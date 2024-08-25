口袋名單曝光了！台南百元「爆量烤鴨潛艇堡」一吃成主顧 超實惠「滿滿鴨肉+靈魂醬汁」不怕吃不飽

肉感比龍蝦堡更過癮！台南的「潛艇堡」能包烤鴨，酥脆麵包搭配新鮮蔬菜與靈魂醬汁，放入爆量烤鴨，光看就很滿足，網友一看到份量都驚呼「太扯了吧好大」、「料塞好滿」，難怪是不少台南人的口袋清單之一。

圖／IG@tw_eating授權

又是在台南！被網友推薦為善化必吃美食的「烤鴨潛艇堡」位在善化區中山路上，在Google擁有4.6高分與近1,400則評論。最夯的「烤鴨潛艇堡」麵包口感像法國麵包特別酥脆，內餡除了超狂的爆量鴨肉外，還有生菜、沙拉醬等靈魂配料，解膩的同時更凸顯鴨肉香氣，誠意十足的肉量一定能滿足肉肉控，一份149元，令許多人吃過都讚「潛艇堡很大，比手掌攤開還大」、「是一家去了就愛上的口袋名單」。

圖／摘自Google地圖（網友阿翔Hsiang分享）

圖／IG@tw_eating授權

不僅有必點烤鴨潛艇堡，喜愛烤鴨的饕客也有「烤鴨切盤（半鴨）」可以選擇，烤鴨肉量實在、外皮香酥，點半份會裝成兩小盒。有網友分享，兩個人吃一份半鴨和一個潛艇堡都吃不完，由此可見份量很霸氣。

圖／IG@tw_eating授權

有時常回訪品嘗的老主顧貼心建議，假日生意好，可以先打電話預訂才不會久候。有機會到台南善化，可別錯過這個被在地人激推的飄香美食喔。

圖／八方緣櫻桃烤鴨庄粉絲專頁

八方緣櫻桃烤鴨庄

地址：台南市善化區中山路312號

營業時間：週一至五10:30-21:00、週六日10:00-21:00

電話：065858385