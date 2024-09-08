「濱海韶光季」9月14日起將軍漁港登場 「音樂、市集、熱氣球」展現台南西濱魅力

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「2024濱海韶光季」將於9/14-9/15在將軍漁港盛大展開。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
「2024濱海韶光季」將於9/14-9/15在將軍漁港盛大展開。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）首次主辦的「2024濱海韶光季」將於9/14-9/15在將軍漁港盛大展開。活動限量的濱海小旅行，8/30開賣後已經額滿。除了濱海小旅行外，活動2天還有包括熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、韶光市集、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅及濱海集章巡禮等精彩活動，邀請遊客前來體驗。

▲民眾可安排一趟台南濱海小旅行。此為鹽田中的生命之樹地景藝術。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲民眾可安排一趟台南濱海小旅行。此為鹽田中的生命之樹地景藝術。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲表示，為推廣臺南西濱特色景點及在地觀光旅遊發展，除了每年暑假固定辦舉辦的「七股海鮮節」及「臺南夏日音樂節－將軍吼」外，今年9月全新推出「2024濱海韶光季」並首次引入熱氣球繫留活動，活動內容豐富多元，也特別感謝在地業者，提供多項專屬優惠給遊客，邀請大家9月揪親朋好友安排一趟臺南西濱之旅!

▲青鯤鯓青山漁港風光。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲青鯤鯓青山漁港風光。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，特別感謝配合活動推出優惠的14家業者，包括位於市區的旅館飯店，具濱海特色的民宿，餐飲方面更有入選《米其林指南》的黑琵食堂及在地海產店家，觀光景點推薦大家到七股鹽山及遊船體驗潟湖之美，更可到北門及七股區農會選購伴手禮，提供多項專屬優惠給參與活動的民眾。民眾可憑「2024濱海韶光季」活動相關文宣，如海報或集章卡（電子或紙本），即日起至9/30到配合活動店家消費享優惠，實際優惠內容請依店家公告為準。

▲馬沙溝3D彩繪村。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲馬沙溝3D彩繪村。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局表示，「2024濱海韶光季」首次引入「熱氣球繫留體驗」，每日提供2組，共約80人的熱氣球繫留體驗，體驗費用為每人500元，需現場報名。為感謝來臺南住宿的遊客，活動現場憑8/1-9/15的臺南住宿發票或收據證明，可優先購買熱氣球搭乘券，每人限持1張發票購買2張搭乘券，每日限量20張，不得重複使用。

活動首日（9/14）19:00-20:50還有結合音樂與熱氣球的光雕音樂會，活動兩天民眾也可以參加自行車韶光之旅及濱海集章巡禮，完成集章可以兌換市集券，然後至韶光市集買美食，邊享受夕陽不插電音樂會，度過美好的一天。更多「2024濱海韶光季」活動資訊，請參閱「台南旅遊網」、「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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