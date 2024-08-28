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嘉義建城320週年光影藝術展！踏入桃花源般夢幻「光織影舞」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源均由「嘉義市政府觀光新聞處」提供
▲圖片來源均由「嘉義市政府觀光新聞處」提供


從2020年起每年舉辦「光織影舞」光影藝術展，創造許多熱門活動話題，至今邁入第5年。這次再度跨界邀請華裔新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪），以嘉義市古名「桃城」為策展核心，融入光影互動藝術與經典文學作品，跨越時空向田園詩人陶淵明的《桃花源記》致敬，打造夢幻又詩意的光影桃花源，以「逐光月影」為主題，為今年建城320週年的嘉義市獻上最特別的禮物。

喜逢嘉義市建城320週年，今年光織影舞以西元1704年嘉義建城之始，作為展區整體規劃理念，再以田園詩人陶淵明的《桃花源記》為創作靈感，回顧城市歷史記憶的同時，也展望前行，期待中秋佳節來嘉的市民朋友，都能找到自己心中的桃花源，一個真實的烏托邦，在這裡「怡然自樂」。

▲「迴嘉」以嘉字型態象徵回家的巨型迷宮。
▲「迴嘉」以嘉字型態象徵回家的巨型迷宮。

活動以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館，運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，並設有8處光影藝術展區，其中直徑達7公尺的巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術及人造花與現代光影科技，是全台絕無僅有的「湖上竹月」，傳達在快節奏的現代生活中，也要珍視並傳承歷久彌新的文化藝術。

▲巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、人造花與現代光影科技。
▲巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、人造花與現代光影科技。

▲「桃花林」結合光影，融入環湖步道，捕捉光影之美
▲「桃花林」結合光影，融入環湖步道，捕捉光影之美

另使用3萬流明投影設備打造長寬30x15公尺巨型投影，搭配活動專屬3分鐘動畫的樹上光影劇場「夢月流光」、色彩絢麗的巨型花形氣模雕塑，如同跳脫現實進入夢想的「烏托邦」、以《李白•月下獨酌》為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」等必訪展區，將帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。

▲以《李白·月下獨酌》為靈感的「壺下對影」。
▲以《李白·月下獨酌》為靈感的「壺下對影」。

▲色彩絢麗的巨型花形氣模雕塑「烏托邦」。
▲色彩絢麗的巨型花形氣模雕塑「烏托邦」。

「2024光織影舞」於9/14至9/29每日18點至22點(市集16點開始)，在北香湖公園盛大展開。除有8處光影藝術裝置展區，開幕、中秋節及其他假日，也將安排知名表演團體演出。

主題「花影市集」部分，邀集嘉義市伴手禮、特色餐飲和質感藝術手作等風格攤商，絕對是今年秋天最受矚目的視覺、聽覺及味覺饗宴，邀請全國民眾來嘉旅遊，提前規劃遊程、預訂旅宿，感受夢幻又詩意的光影桃花源。


「光織影舞」光影藝術展

活動地點：嘉義市北香湖公園

活動日期：2024/9/14-2024/9/22

活動時間：18:00-22:00


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