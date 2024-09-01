這個物價太感人！台南麵店「水餃一顆2.5元」佛到誇張 還有「30元乾麵、15元餛飩湯」統統點一輪
還是在台南！吃飽飽免百元，位於台南市南區的在地人氣麵店，以超實惠的銅板價聞名，30元乾麵、2.5元水餃一整個超佛心，彷彿穿越回到好幾年前的感人物價。網路上更有網友評價「充滿人情味且價格令人吃驚」、「很難想像還有一顆水餃只要2.5元」。
不只月底吃，吃整個月都超省！台南在地便宜出名的「盧家麵食」在Google擁有破2,000則評論與4.3高分，不少人都是衝著「2.5元韭菜水餃」而來，點滿一盤10顆竟只要25元，北部人看了都會流淚的價格，但吃起來口感、味道都不馬虎，統統真材實料不含糊。
還有小碗乾麵30元，但份量真的給很足，傳統的巷口麵攤好味道令人吃不停。湯品部分也都是銅板價，餛飩湯15元，吃得到5顆餛飩的小確幸，滷味價格也十分划算，IGer艾瑪斯點了滿滿一桌居然不用100元，兩個人都能吃飽飽。不光是在地人，也有許多遊客特別來排隊朝聖。
盧家麵食｜里長乾麵
地址：台南市南區新建路51巷6號
營業時間：11:00-20:00
電話：06-2641047
編輯推薦
- 在地人都認證！最強老字號「台南雞蛋糕王」 超人氣銅板價「爆漿奶油+蜂蜜香」吃完排隊再加點
- 這間吃到飽CP值超頂！台中高空景觀「飯店Buffet」超佛心 激省法曝光「269元無限吃」實現雞腿排自由
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言