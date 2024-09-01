在地人都認證！最強老字號「台南雞蛋糕王」 超人氣銅板價「爆漿奶油+蜂蜜香」吃完排隊再加點

台南必吃雞蛋糕！被在地網友譽為「台南雞蛋糕王」的爆漿雞蛋糕，現烤噴香，只要有出攤每每都是大排長龍，不少在地人都十分熟悉這家，紛紛表示「真的很頂」、「這間真的超好吃」。

圖／大口吃，大口玩台南授權

夜市必買神級甜點！在台南走跳多年的老字號爆漿雞蛋糕「阿堯師雞蛋糕」在地擁有超高人氣，不僅會到夜市飄香出攤，也有店面可以買。許多人都大推「奶油雞蛋糕」，滿滿餡料3顆只要30元，跟北部比真的超佛心，蛋糕體鬆軟帶有蜂蜜香氣，奶油內餡更是不在話下，香甜滑順令人百吃不厭。

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此外，也有網友推薦「芋頭、紅豆」等經典口味，都吃得到原食材的天然好味道，甚至讓人一吃忍不住馬上排隊再加點。不愛包餡的也有原味可選，有網友分享吃起來像「雞蛋糕版的蜂蜜蛋糕」、「連原味的蜂蜜味都很迷人」，被稱作「台南雞蛋糕王」可真不為過呀！

圖／大口吃，大口玩台南授權

阿堯師雞蛋糕

地址：台南市北區文賢路522號

營業時間：13:30-19:30

電話：06-3500820

夜市出攤時間：請見粉絲專頁