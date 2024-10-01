韓國最美模特兒金寶拉漫遊府城 市長帶路逛臺劇「想見你」知名景點

臺南市長黃偉哲表示，臺南正積極進軍韓國出境旅遊市場，根據交通部觀光署統計，截至今(113)年5月，來臺國際旅客中，韓國位居第三名且已達45萬人次，另依據韓國文化體育觀光部公布的2023國民旅遊調查，臺灣在海外觀光目的地中名列第五，深受韓國旅客青睞。為吸引韓國旅客，為臺南創造更多觀光商機，特別邀請韓國最美模特兒金寶拉來臺南踩點，向韓國市場呈現臺南400的特色美。市府團隊也特地前往探班，送上國宴伴手禮酥餅禮盒、媽祖賜芙(台南限定版泡芙)、熱蘭遮堡薯條、蝦餅、香酥脆椒及觀光手冊等，並分享近年韓國最夯臺劇「想見你」行程資訊，期待透過金寶拉的影片宣傳，持續加溫臺南旅遊熱潮。

臺南市長黃偉哲致贈臺南特色伴手禮，並分享「想見你」旅遊行程資訊，期待透過金寶拉的影片宣傳，持續加溫臺南旅遊熱潮。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局林國華局長表示，韓國一直是臺南推展國際觀光的重要目標市場之一，看準韓國疫後國外旅行熱潮，並搭配臺劇《想見你》在韓國的超高人氣，112、113年均赴韓國參加當地最具代表性的國際旅遊博覽會-釜山國際旅展，向韓國行銷臺南旅遊，並連續兩年獲獎，臺南已做好完全準備，以迎接韓國旅客。金寶拉在Instagram擁有超過百萬追蹤，是臺灣、韓國兩地均深具影響力與話題度的KOL，拍攝的Youtube影片超過36萬次瀏覽。這次特別邀請金寶拉帶領粉絲一起重溫「想見你」經典場景，兩天一夜的行程包括妙壽宮白糖粿、漁光島、閒情茗品屋等，亦搭配神農街、安平老街、河樂廣場等特色景點；米其林小吃阿村牛肉湯、特色酒吧赤崁中藥行等美食行程，從港灣風情到城市巷弄的喧囂，帶領遊客走入「想見你」的劇情，一起穿越時空，感受古今臺南的多元魅力。

韓國最美模特兒金寶拉漫遊河樂廣場，感受臺南城市魅力。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局致力經營國內外旅遊市場，持續透過多元管道行銷臺南，同時營造更舒適、友善的旅遊環境。歡迎國內外旅客造訪臺南，沉浸府城風采。更多最新的臺南觀光景點與活動，請上臺南旅遊網，並請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/301881