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集結文藝與在地推廣「台江文化中心」首創文化公告建設！綠環境超好拍還有攝影展

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台江文化中心臉書粉專
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位於台南的台江文化中心，是一處融合綠色環境、教育推廣與藝文展演的多功能文化設施，佔地約1.6公頃。這座中心由下而上，透過在地社區組織、文化教育界人士、社團、大廟領袖等公民參與共同發起，成為全國首創的文化公共建設。這種由在地居民推動的參與模式，使得台江文化中心不僅僅是一座建築，更是當地居民的文化心臟和精神寄託。

圖／取自台江文化中心臉書粉專
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台江文化中心的建築設計獨具匠心，現代風格中融入自然與人文的元素。走進中心，仿佛置身於一件充滿設計感的藝術品，令每位訪客不禁為之讚嘆。無論是周末小憩還是藝術之旅，這裡都為旅人提供了一個沉浸在文化與美學之中的完美去處。

圖／取自台江文化中心臉書粉專
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圖／取自台江文化中心臉書粉專
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近期，台江文化中心還攜手福爾摩沙遊艇酒店，推出「安平歲月--故人•故園•大員百年影像展（1880-1980）」，讓旅客有機會一窺台南安平的百年歷史。展覽由策展人王雅倫、吳奕芳策劃，展出包括港仔尾的何有慶家族、張金聲家族、延平街何旺家族等珍貴影像，以及知名攝影師的作品，呈現安平地區在幾次產業轉型中的變遷和成就。這次展覽不僅帶領觀眾穿越時光，也讓人們感受安平的歷史風貌與文化底蘊，為喜愛文化旅行的旅人提供一個獨特的探索機會。

圖／取自台江文化中心臉書粉專
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