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這個物價太感人！台南麵店「水餃一顆2.5元」佛到誇張 還有「30元乾麵、15元餛飩湯」統統點一輪

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@amos0716授權
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還是在台南！吃飽飽免百元，位於台南市南區的在地人氣麵店，以超實惠的銅板價聞名，30元乾麵、2.5元水餃一整個超佛心，彷彿穿越回到好幾年前的感人物價。網路上更有網友評價「充滿人情味且價格令人吃驚」、「很難想像還有一顆水餃只要2.5元」。

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不只月底吃，吃整個月都超省！台南在地便宜出名的「盧家麵食」在Google擁有破2,000則評論與4.3高分，不少人都是衝著「2.5元韭菜水餃」而來，點滿一盤10顆竟只要25元，北部人看了都會流淚的價格，但吃起來口感、味道都不馬虎，統統真材實料不含糊。

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還有小碗乾麵30元，但份量真的給很足，傳統的巷口麵攤好味道令人吃不停。湯品部分也都是銅板價，餛飩湯15元，吃得到5顆餛飩的小確幸，滷味價格也十分划算，IGer艾瑪斯點了滿滿一桌居然不用100元，兩個人都能吃飽飽。不光是在地人，也有許多遊客特別來排隊朝聖。

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盧家麵食｜里長乾麵

地址：台南市南區新建路51巷6號

營業時間：11:00-20:00

電話：06-2641047

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CP值 台南美食 小吃 水餃 滷味 銅板美食

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