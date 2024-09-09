嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 雞肉飯從此和你想的不一樣

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼嘉義市立博物館「來嘉呷飯－嘉義火雞肉飯特展」開幕，嘉義市業者由林聰明沙鍋魚頭領軍，召集在地飲食店家，以10+1味，透過在地食材與料理模式，共同展示嘉義「不只是雞肉飯」的創意雞肉飯吃法。日前在林聰明沙鍋魚頭呷意館舉辦展示會，嘉義市政府文化局長盧怡君與建設處長田長沛代表黃敏惠市長出席時表示，民間力量無窮，充滿創意，再一次呼應嘉義市是一個可以「實驗、實踐與實現」夢想的幸福城市。

▲林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」。 圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

2024年是林聰明沙鍋魚頭 ESG 推動的企業元年，推動永續以品牌化經營傳承至第三代執行長林佳慧說：「今年是我們第71週年讓永續的美味，繼續傳承下去。同步邀約自台北移居嘉義的文化工作者『嘉義異鄉人』，經由文化探查與飲食分享、論壇講座交流，讓文化走入街角、使議題深入生活。期待用最真實的美味料理『火雞肉飯』，開啟民眾對嘉義美食與文化之間的另一種的想像，做一個有文化的吃貨。」

▲「這裡料理工作室」攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子。 圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」，包含「湯城鵝行」以人氣金蔥鵝油，取代火雞肉飯的雞油為靈魂底蘊而生的金蔥鵝油火鷄肉飯；「花樂食堂」為扳回嘉義人對雞肉飯的自尊心，做出嘉義版芫荽仿土雞肉定食；全台唯一只做阿里山咖啡的「里響咖啡」，巧妙結合雞肉飯風味端出茶奶蓋咖啡；被譽為嘉義版米其林必訪的「這裡料理工作室」首度攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子；台灣唯一美式漢堡速食品牌「樂檸漢堡」突破傳統首創香煎雞肉飯漢堡；舊市場邊的泰式旅館「安娜國王酒店」以泰式手法結合在地推出香蘭打拋雞肉飯；堅持手工溫度的「大老闆手作披薩」結合正宗嘉義味，現烤火雞肉片雞肉飯披薩； 二通五代傳承的「金和泰」以職人精神特製雞肉飯風味堅果；揚名海內外的「老楊食品」則是雞肉飯與方塊酥做出巧妙結合；林聰明沙鍋魚頭的企劃餐酒館「聰明吧」，運用米其林主廚專用的 OLITALIA 松露、以及嘉義82號米，呈現高規版聰明松露火雞肉飯。

▲「樂檸漢堡」首創香煎雞肉飯漢堡。 圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

嘉義市即將迎向建城321年，而認識這座城市三百多年來的歷史有很多方式，遊客可以造訪嘉義市立博物館，透過期間限定的「來嘉呷飯－嘉義火雞肉飯特展」，引領民眾探索獨嘉美食文化能量；也可以直接走進街角巷弄，從最能引起共鳴的代表性地方小吃，用創意呈現「食在嘉義」，品嚐隱藏在各式小吃中的嘉味風情。

▲泰式旅館「安娜國王酒店」香蘭打拋雞肉飯。 圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

「不只是火雞肉飯」就是要顛覆你對雞肉飯的想像！在《小食大吃》裡，開啟你對美食與文化之間的無限想像，用味蕾來一場美食饗宴吧！

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