快訊

魔術師劉謙證實罹肺腺癌！7招預防肺腺癌 最有效早期揪癌只有1方法

獨／吊臂砸中捷1死10傷 中檢起訴2工人、興富發不起訴

烏克蘭侵俄是政略凌駕戰略 普亭老神在在的背後盤算

《魚頭君帶路》前進台南沿海！體驗夏之雪

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
《魚頭君帶路》台南永續小旅行電子報，一同前往北門及將軍周邊展開白色奇蹟之旅。　圖：shutterstock／來源
《魚頭君帶路》台南永續小旅行電子報，一同前往北門及將軍周邊展開白色奇蹟之旅。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣俗諺「靠山吃山、靠海吃海」，說的是透過與山海的互動，運用智慧從大自然獲取生活所需，台南沿海地區也在靠海的優勢條件下，拉開了台灣鹽業史的序幕。台灣曬鹽史始於1665年陳永華在台南闢建瀨口鹽田之時，直至2002年全面關閉曬鹽場為止，一共歷經了明鄭、清領、日治、民國四個時期，合計長達338年，既寫下歷史，也留下了豐厚的鹽文化。《魚頭君帶路》本期將帶大家到曾經的產鹽重鎮來一場見證白色奇蹟的文化永續之旅，既浪漫又長知識。

▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第1頁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第1頁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，對於台灣最古老的鹽田遺址－井仔腳瓦盤鹽田及其落日美景旅人們一定不陌生，但說起瓦盤鹽田是透過在海邊築埕，以破瓦片作為結晶池鋪面，再引水進鹽池，經過日曬形式結晶鹽的方式，大家是否仔細觀察過呢？下次造訪千萬也記得彎下腰，看看那如馬賽克拼貼藝術般的瓦盤鹽田。

▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第2頁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲《魚頭君帶路》電子報 vol.2－8月號第2頁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，《魚頭君帶路》台南永續小旅行，本期將前往北門及將軍周邊，體驗濱海地區純白潔淨的夏之雪，一窺以文化資產身份被保留和復育的瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田的紋理之美，以及黃昏時分鹽田周邊多彩晚霞的浪漫美景。而濱海在地的美食也是一定要用力吃起來的，從活跳跳的海鮮一路到古早味甜品，個個都是高人氣的在地店家。

《魚頭君帶路》台南永續小旅行電子報每月於「台南旅遊」臉書粉絲專頁不定期推出，遊客可於「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為每次出遊計劃的參考，讓您暢遊台南更輕鬆便利。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台南旅遊 美景 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

新婚夫妻赴歐蜜月60天、回台灣竟秒離婚！原因曝光震驚全網

弘道基金會首辦五分車小旅行 助弱勢家庭照顧者減壓

台南客家聚落故事多 3條內山客庄深度小旅行23日開搶

釧路車站出發！搭巴士來趟北海道的「道東三湖」小旅行

相關新聞

告別呆瓜大頭貼，4間台南韓式證件照！

想讓你的證件照展現完美韓式風格，「韓美證件照工作室」是你的最佳選擇！專業攝影師運用韓式美顏技術，為你量身打造自然亮麗的證件照，讓你無論是用於履歷還是社交媒體都能光彩照人。以下為各位帶來 4 間位於台南的韓式大頭貼相館！

《魚頭君帶路》前進台南沿海！體驗夏之雪

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣俗諺「靠山吃山、靠海吃海」，說的是透過與山海的互動，運用智慧從大自然獲取生活所需，台南沿海地區也在靠海的優勢條件下，拉開了台灣鹽業史的序幕。台灣曬鹽史始於1665年陳永華在

嘉義建城320週年光影藝術展！踏入桃花源般夢幻「光織影舞」

嘉義年度光影盛宴「光織影舞」將於9/14璀璨登場！恰逢嘉義建城320週年，今年以「桃城」為題，藉由精彩光影藝術與公園景緻，打造桃花源般如詩如畫的美好意象！

「小孩放電，大人吶喊」 嘉義東石海之夏煙火8月31日登場！

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期待的東石海之夏，將在8/31恢復舉辦，要讓大家抓住暑假的尾巴，最後來嗨一波！活動主打「小孩放電，大人吶喊」。來到東石海之夏，當然要消暑玩水，這次還特別加入水上氣墊設施，絕

文博會首度台南登場！「快閃2日遊攻略」主場、三大展區、藝術創作體驗一網打盡

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣文化創意博覽會（簡稱文博會）於8/23-9/1首度移師台南舉辦，遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，展覽內容豐富多元

口袋名單曝光了！台南百元「爆量烤鴨潛艇堡」一吃成主顧 超實惠「滿滿鴨肉+靈魂醬汁」不怕吃不飽

肉感比龍蝦堡更過癮！台南的「潛艇堡」能包烤鴨，酥脆麵包搭配新鮮蔬菜與靈魂醬汁，放入爆量烤鴨，光看就很滿足，網友一看到份量都驚呼「太扯了吧好大」、「料塞好滿」，難怪是不少台南人的口袋清單之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。