星級飯店享露天泳池／三溫暖，兩房一廳台南高CP值旅館，平價住宿和奢華飯店一次看！

台南作為一個熱門的旅遊勝地，同時也被譽為美食天堂，AsiaYo精選了5間鄰近火車站和國華街等交通便利的台南飯店，這些飯店涵蓋了從豪華設施的台南星級飯店到高性價比的台南經濟型飯店！台南飯店的選擇比牛肉湯還要豐富，不管你是學生、小資族，還是想享受豪華的度假時假，馬上看下去就對了！

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⭐️ 台 南 星 級 飯 店 推 薦 ⭐️

台南遠東香格里拉｜

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就在台南火車站旁的遠東香格里拉，公共設施非常多有健身房、室外泳池和付費的托兒服務。房間、衛浴空間都很大，整體住宿只能說：超級豪華！

✅飯店特色：付費托兒服務、近火車站、泳池

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📍附近地標：台南火車站 159 公尺、國立成功大學 253 公尺





煙波大飯店台南館｜

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煙波大飯店台南館距離很多知名美食的國華街很近，飯店房間根本堪比總統套房一樣美，除了露天泳池還有超大溫泉區！在這絕對能體驗一站式度假～

✅飯店特色：一站式度假、近國華街、露天泳池、溫泉

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📍附近地標：台南孔廟 510 公尺、林百貨 532 公尺





捷絲旅 台南虎山館｜

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捷絲旅台南虎山館有著超美的網美泳池，戶外躺椅營造出的風格完全就是超美度假村，加上房間裡的超大露台，附近還有奇美博物館等景點——「完美」。

✅飯店特色：房間大露台、露天網美泳池、躺椅

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📍附近地標：十鼓仁糖文創園區 167 公尺、奇美博物館 539 公尺

💰 台 南 經 濟 型 飯 店 推 薦 💰

天下南隅｜

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天下南隅飯店風格超級特別，文青復古風的設計讓房間很年輕化，住宿體驗超級舒適，廁所環境也超美還有浴缸可以泡澡，真的超級大推間！

✅飯店特色：復古文青風、房型多元、公共衛浴

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📍附近地標：赤崁樓 233 公尺、大天后宮 333 公尺





道達旅店｜

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這間絕對是家庭旅遊的首選！！！除了靠近神農街和國華街之外，兩房一廳特別的規劃，讓住宿比家更舒適。旅館還可以租借自行車，滿滿的優點呀～

✅飯店特色：房型多元、單車租借服務、近美食鬧區

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📍附近地標：台南神農街 442 公尺、台南國華街 498 公尺





這次精選的5間台南飯店的品質和性價比都非常好，台南還有很多不同類型的住宿，像是更溫馨又現代的台南民宿，也有台南背包客棧讓環島、學生族群有更多的選擇，快到AsiaYo上查看更多的住宿類型吧！

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