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嘉義「民雄日式招待所文創園區」超適合1日遊！80年日式建築與和服體驗秒飛日本

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／攝影師Martin Chen授權提供
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快規劃嘉義新旅遊景點！位於嘉義縣的民雄日式招待所文創園區是一處將歷史與文化巧妙融合的魅力景點。該園區原本是一座建於昭和15年（1940年）的日式招待所，使用稀有的台灣檜木建造而成，擁有兩層樓高的木造建築。如今經過精心修復與改造，園區不僅保留了原有的日式建築風貌，還增添了現代化的設施和活動，不論大小朋友或是家庭情侶都很適合安排一日遊

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園區內除了提供展覽咖啡館等基礎設施外，還特別推出了和服體驗活動。遊客可以穿上和服，在日式建築群中漫步，感受如同置身於昭和時代的氛圍。園區內的每一個空間都經過精心設計，其中二樓設有多間獨立房間，配有榻榻米等傳統設施，無論是拍照打卡還是享受悠閒時光，都可以很chill。旅客還可以品嚐到園區提供的九宮格日式點心，彷彿一秒飛日本。

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而民雄日招文創園區不僅重視歷史建築的保存，還積極舉辦各類文化活動。園區內經常安排市集、展覽、茶文化體驗以及六藝文化課程等，豐富多樣的活動內容讓每位來訪的遊客都能有不同的收穫。

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此外，木造建築與灰白色洗石子石牆相互輝映，處處洋溢著歷史沉澱的古樸氣息，無論是想要探索歷史文化，還是尋求一場獨特的文化之旅，民雄日式招待所文創園區都能滿足旅客的期待。這裡將歷史與現代完美結合，想要一秒體驗日本文化又能感受台灣本土特色的理想場所，嘉義民雄日式招待所是不可錯過的旅遊景點。

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一日遊 咖啡 展覽 市集 文創

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