嘉義鹿草在地人推薦！ 尋覓無招牌「鹿口飯食」人氣食堂、「幕後」文青咖啡館

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推廣鄉鎮在地美食，推薦鹿草鄉「鹿口飯食」，餐廳沒有招牌且座無虛席，一定要預約才有辦法用餐。也推薦鹿草鄉文青咖啡廳「幕後咖啡（Coffee Behind The Scenes）」，偽調酒特調咖啡與巴斯克乳酪蛋糕大獲好評，邀請遊客到鹿草展開一場探索美食之旅。

幕後咖啡。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲鹿口飯食。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「鹿口飯食」每日提供不固定新鮮海產魚貨，厚切鮭魚生魚片、石斑魚湯、時蔬沙拉、炒飯及炸豆腐都是人氣料理，網友評價料好實在且海鮮新鮮，Google 評價達4.8顆星，值得再訪。

▲鹿口飯食。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「幕後咖啡（Coffee Behind The Scenes）」的咖啡、甜點及店內風格展現創辦人林哲弘的品味及精神，日式、閩式風格混合的老屋垂掛歐風畫布，店內提供無酒精咖啡創調和手作甜點。

▲幕後咖啡。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

林哲弘表示，大學時就讀電影藝術相關科系，曾擔任電影幕後工作人員，開設咖啡廳後他依舊是幕後工作人員，主角為手中的咖啡，店名也由此而生。

▲冷研碳索館。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步表示，來到鹿草還能前往室內親子景點「冷研碳索館」，館內以氣體為主題，有壯觀的乾冰瀑布、泡泡樹，還能手做漂浮沐浴球、漸層氣泡飲，大人小孩都能玩得盡興，更多親子體驗行程都可以從「嘉義縣親子旅」官網查詢，追蹤「慢遊嘉義」粉絲專頁、IG或Line@，也能即時掌握嘉義縣第一手旅遊資訊。

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