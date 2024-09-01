嘉義民雄「網美系DIY」體驗！手作浮游花筆、版畫擠花、擴香兔

浮游花筆手作課程。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行的意義除了看風景、吃美食，別忘了也可以參與當地的特色手作活動，用在地的材料，動手做專屬於自己的小小紀念品，留下獨特的旅行回憶。嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦大家來到民雄鄉，體驗網美、情侶、小孩都可以做的手作小物，有「浮游花筆手作體驗」、「花之少女版畫擠花體驗」、「奶油土花擴香兔」等網美系DIY，增添旅遊的樂趣，歡迎遊客帶著小朋友或是另一半一起來體驗。

▲索拉花擴香瓶 DIY。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

喜歡美麗小物的網美或情侶們，文觀局推薦到同樣位於民雄鄉的「貓魚手作工作室」，有多款網美系 DIY 體驗，還有時下最夯的「浮游花筆手作體驗」簡單易上手，適合親子、閨蜜相約一起來玩，將小巧的花材靈活搭配，做出獨一無二的浮游花筆。

▲貓魚手作工作室。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

另外，「索拉花擴香瓶 DIY」則可以挑選喜歡的香氣打造自己專屬的擴香瓶組合；「花之少女版畫擠花體驗」、「奶油土花擴香兔」這兩種手作體驗以奶油土製作，乾燥後非常輕也不怕碰撞，成品可以長久保存，自己留存或是送人都是非常棒的紀念品。

▲花之少女版畫擠花體驗。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

喜歡自己動手縫製小物的手作愛好者，推薦到民雄鄉「連衣連文創工作室」，這裡是一處專注於推動服裝創意、傳承手作技藝的文創空間，可以體驗製作刺繡冰箱貼、刺繡布章、親子動手縫紉自製衣服等活動，訓練小朋友的美感、耐心、與手眼協調，家長也可以從旁協助，增進親子互動，更可以回憶童心，重溫小時候的手作興趣。文觀局指出，更多體驗行程都可以從「嘉義縣親子旅」官網查詢，體驗項目超過200多項。

▲刺繡冰箱貼及布章。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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