南熱鬧的國華街淺草新天地上，鄰近正興街，紅色圓點點的外觀非常吸睛，走過路過當然不能錯過呀！

台南開心果冰淇淋「AIC冰淇淋」店內環境

AIC冰淇淋店內環境明亮，有提供座位，但座位數不多，主要以外帶為主呦～店門口旁邊也有擺放椅子，可以吃個冰涼快一下，短暫休息。

台南甜點「AIC冰淇淋」價目表

一球100元，二球180元，三球260元，特殊口味另加價，手作甜筒+10元，冰淇淋也有宅配呦～

台南義式冰淇淋推薦「AIC冰淇淋Artisan Ice Cream」

冰櫃裡有各式冰淇淋口味可以選擇，每種都好想吃，會讓人選擇障礙耶！老闆堅持使用天然食材，也會不定時推出季節性的創意冰淇淋口味。

台南國華街散步甜點「AIC冰淇淋Artisan Ice Cream」菜單

冰淇淋口味有必點的開心果以外，還有茶系列、水果系列，也和Scottish Leader威士忌品牌聯名研發出大人味含有威士忌的微醺冰淇淋，都很有特色，來這裡真的要吃2球以上，口味都太誘人！

AIC冰淇淋滿8罐可享免運宅配，也可以外帶呦～

拿到後一定要先拍照啊！不過要拍快點，不然冰淇淋很容易就融化了。

台南正興街美食「AIC冰淇淋」餐點介紹

當天和好友各點了不同口味的義式冰淇淋，都好好吃，我們點了西西里開心果、法國海鹽開心果、繽紛莓果、探戈芒果、鹿兒島焙茶，馬上來介紹給大家囉～

西西里開心果

這可是義式冰淇淋最具代表性的口味之一，將整個開心果高壓磨成醬下去製作，開心果的香氣厚實而不甜膩，純粹的開心果會讓人一口接一口，喜歡濃郁開心果冰淇淋的朋友，非常推薦這口味。

法國海鹽開心果

比起西西里開心果，我個人更喜歡這口味，雖然都是開心果但兩者味道很不一樣，這款開心果冰淇淋加入海鹽，更襯托出開心果的甜味，口感豐富，吃得到開心果顆粒在冰淇淋中，吃完後仍意猶未盡，有點微鹹微甜的滋味，好清爽。

冰淇淋也有杯裝喲!

探戈芒果冰淇淋

選用整顆愛文芒果下去製作，冰淇淋還看得到芒果的纖維，真的是真材實料製作的冰淇淋，吃起來有芒果的香甜滋味，冰涼沁入你心！

繽紛莓果冰淇淋

以藍莓、草莓、黑莓、覆盆莓4種不同的莓果下去製作，純水果風味，一球盡嚐莓果酸甜，口感清爽不膩，每一口都回味無窮，非常的好吃，感覺是女孩們會喜歡的口味。

鹿兒島焙茶+杏仁片

如果你是喜歡茶香甜點的朋友，可以試試AIC冰淇淋的茶系列冰品，入口後可以感受到焙茶獨特的茶香，還挺濃郁的喲！上面還會加上杏仁片添增口感，這款也好好吃。

我發現AIC冰淇淋真的很用心，連冰淇淋甜筒也是手工製作，不添加任何抗氧化劑，而且甜筒的壓紋也好可愛，真的是一家好吃又好拍的義式冰淇淋，非常推薦！有機會到台南國華街，不要錯過這家AIC冰淇淋。

AIC冰淇淋Artisan Ice Cream

地址：台南市中西區國華街三段26號A7

電話：0971-791-670

營業時間：週一至週五12:30~20:30、週六 11：30~21:30、周日 11：30～ 20：30

不定時公休，請參考店家GOOGLE公告

AIC冰淇淋宅配

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文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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