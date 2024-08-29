《魚頭君帶路》前進台南沿海！體驗夏之雪

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣俗諺「靠山吃山、靠海吃海」，說的是透過與山海的互動，運用智慧從大自然獲取生活所需，台南沿海地區也在靠海的優勢條件下，拉開了台灣鹽業史的序幕。台灣曬鹽史始於1665年陳永華在台南闢建瀨口鹽田之時，直至2002年全面關閉曬鹽場為止，一共歷經了明鄭、清領、日治、民國四個時期，合計長達338年，既寫下歷史，也留下了豐厚的鹽文化。《魚頭君帶路》本期將帶大家到曾經的產鹽重鎮來一場見證白色奇蹟的文化永續之旅，既浪漫又長知識。

▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第1頁。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，對於台灣最古老的鹽田遺址－井仔腳瓦盤鹽田及其落日美景旅人們一定不陌生，但說起瓦盤鹽田是透過在海邊築埕，以破瓦片作為結晶池鋪面，再引水進鹽池，經過日曬形式結晶鹽的方式，大家是否仔細觀察過呢？下次造訪千萬也記得彎下腰，看看那如馬賽克拼貼藝術般的瓦盤鹽田。

▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第2頁。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，《魚頭君帶路》台南永續小旅行，本期將前往北門及將軍周邊，體驗濱海地區純白潔淨的夏之雪，一窺以文化資產身份被保留和復育的瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田的紋理之美，以及黃昏時分鹽田周邊多彩晚霞的浪漫美景。而濱海在地的美食也是一定要用力吃起來的，從活跳跳的海鮮一路到古早味甜品，個個都是高人氣的在地店家。

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