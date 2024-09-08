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去茶山體驗一日茶農　品嚐當地食材揉合茶葉的美味茶餐

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

石棹林園製茶在1980年代最早引進茶樹栽種，現在的主理人紀妃玲自都市遠嫁茶山，挽起袖子採茶、製茶，規劃茶、手作體驗、茶餐等農藝文創路線，翻轉傳統老人茶印象，吸引年輕族群進入茶文化的版圖。

戴上斗笠與袖套，拎著茄芷袋，採茶體驗穿過茶廠後方筆直向上的綠色隧道，溫婉的紀妃玲沿途解說茶知識的種種；茶山視野開闊，一心二葉捻下無施農藥的茶菁，散發特有香氣，自採的茶菁靜置再經炒菁、揉捻、乾燥即成綠茶，山泉煎茶小綠葉蟬吸食茶菁後的特殊風味，芳香四溢。

以茶葉和當地食材入菜的茶餐，食器撲拙帶著禪意，愛玉佐百香果作為餐前飲品，主餐以茶油煸薑片土雞，搭配高山時蔬龍鬚菜、大碗豆、轎篙筍鋪於熱騰騰的白飯上，中間插上茗荷，點綴茶鬆與梅子，小菜有炸茶葉、鹹豬肉、紫蘇蛋捲，樣樣精緻美味口齒留香，舉目望去梯田曲線蜿蜒柔美，輕風拂來令人迷醉，何似人間。

　

店家資訊

林園製茶

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹19-57號

電話：05-2561523

時間：09:00-18:00

FB：林園製茶

消費：茶席體驗+導覽500元，採茶製茶體驗+導覽介紹+手繪茶包裝袋+品茶650元，茶套餐650元起

　

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