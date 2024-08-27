「小孩放電，大人吶喊」 嘉義東石海之夏煙火8月31日登場！

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期待的東石海之夏，將在8/31恢復舉辦，要讓大家抓住暑假的尾巴，最後來嗨一波！活動主打「小孩放電，大人吶喊」。來到東石海之夏，當然要消暑玩水，這次還特別加入水上氣墊設施，絕對讓小孩玩嗨，讓爸媽喊破喉嚨都不想回家，暑假開學前就讓小朋友來東石海之夏放電，回家後絕對秒睡，隔天收心，迎接新的學期到來。

「海上煙火秀」預計8/31 21:00施放，今年煙火再提升，超越歷年長達12分鐘，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，最佳觀賞區為舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路以及大船入港景觀台。

▲東石海之夏還有一系列親子活動。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

晚會自18:00開始，邀請到超級星光大道的林道遠、聲林之王的張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主療癒女聲楊淨宇，以及年輕人最愛的獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想 super band 等7組藝人接力開唱，當天至活動現場加入「慢遊嘉義」Line@就能獲得摸彩券1張，就有機會抽中50吋電視。

▲東石海之夏奇幻蚵島帶來有趣的兒童表演。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）大力推薦，遊客來玩海之夏活動外，「嘉香好覓」展區由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會和嚴選伴手禮協會、朴子市魅力商圈發展協會及嘉義縣農會聯合展售。

▲海上煙火秀活動管制圖。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，從下午開始就有一系列的親子表演活動，有韓國氣球達人 Kim、小丑泡泡秀、龍來嘉玩帶動跳、神奇魔術秀、恐龍氣球 DIY 及蝶古巴特蚵殼 DIY 等互動；還有小朋友最愛的氣墊遊具，因應天氣炎熱，現場將有超大型的水池以及大象造型滑水道讓大小朋友們涼快一夏，都是免費進場；相關活動資訊，可至「東石海之夏」FB粉絲專頁或「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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