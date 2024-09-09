快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 雞肉飯從此和你想的不一樣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「花樂食堂」嘉義版芫荽仿土雞肉定食。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供
「花樂食堂」嘉義版芫荽仿土雞肉定食。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼嘉義市立博物館「來嘉呷飯－嘉義火雞肉飯特展」開幕，嘉義市業者由林聰明沙鍋魚頭領軍，召集在地飲食店家，以10+1味，透過在地食材與料理模式，共同展示嘉義「不只是雞肉飯」的創意雞肉飯吃法。日前在林聰明沙鍋魚頭呷意館舉辦展示會，嘉義市政府文化局長盧怡君與建設處長田長沛代表黃敏惠市長出席時表示，民間力量無窮，充滿創意，再一次呼應嘉義市是一個可以「實驗、實踐與實現」夢想的幸福城市。

▲林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供
▲林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

2024年是林聰明沙鍋魚頭 ESG 推動的企業元年，推動永續以品牌化經營傳承至第三代執行長林佳慧說：「今年是我們第71週年讓永續的美味，繼續傳承下去。同步邀約自台北移居嘉義的文化工作者『嘉義異鄉人』，經由文化探查與飲食分享、論壇講座交流，讓文化走入街角、使議題深入生活。期待用最真實的美味料理『火雞肉飯』，開啟民眾對嘉義美食與文化之間的另一種的想像，做一個有文化的吃貨。」

▲「這裡料理工作室」攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供
▲「這裡料理工作室」攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」，包含「湯城鵝行」以人氣金蔥鵝油，取代火雞肉飯的雞油為靈魂底蘊而生的金蔥鵝油火鷄肉飯；「花樂食堂」為扳回嘉義人對雞肉飯的自尊心，做出嘉義版芫荽仿土雞肉定食；全台唯一只做阿里山咖啡的「里響咖啡」，巧妙結合雞肉飯風味端出茶奶蓋咖啡；被譽為嘉義版米其林必訪的「這裡料理工作室」首度攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子；台灣唯一美式漢堡速食品牌「樂檸漢堡」突破傳統首創香煎雞肉飯漢堡；舊市場邊的泰式旅館「安娜國王酒店」以泰式手法結合在地推出香蘭打拋雞肉飯；堅持手工溫度的「大老闆手作披薩」結合正宗嘉義味，現烤火雞肉片雞肉飯披薩； 二通五代傳承的「金和泰」以職人精神特製雞肉飯風味堅果；揚名海內外的「老楊食品」則是雞肉飯與方塊酥做出巧妙結合；林聰明沙鍋魚頭的企劃餐酒館「聰明吧」，運用米其林主廚專用的 OLITALIA 松露、以及嘉義82號米，呈現高規版聰明松露火雞肉飯。

▲「樂檸漢堡」首創香煎雞肉飯漢堡。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供
▲「樂檸漢堡」首創香煎雞肉飯漢堡。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

嘉義市即將迎向建城321年，而認識這座城市三百多年來的歷史有很多方式，遊客可以造訪嘉義市立博物館，透過期間限定的「來嘉呷飯－嘉義火雞肉飯特展」，引領民眾探索獨嘉美食文化能量；也可以直接走進街角巷弄，從最能引起共鳴的代表性地方小吃，用創意呈現「食在嘉義」，品嚐隱藏在各式小吃中的嘉味風情。

▲泰式旅館「安娜國王酒店」香蘭打拋雞肉飯。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供
▲泰式旅館「安娜國王酒店」香蘭打拋雞肉飯。　圖：嘉義市政府建設處及觀光新聞處／提供

「不只是火雞肉飯」就是要顛覆你對雞肉飯的想像！在《小食大吃》裡，開啟你對美食與文化之間的無限想像，用味蕾來一場美食饗宴吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 漢堡 雞肉飯

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

植物種子變臉譜手飾項鍊工藝品讓人驚豔 林試所工藝植物種子特展

壽司郎來嘉義展店了！進駐嘉市垂楊商圈招募員工待遇及開幕時間曝

嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 顛覆對雞肉飯想像

嘉義東石海之夏煙火秀湧人潮 散場時交通大癱瘓惹民怨

相關新聞

台南人盼到了！南部最大「未來圖書館」亮點搶先看 與自然共存打造「活的博物館」

「未來的圖書館」在台南！各地新地標引發熱議，位於台南新營的「國家圖書館南部分館暨典藏中心」結合自然、建築與學習空間，藏書量多達1500萬，打造「南部最大的圖書館」，同時也是南台灣唯一的國家級公共圖書館。

嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 雞肉飯從此和你想的不一樣

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼嘉義市立博物館「來嘉呷飯－嘉義火雞肉飯特展」開幕，嘉義市業者由林聰明沙鍋魚頭領軍，召集在地飲食店家，以10+1味，透過在地食材與料理模式，共同展示嘉義「不只是雞肉飯」的創意雞

「濱海韶光季」9月14日起將軍漁港登場 「音樂、市集、熱氣球」展現台南西濱魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）首次主辦的「2024濱海韶光季」將於9/14-9/15在將軍漁港盛大展開。活動限量的濱海小旅行，8/30開賣後已經額滿。除了濱海小旅行外，

去茶山體驗一日茶農　品嚐當地食材揉合茶葉的美味茶餐

石棹林園製茶在1980年代最早引進茶樹栽種，現在的主理人紀妃玲自都市遠嫁茶山，挽起袖子採茶、製茶，規劃茶、手作體驗、茶餐等農藝文創路線，翻轉傳統老人茶印象，吸引年輕族群進入茶文化的版圖。

星級飯店享露天泳池／三溫暖，兩房一廳台南高CP值旅館，平價住宿和奢華飯店一次看！

台南作為一個熱門的旅遊勝地，同時也被譽為美食天堂，AsiaYo精選了5間鄰近火車站和國華街等交通便利的台南飯店，這些飯店涵蓋了從豪華設施的台南星級飯店到高性價比的台南經濟型飯店！台南飯店的選擇比牛肉湯還要豐富，不管你是學生、小資族，還是想享受豪華的度假時假，馬上看下去就對了！

這個物價太感人！台南麵店「水餃一顆2.5元」佛到誇張 還有「30元乾麵、15元餛飩湯」統統點一輪

還是在台南！吃飽飽免百元，位於台南市南區的在地人氣麵店，以超實惠的銅板價聞名，30元乾麵、2.5元水餃一整個超佛心，彷彿穿越回到好幾年前的感人物價。網路上更有網友評價「充滿人情味且價格令人吃驚」、「很難想像還有一顆水餃只要2.5元」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。