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安平質感鍋物！頂級肉品活體海鮮 鮮嫩「和牛」讓人食指大動

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


位於台南安平華平路上的【天塩川和室鍋物】為當地新開幕的高級鍋物料理餐廳，透過品項豐富的奢華鍋物選擇與極具氛圍感的用餐環境，在試營運期間便在網路上好評不斷！不僅食材選用新鮮、湯頭風味十足，從外觀到內在都是精心規劃而成，主打讓客人享受賓至如歸的服務理念。


穿越充滿神秘色彩的石板溪川廊道後，踏進大門後，充滿格調的氛圍瞬間襲來，微暗的燈光散發出獨有的寧靜氣息，讓人眼睛移不開的紋理石牆面與木質調的桌椅、裝潢設計相互輝映，勾勒出沉穩的質感。除此之外，寬敞的座位彼此之間間距適當，能讓客人自在的享用大餐，盡情的大啖美食饗宴！

▲若需要較為私密的用餐空間，也可向店家諮詢類包廂空間。
▲若需要較為私密的用餐空間，也可向店家諮詢類包廂空間。

▲多款酒水飲品可自由挑選。
▲多款酒水飲品可自由挑選。


※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。


店家提供的餐點品項主要為套餐，分成以肉品、海鮮為主軸的套餐方案，肉品部分包含日本A5和牛板腱、日本A5和牛紐約客、澳洲巧克力純血和牛、澳洲純血肩小排、美國安格斯黑牛沙朗、美國安格斯無骨牛小排、伊比利黑毛豬、伊比利松阪豬等多種品項，海鮮方面則有蟳の盛合、龍の盛合、鮮魚の盛合等豐富的主食選擇任君挑選，若吃不夠，也可再自由加點各式海鮮盤或肉盤，打造專屬的鍋物大餐。



品牌推出的套餐內容有開胃前菜、湯頭、綜合菜盤、附餐、主食、甜湯、主廚甜點等豐富菜色，從醬料開始依序上菜，讓客人得以細細品嘗每道料理所帶來的特色風味。


▲從左至右分別為白玉柚子醬、特製香麻粉、堅果胡麻醬，均可按照個人喜好自由沾取享用。
▲從左至右分別為白玉柚子醬、特製香麻粉、堅果胡麻醬，均可按照個人喜好自由沾取享用。

▲由蜜番茄冷麵、凱薩起司生菜沙拉、雲丹馬鈴薯干貝等三道料理組成的開胃小菜，品嘗起來口味十分清爽！
▲由蜜番茄冷麵、凱薩起司生菜沙拉、雲丹馬鈴薯干貝等三道料理組成的開胃小菜，品嘗起來口味十分清爽！


│湯頭


湯頭部分為經典的昆布高湯，清新爽朗的湯頭能充分品味道食材的原始風味，若想來點較為不同的，另有提供火焰龍蝦湯可加價升級。


▲相當豐盛的綜合菜盤，吃肉的同時也需要達到營養均衡。
▲相當豐盛的綜合菜盤，吃肉的同時也需要達到營養均衡。


│主食


日本A5和牛板腱


一頭牛當中僅能取出少量的板腱部位，同時也是油脂分布最均勻的日本A5和牛板腱，下鍋滾煮後除了能嘗到飽滿的牛肉與油花的香氣之外，還能吃到獨有的脆彈口感，令人欲罷不能！



澳洲巧克力純血和牛


散發出大理石紋理色彩的和牛肉可是大有來頭，不僅飼養期間須整整3年的時間，在牛隻肥育階段需每日餵養2公斤的巧克力與精心控制營養調配才能獲得的澳洲巧克力純血和牛，放入鍋中幾秒後就能嘗到入口即化的鮮嫩，以及獨有的焦糖尾韻香氣層次，每一口都有如人間享受。


▲品嘗完上述的美味鍋物後，店家會送上一份以新鮮果肉與香濃巧克力組成的主廚甜點。
▲品嘗完上述的美味鍋物後，店家會送上一份以新鮮果肉與香濃巧克力組成的主廚甜點。


【天塩川和室鍋物】品牌主打高雅、極緻的用餐體驗，從食材的選用、保存、精緻的擺盤到富含設計感的用餐環境，無一不彰顯出店家飽含誠意的用心。除此之外，店家在試營運免服務費，生日額外贈送上等魚翅，並享有日本活體帝王蟹$9998的優惠價格，希望能將自身所願的美好注入其中，讓客人也能體會到，在如今喧鬧的世界，也能擁有一方片刻的寧靜，細細品味美食。


【天塩川和室鍋物】

營業地址：臺南市安平區國平里華平路49號1樓

營業時間：12:00–21:00（周一公休，目前僅提供來電預約）

店家電話：0979877775

粉絲專頁：bit.ly/3UFD77U


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