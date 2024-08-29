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嘉義東石海之夏8月31日回歸 「嘉香好覓」市集好吃又好玩

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「嘉香好覓」市集吃得到蚵仔雞蛋糕。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
「嘉香好覓」市集吃得到蚵仔雞蛋糕。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024東石海之夏」將在本周六8/31回歸，活動邀請多位藝人帶來精彩表演，以及壓軸登場的12分鐘海上煙火秀，當日13:00舉辦「嘉香好覓」美食市集，現場還有限定行動拍貼車以及全台唯一的蚵仔雞蛋糕，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）邀請大家來嘉義欣賞暑期最後一檔大型海上煙火秀。

嘉義縣文化觀光局表示，「嘉香好覓」邀請東石商圈觀光發展協會、朴子市魅力商圈發展協會、特色產業聯盟協會、嚴選伴手禮協會以及嘉義縣農會聯合展售，限定美食包括海藻鬆餅、蚵仔XO、鮮蚵大阪燒、鹿茸酒香腸、五彩嘉賓、海之味牛蒡茶、招財聚寶盆、繽紛蝦球等創意料理，消費就能參加海之夏好禮大放送，消費50元可集一點，滿四點可至服務台抽好禮，有機會抽中嘉義好覓美食、伴手禮、佐登妮絲門票及大同電鍋，超過300組獎項等民眾入手。

▲還有小朋友最愛的魔術表演。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲還有小朋友最愛的魔術表演。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步表示，活動現場推出限定行動拍貼車，歡迎全家大小或是閨蜜好友一起來拍照。13:30起有免費DIY體驗「恐龍氣球創作」及「蝶古巴特蚵殼飾品」；14:00開始舉辦氣球秀、泡泡樂、帶動跳及魔術互動共四組街頭藝人演出，喜歡玩水的小朋友更不能錯過大象氣墊溜滑梯。 夜間晚會自18:00開始，邀請超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想 super band 等藝人輪番開唱，預計21:00施放12分鐘海上煙火秀，周邊道路將進行交通管制，也鼓勵民眾搭乘免費活動接駁車前往活動現場。

▲現場還有許多親子DIY體驗活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲現場還有許多親子DIY體驗活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣暑假活動「親子大玩嘉」集章抽獎持續進行中，到海之夏活動現場加入「慢遊嘉義」LINE@，不僅能享「嘉香好覓」店家優惠，還可兌換摸彩券，有機會抽到50吋電視。

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