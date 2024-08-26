文博會首度台南登場！「快閃2日遊攻略」主場、三大展區、藝術創作體驗一網打盡

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣文化創意博覽會（簡稱文博會）於8/23-9/1首度移師台南舉辦，遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，展覽內容豐富多元。台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）為迎接匯集全台各地的文化人、文創愛好者及參展遊客，特別推出2日文博會快閃攻略建議遊程，讓喜愛短期輕旅的朋友也可以到台南共襄盛舉。

▲文博會－曬藍圖園區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示此次文博會將辦理超過40場五感體驗與品牌小聚以及10條文化走讀，還有精彩的 cosplay 大遊行、大型戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等輪番上陣，今年更是首創親子館，文博會期間整個台南彷如嘉年華會，歡迎全台各地的朋友藉文博會找到認識這座城市的方式。

▲文博會－321藝術聚落。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局林國華局長表示，文博會展期維持一週，除了可以參與活動本身的文化走讀認識文博會及台南外，有鑑於部分遊客仍想在有限時間內走訪大各展區及周邊景點，推出文博會快閃2日遊建議遊程，可以完整走訪2主場及3大展區，入住周邊飯店體驗越夜越熱鬧的文博會「夜光台南」，也可以進行藝術創作，帶回屬於自己的藝術作品。

▲海安街道美術館。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，台南旅遊路線豐富又多元，此次推薦路線是以文博會場域周邊為主，民眾可以步行或騎乘 YouBike 微笑單車方式走踏景點體驗在地風情，也可以依個人需求調整加入周邊景點及小吃店家，享受古都氛圍，大啖美食小吃。更多台南旅遊及文博會相關資訊，請至「台南旅遊網」、「台南旅遊」臉書粉絲專頁及「台灣文化創意博覽會」官網查詢。

▲畫我噴畫藝術創作。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

※ 文博會快閃2日建議遊程：

．Day1：台南火車站→（步行前往）→台南文創園區→（步行前往）→321藝術聚落→（步行前往）→西竹圍之丘→（搭乘大台南公車）→藍晒圖文創園區。

．Day2：藍晒圖文創園區→（步行前往）→Paint Me 畫我噴畫藝術創作→（步行前往）→海安路街道美術館→（步行前往）→國華街／神農街→（搭乘高鐵快捷公車）→大台南會展中心。

文博會吉祥物角色IP「巷仔Niau」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

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